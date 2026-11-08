57 milliárd forint, 12 millió fa, 20 ezer kilométernyi csatornaszakasz: Magyar Péter sorolta számokat vasárnap reggel, odacsapnának a betonnak is – ennyiből zöldítené Magyarországot a kormány
Összesen 57,8 milliárd forintot fordít a kormány a következő négy évben országfásításra, erdőtelepítésekre és települészöldítésre – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök egy friss videós Facebook-bejegyzésben.
12 millió facsemetét ültetnének el, és 1300 hektár új erdő létesülhet
A tervek szerint az országfásítási programra 18,2 milliárd, a települészöldítésre pedig 39,6 milliárd forint jut. A két program célja az erdőterületek bővítése, a meglévő zöldfelületek megóvása, valamint a települések élhetőbbé tétele.
Az országfásítási program keretében a következő négy évben legalább 12 millió facsemete elültetését tervezi a kormány. Ennek részeként több mint 1300 hektárnyi új erdőt telepítenének, emellett 20 ezer kilométernyi csatornaszakaszt is fásítanának.
A program nem kizárólag új fák telepítéséről szól: négymilliárd forintot fordítanának a már meglévő erdők fenntarthatóságát javító projektekre. További egymilliárd forintból integrált erdőtűzvédelmi akciótervet indítanának Magyar Péter közlése szerint.
Új sivatag a láthatáron a Dél-Alföldön? – tette fel a kérdést a Dalerd Délalföldi Erdészeti Zrt. a közösségi oldalán. Ez nem a semmiből jött, hanem az elmúlt időszak tapasztalatai támasztják alá, mivel immáron Közép- és Észak-Békés is belépett a kiszáradó tájak sorába Magyarországon. A Homokhátság után most Békés vármegye középső és északi része is egyre látványosabban szembesül a klímaváltozás egyik legsúlyosabb következményével: az erdők kiszáradásával – augusztusban megjelent cikkünket ide kattintva nyithatja meg.
40 milliárd forintból zöldítenék a településeket
A települészöldítési programra összesen 39,6 milliárd forintot különítenének el. Ebből 14,9 milliárd forintot új közparkok létrehozására és a meglévő zöldfelületek összekapcsolására fordítanának.
A városi hőszigethatás mérséklésére további 10 milliárd forintot szán a kormány.
A tervek szerint ennek keretében lehetőség szerint feltörnék a betonfelületeket, és helyükön új zöldterületeket alakítanának ki, hogy több árnyékos terület legyen a városokban.
Ugyancsak 10 milliárd forintból újítanák meg a meglévő parkokat és zöldfelületeket, új növényeket telepítenének, valamint pótolnák az elpusztult fákat.
A fennmaradó 4,4 milliárd forintot a közintézmények környezetének zöldítésére fordítanák. A program az iskolák, óvodák és rendelők udvarainak átalakítását célozza, hogy a betonozott területek helyett zöldebb, közösségi használatra is alkalmas tereket alakítsanak ki.
Vitézy Dávid minisztériuma kapta a települészöldítés feladatát
A miniszterelnök bejegyzésével nagyjából egyidőben jelent meg Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter posztja arról, hogy a Közlekedési és Beruházási Minisztérium lesz a felelőse a települészöldítési program megvalósításának. Vitézy azt írja, hogy a következő négy évben összesen közel 40 milliárd forintot fordítanak négy kiemelt területre:
- 14,9 milliárd forintot költenek új közparkok létrehozására, meglévő zöldfelületek összekötésére;
- 10 milliárd forintot arra, hogy csökkentsék a hőszigethatást a városokban;
- szintén 10 milliárd forintot költenek négy év alatt a meglévő parkok és zöldfelületek megújítására, új növények ültetésére, az elpusztult fák pótlására.
- 4,4 milliárd forintot fordítanak a közintézmények zöldítésére; arra, hogy az iskolák, óvodák, rendelők udvarai is zöld közösségi terek legyenek, ne összefüggő beton, mint most a legtöbb esetben a miniszter szerint.
A program alapvetően pályázati rendszerben fog működni: önkormányzatok és intézmények igényelhetnek majd forrást zöldfelületek létrehozására és gondozására.
A pályázati kiírások a jövő év elején indulnak, és évente közel tízmilliárd forint áll majd rendelkezésre.
Ez azt jelenti, hogy évente több tucatnyi önkormányzat és más pályázó részesülhet támogatásban, a program teljes időszaka alatt pedig akár sok száz sikeres projektet valósíthatunk meg – íra a miniszter.