Elegük lett az erdészeknek, Gajdos László vérig sértette őket: nyílt levelet írtak a miniszternek – "Ahol ész nélkül vágják a fát, ott az erdő fogy"

Nyílt levélben tiltakozott az Országos Erdészeti Egyesület Gajdos László élő környezetért felelős miniszter kijelentései miatt. A szakmai szervezet szerint a tárcavezető hamis képet festett a magyar erdőgazdálkodás elmúlt száz évéről, és megsértette az erdészeket. Az egyesület adatokkal cáfolta a miniszter állítását, egyúttal személyes egyeztetést kezdeményezett.

Ahol ész nélkül vágják a fát, ott az erdő fogy, Magyarországon az erdő száz éve gyarapszik – reagált nyílt levelében az egyesület Gajdos László nyilatkozatára. / Fotó: AFP

Gajdos: Az elmúlt 100 évben „ész nélkül vágtuk ki az erdőket”

Gajdos László november 11-én, az ATV Egyenes Beszéd című műsorában arról beszélt, hogy Magyarországon az elmúlt 16, 30, sőt 100 évben „ész nélkül vágtuk ki az erdőket”. Kijelentésére az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) nyílt levélben reagált, amelyben hangsúlyozta: a miniszter szavai nem felelnek meg az elmúlt évszázad erdőgazdálkodási eredményeinek.

Ahol ész nélkül vágják a fát, ott az erdő fogy. Magyarországon az erdő száz éve gyarapszik

– fogalmazott a szervezet.

Az egyesület szerint a miniszter kijelentése sok erdészt megbántott, ezért szükségesnek tartották, hogy konkrét adatokkal mutassák be a magyar erdők állapotának változását. A nyílt levélben közölt adatok alapján Magyarország erdőterülete

az 1921-es 1,1 millió hektárról

2024-re 1,96 millió hektárra nőtt,

ami közel 80 százalékos gyarapodást jelent.

Az erdőkben található élőfakészlet mára meghaladja a 400 millió köbmétert,

több mint másfélszerese a negyven évvel ezelőttinek.

Az OEE arra is felhívta a figyelmet, hogy 2000 óta a fakitermelés egyetlen évben sem érte el az éves fanövedék kétharmadát. A kitermelés aránya 2025-ben mintegy 58 százalék volt. Emellett az elmúlt húsz évben a száz évnél idősebb erdőállományok területe 71 ezerről 140 ezer hektárra emelkedett.

A szervezet emlékeztetett arra is, hogy Magyarország a trianoni békeszerződést követően évtizedeken át tűzifabehozatalra szorult, és csak az 1970-es évek elején vált tartósan önellátóvá.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt: hosszú évtizedek után ismét felmerült a tűzifa behozatalának lehetősége. Az idei szociális tűzifaprogram már az uniós országokból történő beszerzést is lehetővé teszi, bár egyelőre nincs megerősített információ arról, hogy külföldről érkezne tüzelőanyag a magyar piacra.