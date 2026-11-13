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Óriási kiberakciót hajtott végre az Europol, Magyarországon is lecsaptak: több száz embert vettek őrizetbe, 210 millió eurónyi vagyon lett lefoglalva

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A darkneten működő kereskedők és vásárlók ellen indított összehangolt fellépésben 14 ország rendőrsége vett részt. A magyar hatóságok 45 embert vettek őrizetbe, miközben az Europol nyomozói több millió ellopott felhasználói adatot is feltártak.
Nemes Tamás
2026.11.13, 16:22
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Nemzetközi rendőrségi műveletben számolták fel az illegális online kereskedelem több fontos központját, az akcióban magyar érintettek is voltak. Az Europol által koordinált fellépés a kábítószer- és fegyverkereskedők mellett a kibertámadások mögött álló bűnözői hálózatokat is célba vette – írta az Index.

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Magyarokat is elfogtak az Europol nagyszabású darknetakciójában, 6,4 millió áldozat adatait szerezték meg a hekkerek / Fotó: AFP

Negyvenöt embert vettek őrizetbe Magyarországon az Europol által koordinált TorNado műveletben, amelynek során összesen 354, a darknet illegális piacterein tevékenykedő eladót és vásárlót állítottak elő. 

A 14 országot érintő összehangolt akcióban több tonna kábítószert, lőfegyvereket, készpénzt és kriptovalutát foglaltak le, emellett több jelentős online bűnözői infrastruktúrát is felszámoltak.

Az Europol csütörtöki tájékoztatása szerint a 2025 májusától 2026 októberéig tartó nemzetközi fellépés öt nagy darkwebes piactér, az Archetyp, a Bohemia, a Nemesis, a Kingdom és a Tor2Door felszámolásához vezetett. A hatóságok több száz házkutatást tartottak, és a lefoglalt, bűncselekményekből származó vagyon értéke meghaladta a 210 millió eurót.

Az európai országokban összesen 950 kilogramm illegális kábítószert foglaltak le. A legnagyobb tételek között 150 kilogramm amfetamin Németországban, ugyanennyi ketamin az Egyesült Királyságban, 40 kilogramm MDMA Hollandiában és 50 kilogramm kannabisz Franciaországban szerepelt. Kokaint is elkoboztak, a lefoglalt áruk között pedig varázsgombák, THC-tartalmú elektromos cigaretták és több mint egymillió vényköteles gyógyszer is volt.

A rendőrök 57 lőfegyvert és lőszereket is találtak. A lefoglalt készpénz és kriptovaluta értéke meghaladta a 60 millió eurót. Az Egyesült Államokban párhuzamosan végrehajtott intézkedések során további 4,8 tonnánál is több kábítószert, 152 lőfegyvert, valamint több mint 150 millió eurónak megfelelő készpénzt és kriptovalutát vontak ki a forgalomból.

Hekkereket is lekapcsolt az Europol

A művelet a darknetes piacterek mellett a kibercsoportok ellen is irányult. Az Europol nemzetközi partnereivel együtt három rosszindulatú program, a Gootloader, a CastleRAT és a StealC mögött álló bűnözői infrastruktúrát számolta fel. Az akcióban 235 szervert és 257 domaint kapcsoltak le, amelyek adatlopást és zsarolóvírusos támadásokat is lehetővé tettek.

A nyomozás során 6,4 millió olyan áldozatot azonosítottak, akinek regisztrációs vagy belépési adatai bűnözők kezébe kerültek. A támadók az elektronikai eszközök megfertőzésével megszerzett információkat értékesítették, illetve későbbi kibertámadásokhoz, köztük zsarolóvírusos akciókhoz használták fel.

Az Europol azt tanácsolja a felhasználóknak, hogy változtassák meg belépési adataikat, és kapcsolják be a többlépcsős hitelesítést. Ez csökkentheti annak kockázatát, hogy az ellopott jelszavakkal illetéktelenek férjenek hozzá a fiókjaikhoz.

Kibertámadás bénította meg az európai szupermarketeket: leálltak a hűtők, rengeteg élelmiszer ment tönkre

Egyre több országban jelentettek rendellenességeket az élelmiszerboltok hűtőberendezéseinél, miután ismeretlenek hozzáfértek az irányításukhoz. A hekkertámadás több nagy üzletláncot is érintett, és a korábbi franciaországi eset után ismét ráirányította a figyelmet a bolti infrastruktúra informatikai védelmére.

 

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