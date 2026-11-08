57 milliárd forint, 12 millió fa, 20 ezer kilométernyi csatornaszakasz: Magyar Péter sorolta számokat vasárnap reggel, odacsapnának a betonnak is – ennyiből zöldítené Magyarországot a kormány

Összesen 57,8 milliárd forintot fordít a kormány a következő négy évben országfásításra, erdőtelepítésekre és települészöldítésre – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök egy friss videós Facebook-bejegyzésben.

Faültetés, erdőtelepítés, fásítás: ezeket jelentette be Magyar Péter (illusztráció)

Fotó: Raphael Ruz / Shutterstock

12 millió facsemetét ültetnének el, és 1300 hektár új erdő létesülhet

A tervek szerint az országfásítási programra 18,2 milliárd, a települészöldítésre pedig 39,6 milliárd forint jut. A két program célja az erdőterületek bővítése, a meglévő zöldfelületek megóvása, valamint a települések élhetőbbé tétele.

Az országfásítási program keretében a következő négy évben legalább 12 millió facsemete elültetését tervezi a kormány. Ennek részeként több mint 1300 hektárnyi új erdőt telepítenének, emellett 20 ezer kilométernyi csatornaszakaszt is fásítanának.

A program nem kizárólag új fák telepítéséről szól: négymilliárd forintot fordítanának a már meglévő erdők fenntarthatóságát javító projektekre. További egymilliárd forintból integrált erdőtűzvédelmi akciótervet indítanának Magyar Péter közlése szerint.

Új sivatag a láthatáron a Dél-Alföldön? – tette fel a kérdést a Dalerd Délalföldi Erdészeti Zrt. a közösségi oldalán. Ez nem a semmiből jött, hanem az elmúlt időszak tapasztalatai támasztják alá, mivel immáron Közép- és Észak-Békés is belépett a kiszáradó tájak sorába Magyarországon. A Homokhátság után most Békés vármegye középső és északi része is egyre látványosabban szembesül a klímaváltozás egyik legsúlyosabb következményével: az erdők kiszáradásával – augusztusban megjelent cikkünket ide kattintva nyithatja meg.

40 milliárd forintból zöldítenék a településeket

A települészöldítési programra összesen 39,6 milliárd forintot különítenének el. Ebből 14,9 milliárd forintot új közparkok létrehozására és a meglévő zöldfelületek összekapcsolására fordítanának.

A városi hőszigethatás mérséklésére további 10 milliárd forintot szán a kormány.

A tervek szerint ennek keretében lehetőség szerint feltörnék a betonfelületeket, és helyükön új zöldterületeket alakítanának ki, hogy több árnyékos terület legyen a városokban.