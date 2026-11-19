Kibertámadás érte az Európai Bizottság informatikai rendszereit, amelynek következtében több belső szolgáltatás működése is akadozott – számolt be csütörtök reggeli hírlevelében a Politico. A bizottság közlése alapján a támadást nagyrészt sikerült elhárítani, a keletkezett károk felmérése azonban még tart.

Az Európai Bizottság legmagasabb szintű belső válságstábja még szerdán összeült és a támadás következményeit és a szükséges intézkedéseket vizsgálta. / Fotó: Ground Picture

Az Európai Bizottság legmagasabb szintű belső válságstábja vizsgálja a kibertámadást

A támadás során személyes adatok is veszélybe kerülhettek, és fennakadások jelentkeztek a munkavállalók fizetésével, valamint szabadságával kapcsolatos ügyintézésben. Az uniós tisztviselők egy része nem tudta benyújtani szabadságigényét, a bérek kifizetését ugyanakkor a Politicónak nyilatkozó alkalmazottak beszámolói alapján nem érintette a probléma.

A lap értesülései szerint a kibertámadás mintegy tíz napon keresztül zavarta a bizottság működését. A humánerőforrás-platform mellett a fordítási szolgáltatásokban is fennakadások jelentkeztek.

Az Európai Unió kibervédelmi szervezetének tájékoztatása alapján a támadók egy ARTEX nevű, nyilvánosan hozzáférhető, mesterséges intelligenciára épülő szoftvert használtak.

Az eszköz informatikai rendszerek sérülékenységeinek feltérképezésére alkalmas, így a támadók a biztonsági hiányosságok azonosítására is felhasználhatták.

Az incidens súlyosságát jelzi, hogy szerdán összeült az Európai Bizottság legmagasabb szintű belső válságstábja. A testület a támadás következményeit és a szükséges intézkedéseket vizsgálta.

Egyelőre nem sikerült megállapítani, hogy a támadók hozzáfértek-e a bizottsági tisztviselők személyes adataihoz, illetve történt-e tényleges adatszivárgás. A támadás elkövetőiről és lehetséges indítékairól sem közöltek részleteket.

Az Európai Bizottság elleni támadás egy olyan időszakban történt, amikor több nemzetközi nagyvállalat informatikai rendszereit is támadások érték. Az elmúlt napokban

az IKEA,

a CNN,

a BBC,

a HSBC,

a Salesforce

és a Zoom

neve is felmerült az érintett vállalatok között. A különböző incidensek közötti esetleges kapcsolatról egyelőre nincs megerősített információ. Az Európai Bizottság elleni támadás teljes következményei a vizsgálat lezárása után válhatnak ismertté.