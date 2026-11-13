Elegük lett az erdészeknek, Gajdos László vérig sértette őket: nyílt levelet írtak a miniszternek – "Ahol ész nélkül vágják a fát, ott az erdő fogy"
Nyílt levélben tiltakozott az Országos Erdészeti Egyesület Gajdos László élő környezetért felelős miniszter kijelentései miatt. A szakmai szervezet szerint a tárcavezető hamis képet festett a magyar erdőgazdálkodás elmúlt száz évéről, és megsértette az erdészeket. Az egyesület adatokkal cáfolta a miniszter állítását, egyúttal személyes egyeztetést kezdeményezett.
Gajdos: Az elmúlt 100 évben „ész nélkül vágtuk ki az erdőket”
Gajdos László november 11-én, az ATV Egyenes Beszéd című műsorában arról beszélt, hogy Magyarországon az elmúlt 16, 30, sőt 100 évben „ész nélkül vágtuk ki az erdőket”. Kijelentésére az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) nyílt levélben reagált, amelyben hangsúlyozta: a miniszter szavai nem felelnek meg az elmúlt évszázad erdőgazdálkodási eredményeinek.
Ahol ész nélkül vágják a fát, ott az erdő fogy. Magyarországon az erdő száz éve gyarapszik
– fogalmazott a szervezet.
Az egyesület szerint a miniszter kijelentése sok erdészt megbántott, ezért szükségesnek tartották, hogy konkrét adatokkal mutassák be a magyar erdők állapotának változását. A nyílt levélben közölt adatok alapján Magyarország erdőterülete
- az 1921-es 1,1 millió hektárról
- 2024-re 1,96 millió hektárra nőtt,
- ami közel 80 százalékos gyarapodást jelent.
- Az erdőkben található élőfakészlet mára meghaladja a 400 millió köbmétert,
- több mint másfélszerese a negyven évvel ezelőttinek.
Az OEE arra is felhívta a figyelmet, hogy 2000 óta a fakitermelés egyetlen évben sem érte el az éves fanövedék kétharmadát. A kitermelés aránya 2025-ben mintegy 58 százalék volt. Emellett az elmúlt húsz évben a száz évnél idősebb erdőállományok területe 71 ezerről 140 ezer hektárra emelkedett.
A szervezet emlékeztetett arra is, hogy Magyarország a trianoni békeszerződést követően évtizedeken át tűzifabehozatalra szorult, és csak az 1970-es évek elején vált tartósan önellátóvá.
Ahogyan arról lapunk is beszámolt: hosszú évtizedek után ismét felmerült a tűzifa behozatalának lehetősége. Az idei szociális tűzifaprogram már az uniós országokból történő beszerzést is lehetővé teszi, bár egyelőre nincs megerősített információ arról, hogy külföldről érkezne tüzelőanyag a magyar piacra.
Az egyesület szerint az erdőterületek gyarapodása erdészek és erdőtulajdonosok több nemzedékének munkáját dicséri. A kitermelt erdőállományok helyén a jogszabályok alapján új erdőt kell nevelni, amit a szervezet szakmai és erkölcsi kötelességnek is tekint.
Nem lehet egyik napról a másikra átalakítani az erdőgazdálkodást
Az Országos Erdészeti Egyesület elismerte, hogy a jelenlegi erdőgazdálkodási gyakorlat több területen változtatásra szorul. Erre már október 22-i közleményében is felhívta a figyelmet. Ugyanakkor elfogadhatatlannak tartja, hogy a szükséges változtatásokra hivatkozva egy évszázad szakmai munkáját minősítsék le.
A szervezet hangsúlyozta, hogy a mai erdőállományok jelentős részét évtizedekkel korábban alakították ki, az akkori társadalmi és gazdasági igényeknek megfelelően. Az erdőgazdálkodás átalakítása ezért hosszú folyamat, amelynek eredményei gyakran csak évtizedek múltán jelentkeznek.
Az egyesület azt is kifogásolta, hogy Gajdos László televíziós interjújában a civil szervezetekkel való együttműködés fontosságáról beszélt, az erdészeket azonban nem említette a lehetséges partnerek között. Az 1866 óta működő szakmai szervezet emlékeztette a minisztert arra, hogy augusztusban, az OEE 156. Vándorgyűlésén még maga is az erdészek bevonásának fontosságáról beszélt.
Az erdők ügyében nem lehet tartós eredményt elérni az erdészek nélkül
– idézték Gajdos korábbi kijelentését, hozzátéve, hogy szeretnék, ha ezt a gyakorlatban is érvényesítené.
Az Országos Erdészeti Egyesület két kéréssel fordult a miniszterhez; elsőként azt szorgalmazta, hogy a kormány a döntések előtt a természetvédő szervezetek mellett az erdészek véleményét is hallgassa meg, és vegye figyelembe szakmai szempontjaikat. Másrészt személyes egyeztetést kezdeményezett Gajdos Lászlóval, amelyen az erdők közfeladatainak finanszírozásáról is tárgyalnának.
Az egyesület egy félnapos erdei sétára is meghívta a tárcavezetőt, hogy a gyakorlatban mutathassa be az erdészek munkáját, valamint azt, miért igényelnek évtizedeket az erdőgazdálkodásban végrehajtott változtatások.