Magyarország már csatlakozott az Európai Ügyészséghez, de az uniós vádhatóság még nem kezdte meg itthon a munkát. A parlament elé került törvényjavaslat megteremtené ennek a hazai feltételeit. Az új hivatal a Legfőbb Ügyészség szervezetében működne, az ott dolgozó delegált ügyészek azonban az uniós ügyekben nem a magyar ügyészi vezetéstől kapnának utasítást. A tényleges indulás időpontját nem a magyar törvény hatálybalépése, hanem a magyar európai ügyész uniós kinevezése határozza meg.

Luxemburgban döntenének, Magyarországon nyomoznának – így állna fel az Európai Ügyészség hazai hivatala / Fotó: Legfőbb Ügyészség

A november 17-én benyújtott törvényjavaslat Európai Ügyészség Magyarországi Hivatala néven hozna létre főosztályi szintű szervezeti egységet a Legfőbb Ügyészségen. Ez lenne az itthon dolgozó delegált európai ügyészek szolgálati helye. A tervek szerint tízen látnák el ezt a feladatot, míg Magyarország európai ügyésze a szervezet luxemburgi központjában dolgozna.

A magyar ügyészség adja a hivatalt, Luxemburg felügyeli az ügyeket

A Legfőbb Ügyészség biztosítaná a hivatalvezetőt, az ügyészségi alkalmazottakat és az unió által nem fedezett működési költségeket. A delegált európai ügyészek díjazását viszont az Európai Ügyészség fizetné. A delegáltak magyar ügyészi jogviszonya megmaradna, de amikor az Európai Ügyészség nevében járnak el, sem a legfőbb ügyész, sem a hazai felettesük nem utasíthatná őket.

A Luxembourgba kinevezett magyar európai ügyész magyar ügyészi jogviszonya ezzel szemben megszűnne.

A delegált ügyészek Magyarországon irányítanák a nyomozásokat, emelnének vádat és képviselnék azt a magyar bíróságokon.

Munkájukat az Európai Ügyészség központja felügyelné. A fontosabb eljárási kérdésekben, például a vádemelésről vagy az ügy megszüntetéséről, a luxemburgi állandó tanácsok döntenek. Vagyis a magyar hivatal az uniós vádhatóság hazai munkáját szolgálná, nem kerülne a teljes magyar ügyészség fölé.

A pályázat hazai, a kinevezésről uniós szinten döntenek

A magyar európai ügyészi és a delegált ügyészi posztokra külön pályázatot írna ki a legfőbb ügyész. A jelentkezőket öttagú bizottság pontozná. Két tagot a legfőbb ügyész jelölne, egyet-egyet az Országos Bírói Tanács és az Országos Bírósági Hivatal elnöke, egyet pedig az igazságügyi miniszter. A luxemburgi posztnál a rangsor első három helyezettje lenne Magyarország jelöltje, közülük az Európai Unió Tanácsa nevezne ki egyet.

A delegált ügyészek kinevezéséről az Európai Ügyészség Ügyészi Kollégiuma döntene.

A posztokra bírák és ügyészek pályázhatnának. A magyar európai ügyésznek legalább öt év büntetőjogi szakmai gyakorlatot kellene igazolnia, a delegáltaknál három év lenne a minimum. Mindkét poszthoz angoltudás és pénzügyi, gazdasági vagy korrupciós ügyekben szerzett tapasztalat kellene. A luxemburgi tisztségnél kizáró ok lenne az is, ha a jelölt az előző négy évben párttisztséget viselt vagy uniós forrásokat kezelő szervnél vezető volt.