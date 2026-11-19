Kibertámadás bénította meg az Európai Bizottság informatikai rendszereit, személyes adatok is veszélybe kerülhettek
Kibertámadás érte az Európai Bizottság informatikai rendszereit, amelynek következtében több belső szolgáltatás működése is akadozott – számolt be csütörtök reggeli hírlevelében a Politico. A bizottság közlése alapján a támadást nagyrészt sikerült elhárítani, a keletkezett károk felmérése azonban még tart.
Az Európai Bizottság legmagasabb szintű belső válságstábja vizsgálja a kibertámadást
A támadás során személyes adatok is veszélybe kerülhettek, és fennakadások jelentkeztek a munkavállalók fizetésével, valamint szabadságával kapcsolatos ügyintézésben. Az uniós tisztviselők egy része nem tudta benyújtani szabadságigényét, a bérek kifizetését ugyanakkor a Politicónak nyilatkozó alkalmazottak beszámolói alapján nem érintette a probléma.
A lap értesülései szerint a kibertámadás mintegy tíz napon keresztül zavarta a bizottság működését. A humánerőforrás-platform mellett a fordítási szolgáltatásokban is fennakadások jelentkeztek.
Az Európai Unió kibervédelmi szervezetének tájékoztatása alapján a támadók egy ARTEX nevű, nyilvánosan hozzáférhető, mesterséges intelligenciára épülő szoftvert használtak.
Az eszköz informatikai rendszerek sérülékenységeinek feltérképezésére alkalmas, így a támadók a biztonsági hiányosságok azonosítására is felhasználhatták.
Az incidens súlyosságát jelzi, hogy szerdán összeült az Európai Bizottság legmagasabb szintű belső válságstábja. A testület a támadás következményeit és a szükséges intézkedéseket vizsgálta.
Egyelőre nem sikerült megállapítani, hogy a támadók hozzáfértek-e a bizottsági tisztviselők személyes adataihoz, illetve történt-e tényleges adatszivárgás. A támadás elkövetőiről és lehetséges indítékairól sem közöltek részleteket.
Az Európai Bizottság elleni támadás egy olyan időszakban történt, amikor több nemzetközi nagyvállalat informatikai rendszereit is támadások érték. Az elmúlt napokban
- az IKEA,
- a CNN,
- a BBC,
- a HSBC,
- a Salesforce
- és a Zoom
neve is felmerült az érintett vállalatok között. A különböző incidensek közötti esetleges kapcsolatról egyelőre nincs megerősített információ. Az Európai Bizottság elleni támadás teljes következményei a vizsgálat lezárása után válhatnak ismertté.