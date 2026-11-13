Óriási kiberakciót hajtott végre az Europol, Magyarországon is lecsaptak: több száz embert vettek őrizetbe, 210 millió eurónyi vagyon lett lefoglalva
Nemzetközi rendőrségi műveletben számolták fel az illegális online kereskedelem több fontos központját, az akcióban magyar érintettek is voltak. Az Europol által koordinált fellépés a kábítószer- és fegyverkereskedők mellett a kibertámadások mögött álló bűnözői hálózatokat is célba vette – írta az Index.
Negyvenöt embert vettek őrizetbe Magyarországon az Europol által koordinált TorNado műveletben, amelynek során összesen 354, a darknet illegális piacterein tevékenykedő eladót és vásárlót állítottak elő.
A 14 országot érintő összehangolt akcióban több tonna kábítószert, lőfegyvereket, készpénzt és kriptovalutát foglaltak le, emellett több jelentős online bűnözői infrastruktúrát is felszámoltak.
Az Europol csütörtöki tájékoztatása szerint a 2025 májusától 2026 októberéig tartó nemzetközi fellépés öt nagy darkwebes piactér, az Archetyp, a Bohemia, a Nemesis, a Kingdom és a Tor2Door felszámolásához vezetett. A hatóságok több száz házkutatást tartottak, és a lefoglalt, bűncselekményekből származó vagyon értéke meghaladta a 210 millió eurót.
Az európai országokban összesen 950 kilogramm illegális kábítószert foglaltak le. A legnagyobb tételek között 150 kilogramm amfetamin Németországban, ugyanennyi ketamin az Egyesült Királyságban, 40 kilogramm MDMA Hollandiában és 50 kilogramm kannabisz Franciaországban szerepelt. Kokaint is elkoboztak, a lefoglalt áruk között pedig varázsgombák, THC-tartalmú elektromos cigaretták és több mint egymillió vényköteles gyógyszer is volt.
A rendőrök 57 lőfegyvert és lőszereket is találtak. A lefoglalt készpénz és kriptovaluta értéke meghaladta a 60 millió eurót. Az Egyesült Államokban párhuzamosan végrehajtott intézkedések során további 4,8 tonnánál is több kábítószert, 152 lőfegyvert, valamint több mint 150 millió eurónak megfelelő készpénzt és kriptovalutát vontak ki a forgalomból.
Hekkereket is lekapcsolt az Europol
A művelet a darknetes piacterek mellett a kibercsoportok ellen is irányult. Az Europol nemzetközi partnereivel együtt három rosszindulatú program, a Gootloader, a CastleRAT és a StealC mögött álló bűnözői infrastruktúrát számolta fel. Az akcióban 235 szervert és 257 domaint kapcsoltak le, amelyek adatlopást és zsarolóvírusos támadásokat is lehetővé tettek.
A nyomozás során 6,4 millió olyan áldozatot azonosítottak, akinek regisztrációs vagy belépési adatai bűnözők kezébe kerültek. A támadók az elektronikai eszközök megfertőzésével megszerzett információkat értékesítették, illetve későbbi kibertámadásokhoz, köztük zsarolóvírusos akciókhoz használták fel.
Az Europol azt tanácsolja a felhasználóknak, hogy változtassák meg belépési adataikat, és kapcsolják be a többlépcsős hitelesítést. Ez csökkentheti annak kockázatát, hogy az ellopott jelszavakkal illetéktelenek férjenek hozzá a fiókjaikhoz.
Kibertámadás bénította meg az európai szupermarketeket: leálltak a hűtők, rengeteg élelmiszer ment tönkre
Egyre több országban jelentettek rendellenességeket az élelmiszerboltok hűtőberendezéseinél, miután ismeretlenek hozzáfértek az irányításukhoz. A hekkertámadás több nagy üzletláncot is érintett, és a korábbi franciaországi eset után ismét ráirányította a figyelmet a bolti infrastruktúra informatikai védelmére.