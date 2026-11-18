Luxemburgban döntenének, Magyarországon nyomoznának – így állna fel az Európai Ügyészség hazai hivatala
Magyarország már csatlakozott az Európai Ügyészséghez, de az uniós vádhatóság még nem kezdte meg itthon a munkát. A parlament elé került törvényjavaslat megteremtené ennek a hazai feltételeit. Az új hivatal a Legfőbb Ügyészség szervezetében működne, az ott dolgozó delegált ügyészek azonban az uniós ügyekben nem a magyar ügyészi vezetéstől kapnának utasítást. A tényleges indulás időpontját nem a magyar törvény hatálybalépése, hanem a magyar európai ügyész uniós kinevezése határozza meg.
A november 17-én benyújtott törvényjavaslat Európai Ügyészség Magyarországi Hivatala néven hozna létre főosztályi szintű szervezeti egységet a Legfőbb Ügyészségen. Ez lenne az itthon dolgozó delegált európai ügyészek szolgálati helye. A tervek szerint tízen látnák el ezt a feladatot, míg Magyarország európai ügyésze a szervezet luxemburgi központjában dolgozna.
A magyar ügyészség adja a hivatalt, Luxemburg felügyeli az ügyeket
A Legfőbb Ügyészség biztosítaná a hivatalvezetőt, az ügyészségi alkalmazottakat és az unió által nem fedezett működési költségeket. A delegált európai ügyészek díjazását viszont az Európai Ügyészség fizetné. A delegáltak magyar ügyészi jogviszonya megmaradna, de amikor az Európai Ügyészség nevében járnak el, sem a legfőbb ügyész, sem a hazai felettesük nem utasíthatná őket.
A Luxembourgba kinevezett magyar európai ügyész magyar ügyészi jogviszonya ezzel szemben megszűnne.
A delegált ügyészek Magyarországon irányítanák a nyomozásokat, emelnének vádat és képviselnék azt a magyar bíróságokon.
Munkájukat az Európai Ügyészség központja felügyelné. A fontosabb eljárási kérdésekben, például a vádemelésről vagy az ügy megszüntetéséről, a luxemburgi állandó tanácsok döntenek. Vagyis a magyar hivatal az uniós vádhatóság hazai munkáját szolgálná, nem kerülne a teljes magyar ügyészség fölé.
A pályázat hazai, a kinevezésről uniós szinten döntenek
A magyar európai ügyészi és a delegált ügyészi posztokra külön pályázatot írna ki a legfőbb ügyész. A jelentkezőket öttagú bizottság pontozná. Két tagot a legfőbb ügyész jelölne, egyet-egyet az Országos Bírói Tanács és az Országos Bírósági Hivatal elnöke, egyet pedig az igazságügyi miniszter. A luxemburgi posztnál a rangsor első három helyezettje lenne Magyarország jelöltje, közülük az Európai Unió Tanácsa nevezne ki egyet.
A delegált ügyészek kinevezéséről az Európai Ügyészség Ügyészi Kollégiuma döntene.
A posztokra bírák és ügyészek pályázhatnának. A magyar európai ügyésznek legalább öt év büntetőjogi szakmai gyakorlatot kellene igazolnia, a delegáltaknál három év lenne a minimum. Mindkét poszthoz angoltudás és pénzügyi, gazdasági vagy korrupciós ügyekben szerzett tapasztalat kellene. A luxemburgi tisztségnél kizáró ok lenne az is, ha a jelölt az előző négy évben párttisztséget viselt vagy uniós forrásokat kezelő szervnél vezető volt.
Mikortól indulhatnak a nyomozások?
Ha a parlament elfogadja a javaslatot, a törvény a kihirdetését követő 61. napon lépne hatályba. A legfőbb ügyésznek onnantól 30 napja lenne az első pályázatok kiírására. Az Európai Ügyészség magyarországi működése ettől külön időponthoz kötött. Az uniós határozat alapján a magyar európai ügyész kinevezésétől számított 20. naptól alkalmazhatók az ügyek bejelentésére, átvételére és a nyomozás megindítására vonatkozó szabályok.
Az indulásnak így még nincs pontos naptári dátuma.
Az Európai Ügyészség nem minden korrupciós ügyben járhat el, hanem az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményeknél, például uniós támogatásokkal kapcsolatos csalásoknál vagy több tagállamot érintő, legalább tízmillió eurós kárt okozó áfacsalásoknál. Az indulás után nem csak új ügyekkel foglalkozhat. A hatáskörébe tartozó, 2021. június 1-je után elkövetett bűncselekményeket is vizsgálhatja.