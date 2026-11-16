Ennyi volt, lépett az EU-s tagállam: teljes zárt rendeltek el a támadások után, senkit nem engednek át Oroszországból – Putyinék hallgatnak, de ebből semmi jó nem sülhet ki
Észtország vasárnap bejelentette, hogy lezárja Oroszországgal közös határát, miután a hatóságok szerint sikerült megakadályozniuk az orosz katonai hírszerzés, a GRU által szervezett gyújtogatási kísérletet egy dróngyár ellen. A lépés jelentősen tovább élezheti a feszültséget Észtország és Oroszország között. Tallinn szerint az eset egy Moszkvához köthető, szélesebb körű ellenséges kampány része, amely összefüggésben áll Oroszország Ukrajna elleni háborújával – írja az Euronews.
Észtország decembertől lezárja az összes Oroszországgal közös határátkelőjét
„Észtország december 1-jétől valamennyi Észtország és Oroszország közötti határátkelőt lezárja” – írta az X-en Margus Tsahkna észt külügyminiszter. A döntést szerinte „egyértelmű bizonyítékok” támasztják alá arra vonatkozóan, hogy a támadást a GRU rendelte meg.
Moszkva egyelőre azt közölte, hogy ellenőrzi, valóban tervezi-e Észtország az összes határátkelő lezárását. „Ezt mind ellenőrizni fogjuk, hogy kiderüljön, valóban így van-e” – mondta Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a TASS orosz hírügynökségnek. „Ha azonban valóban ezek Észtország tervei, akkor ezt az újabb agresszív és féktelen ruszofóbia megnyilvánulásaként fogjuk értékelni” – tette hozzá.
Kristen Michal észt miniszterelnök korábban, szintén az X-en arról számolt be, hogy a GRU szombat éjjel „szabotázskísérletet” rendelt el a Threod Systems nevű észt védelmi vállalat ellen.
„A fokozott biztonsági intézkedéseknek és a hatóságok gyors fellépésének köszönhetően sikerült elkerülni a jelentős károkat. A támadókat őrizetbe vették” – írta. A meghiúsított támadás a fővárostól, Tallinntól északra fekvő Viimsiben történt.
Tsahkna későbbi bejegyzésében hangsúlyozta: „Oroszországnak meg kell értenie, hogy az Észtország ellen irányuló ellenséges cselekményeknek következményei vannak. A megfélemlítési, destabilizációs vagy biztonságunk aláásására irányuló kísérletek nem maradnak válasz nélkül.” A külügyminiszter azt is közölte, hogy a döntésről tájékoztatta finn, lett és litván kollégáit. Astrid Asi főügyész elmondta, hogy a hatóságok nyolc, Lettországban élő embert vettek őrizetbe.
Jelenleg három határátkelő működik
Michal szerint az incidens „az Oroszország által Európa ellen folytatott szélesebb körű hibrid háború része”, amelynek célja, hogy csökkentse az Ukrajnának nyújtott támogatást, és enyhítse az Oroszországra nehezedő nyomást. „Nem hagyjuk megfélemlíteni magunkat” – tette hozzá.
A Threod Systems felderítő- és támadó drónokat gyárt. Augusztusban egy másik tallinni védelmi ipari vállalatot, a Milrem Roboticsot is gyújtogatási kísérlet célpontjává tették. Az ügyben lett állampolgárokat vettek őrizetbe.
Az Európai Unióhoz és a NATO-hoz is tartozó Észtország jelenleg három határátkelőn keresztül tart fenn szárazföldi kapcsolatot Oroszországgal:
- északon a narvai,
- délen pedig a Luhamaa és Koidula átkelőn.
Ezeken keresztül személy- és teherforgalom is zajlik.
Oroszország 2024 februárjában felfüggesztette a járműforgalmat a narvai határátkelőn, a gyalogosok számára azonban továbbra is engedélyezett az átkelés. Ezek az átkelők az Oroszország és az Európai Unió közötti, még működő szárazföldi összeköttetések közé tartoznak. A kapcsolatok jelentős része azóta szűnt meg, hogy Moszkva 2022-ben teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen.
Kiszivárogtak Oroszország békefeltételei
Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Moszkva olyan feltételeket szabna az ukrajnai háború lezárásához, amelyek alapjaiban változtatnák meg Európa biztonsági viszonyait. Oroszország a NATO-tól is súlyos engedményeket követelne, és a tervek egyes tagállamok helyzetét is jelentősen befolyásolnák. Moszkva egyik legjelentősebb követelése Finnország kilépése a NATO-ból. A balti államok esetében pedig azt akarja elérni, hogy Észtországban, Lettországban és Litvániában ne működhessenek a katonai szövetség bázisai.