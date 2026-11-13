Forró az EU-csúcs, mindenki Putyin asztalához ülne, Meloni úgy esett Stubbnak, mint Kallas Orbánnak – „Akár tévéműsort is lehetne csinálni belőle.”

Mindenki Orbán Viktor magyar kormányfőt ütötte 2024. forró nyarán, miután békemisszióra éutazott Moszkvába. A dublini fagyban most egymást ütik az uniós állam- és kormányfők: béketárgyalások készülnek, és se szeri, se száma a jelentkezőknek arra, hogy helyet foglaljanak az asztalnál Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szemben. A tülekedés közepette még arról is elfeledkeztek, hogy korábban az újabb ukrajnai pénzadományt szemelték ki a fő tétnek az uniós csúcson, amelyet a mesterséges intelligenciai európai jövőjének megtárgyalására hívtak össze.

EU-csúcs: Kaja Kallas nem hiszti el, hogy megint félrtetolták Fotó: AFP

Arra használja fel az uniós elnökséget, hogy zavart keltsen – ugrott Orbánnak annak idején Kaja Kallas, aki néhány hónappa később az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője lett, de a blokk külső reprezentálásában és a beklső intézményi rendezkedésben aztán Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök aztán szépen hátraszorította.

Ukrajnai béketárgyalás: mindenki ott lenne, és erősen be-beszólogatnak

A főképviselő Dublinban sem tűnt elégedettnek. „Ha európai biztonságról van szó, az EU szerződése nagyon, nagyon konkrét, António Costa és a külügyi főképviselő [vagyis én magam] képviseli Európát biztonsági ügyekben” – jelentette ki Dublinba érkezőben, érzékelhető sértődöttséggel amiért addigra már sorok kígyóztak a helyért a tárgyalóasztalnál.

A forgatagot nem csak ő találta különösnek.

Akár tévéműsort is lehetne csinálni belőle

– karikírozta az eseményeket ugyancsak még csütörtökön Kristen Michal észt miniszterelnök november 12-én a Politicónak, majd hozzátette: „De a legjobb részt holnapra tartogatjuk.”

Akik ennél is erősebbet tudtak fogalmazni, azok az oroszok voltak, akikhez egy asztalhoz akar ülni most mindenki. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő a következőket mondta az európai vezetőkről:

Az európaiak úgy marakodnak, mint a pókok egy befőttesüvegben.

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