Ennyi volt, lépett az EU-s tagállam: teljes zárt rendeltek el a támadások után, senkit nem engednek át Oroszországból – Putyinék hallgatnak, de ebből semmi jó nem sülhet ki

Észtország vasárnap bejelentette, hogy lezárja Oroszországgal közös határát, miután a hatóságok szerint sikerült megakadályozniuk az orosz katonai hírszerzés, a GRU által szervezett gyújtogatási kísérletet egy dróngyár ellen. A lépés jelentősen tovább élezheti a feszültséget Észtország és Oroszország között. Tallinn szerint az eset egy Moszkvához köthető, szélesebb körű ellenséges kampány része, amely összefüggésben áll Oroszország Ukrajna elleni háborújával – írja az Euronews.

Észtország lezárja az összes Oroszországgal közös határátkelőjét/Fotó: Mark H. Milstein

Észtország decembertől lezárja az összes Oroszországgal közös határátkelőjét

„Észtország december 1-jétől valamennyi Észtország és Oroszország közötti határátkelőt lezárja” – írta az X-en Margus Tsahkna észt külügyminiszter. A döntést szerinte „egyértelmű bizonyítékok” támasztják alá arra vonatkozóan, hogy a támadást a GRU rendelte meg.

Moszkva egyelőre azt közölte, hogy ellenőrzi, valóban tervezi-e Észtország az összes határátkelő lezárását. „Ezt mind ellenőrizni fogjuk, hogy kiderüljön, valóban így van-e” – mondta Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a TASS orosz hírügynökségnek. „Ha azonban valóban ezek Észtország tervei, akkor ezt az újabb agresszív és féktelen ruszofóbia megnyilvánulásaként fogjuk értékelni” – tette hozzá.

Kristen Michal észt miniszterelnök korábban, szintén az X-en arról számolt be, hogy a GRU szombat éjjel „szabotázskísérletet” rendelt el a Threod Systems nevű észt védelmi vállalat ellen.

„A fokozott biztonsági intézkedéseknek és a hatóságok gyors fellépésének köszönhetően sikerült elkerülni a jelentős károkat. A támadókat őrizetbe vették” – írta. A meghiúsított támadás a fővárostól, Tallinntól északra fekvő Viimsiben történt.

Tsahkna későbbi bejegyzésében hangsúlyozta: „Oroszországnak meg kell értenie, hogy az Észtország ellen irányuló ellenséges cselekményeknek következményei vannak. A megfélemlítési, destabilizációs vagy biztonságunk aláásására irányuló kísérletek nem maradnak válasz nélkül.” A külügyminiszter azt is közölte, hogy a döntésről tájékoztatta finn, lett és litván kollégáit. Astrid Asi főügyész elmondta, hogy a hatóságok nyolc, Lettországban élő embert vettek őrizetbe.