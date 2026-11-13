Forró az EU-csúcs, mindenki Putyin asztalához ülne, Meloni úgy esett Stubbnak, mint Kallas Orbánnak – „Akár tévéműsort is lehetne csinálni belőle.”
Mindenki Orbán Viktor magyar kormányfőt ütötte 2024. forró nyarán, miután békemisszióra éutazott Moszkvába. A dublini fagyban most egymást ütik az uniós állam- és kormányfők: béketárgyalások készülnek, és se szeri, se száma a jelentkezőknek arra, hogy helyet foglaljanak az asztalnál Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szemben. A tülekedés közepette még arról is elfeledkeztek, hogy korábban az újabb ukrajnai pénzadományt szemelték ki a fő tétnek az uniós csúcson, amelyet a mesterséges intelligenciai európai jövőjének megtárgyalására hívtak össze.
Arra használja fel az uniós elnökséget, hogy zavart keltsen – ugrott Orbánnak annak idején Kaja Kallas, aki néhány hónappa később az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője lett, de a blokk külső reprezentálásában és a beklső intézményi rendezkedésben aztán Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök aztán szépen hátraszorította.
Ukrajnai béketárgyalás: mindenki ott lenne, és erősen be-beszólogatnak
A főképviselő Dublinban sem tűnt elégedettnek. „Ha európai biztonságról van szó, az EU szerződése nagyon, nagyon konkrét, António Costa és a külügyi főképviselő [vagyis én magam] képviseli Európát biztonsági ügyekben” – jelentette ki Dublinba érkezőben, érzékelhető sértődöttséggel amiért addigra már sorok kígyóztak a helyért a tárgyalóasztalnál.
A forgatagot nem csak ő találta különösnek.
Akár tévéműsort is lehetne csinálni belőle
– karikírozta az eseményeket ugyancsak még csütörtökön Kristen Michal észt miniszterelnök november 12-én a Politicónak, majd hozzátette: „De a legjobb részt holnapra tartogatjuk.”
Akik ennél is erősebbet tudtak fogalmazni, azok az oroszok voltak, akikhez egy asztalhoz akar ülni most mindenki. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő a következőket mondta az európai vezetőkről:
Az európaiak úgy marakodnak, mint a pókok egy befőttesüvegben.
Friedrich Merz Donald Trumpnak üzent az EU-csúcsról, az amerikai elnök ezt nem fogja megköszönni
Friedrich Merz német kancellár eközben Donald Trump amerikai elnöknek küldött pikáns hangnemű üzenetet, aki a jövő héten Sencsenben várhatóan találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és talán egyszerre Hszi Csin-ping kínai elnökkel is.
„Dublinban egyesek attól tartanak, hogy ez egy »második anchorage-i pillanattá« válhat” – mondta Merz a Reuters jelentése szerint, utalva Trump és Putyin alaszkai, anchorage-i csúcstalálkozójára, amelyet az európai vezetők az ukrajnai háború lezárására irányuló erőfeszítések potenciális fordulópontjának tekintettek.
„Ezért nagyon világosan szeretném megfogalmazni az Egyesült Államoknak szóló üzenetünket: kérjük, ne okozzanak meglepetéseket! Továbbra is az Európa-csapat és az Ukrajna-csapat tagjaként járjanak el.”
Ennek az érdekessége: Trump soha nem állította magáról, hogy az Európa-csapat, vagy az Ukrajna-csapat tagja volna. Merz mással is okozott meglepetést. Kereken kijelentette, hogy Németország részt vesz az ukrajnai háború lezárásáról szóló, közelgő tárgyalásokon. A tárgyalásokon „várhatóan azok az európai országok vesznek részt, amelyek kedden és szerdán Abu-Dzabiban is ott ültek a tárgyalóasztalnál”. Merz hangsúlyozta:
Németország részvétele magától értetődő, ez teljesen világos
– idézi a német Bild. Vagyis a kancellár tulajdonképp azt mondta ki előre, ha a jelentés helytálló, hogy döntsön akármit az EU-csúcs, ők ott lesznek az asztalnál.
Biztosan sokan nem lesznek ott, igény azonban van.
Nyüzsögnek a „formátumok", de szerepelnek-e legalább jelöltként a visegrádiak?
A Euronews jelentése szerint a német kancellár pénteken az E3 — Németország, Franciaország és Nagy-Britannia — tárgyalási formátumát védte: „Mindenekelőtt van egy bevált formátumunk, az E3” – idézik.
Micheál Martin ír miniszterelnök például – aki ebben az esetben ugyanaz, mint 2024-ben Orbán Viktor volt: az EU-elnök ország kormányfője – úgy gondolja: nem szabadna, hogy a tárgyalásokon kizárólag az Európai Unió képviseltesse magát – írja a Bild. Figyelembe kell venni az úgynevezett tettre készek koalícióját is. Ehhez a koalícióhoz azok az országok tartoznak, amelyek katonai támogatást ígértek Ukrajnának, köztük olyan EU-n kívüli államok is, mint Norvégia és az Egyesült Királyság. „Ez egész Európát érintő ügy” – jelentette ki Martin. A tettre készek koalíciója „jóval több országot foglal magában, mint az Európai Unió”.
Giorghia Meloni olasz kormányfő is úgy vélte: a britekre és a norvégokra is tekintettel kell lenni, és kifejezte: nem ellenezné António Costa, az Európai Tanács elnöke kinevezését európai tárgyalónak. Ugyanakkor keményen bírálta a kialakult tülekedést. Meloni már a november 5-én António Costának küldött levelében arra figyelmeztetett, hogy Európa jelentéktelenné válhat a béketárgyalásokon, ha nem dönt sürgősen.
A csúcson nem említett konkrét neveket, de mindenki tisztában lehetett vele, konkrétan kikre célzott, mert az említett levélben ezt már konkrétan megtette, felidézve:
Néhány nappal később, Helsinkiben, az Északi Tanács ülésén Stubb elnök és Støre miniszterelnök megszakította a tanácskozást egy »nemzeti« telefonbeszélgetés kedvéért Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
A Euronews november 13-i cikke szerint a dán és a svéd miniszterelnök korábban szintén bírálta a finn és a norvég vezetőt, amiért előzetes egyeztetés nélkül beszéltek Putyinnal.
Van-e most több remény az orosz-ukrán békekötésre, mint Orbán Viktor 2024-es moszkvai látogatása idején? Ki tudja. A perpatvar mindenesetre most nagyobb, és Orbán Viktorra ehhez nincs szükség. A háborús övezettel szomszédos Visegrádi Négyek ugyanakkor – amelynek feltámasztásával a Tisza-kormány elbüszkélkedett –, nem állt be a sorba helyért a tárgyalóasztalnál.
EU-csúcs: ekkora szerencséje nem lehet Magyar Péternek és Robert Ficónak, valaki elfordította róluk a tüzet – de nem tart örökké
Pofozóbábuvá válhatott volna a magyar és a szlovák miniszterelnök. Magyar Péter számára ez új szerep lenne, amit ki tudja, hogy visel. Az EU-csúcs azonban váratlan fordulatot vett, és az ukrán pénz helyett minden szem egy másik témára fordult Dublinban – az okot olyan fővárosokban találhatjuk meg, amelyekre talán nem is gondolnánk. A figyelem azonban vissza fog fordulni a pénz felé, ez csak hetek kérdése.