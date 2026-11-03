Egyre kínosabb helyzetben Orbán Anita: nemcsak Lázár János dolgozott Feledy Botond, újabb fideszes miniszternek adhatott tanácsot

A hétfőn menesztett Feledy Botond több korábbi kormányzati vezetőnek is készített külpolitikai és geopolitikai elemzéseket, a munkákért pedig jelentős összegeket fizettek ki. A szerződésekből az is kiderül, milyen témákkal foglalkozott, és milyen díjazással dolgozott a Miniszterelnökségnek, illetve Lázár János tárcájának a szakértő, akit Orbán Anita nevezett ki a Magyar Külügyi Intézet élére.

Feledy Botondnak a kinevezése után három hónappal kellett távoznia a Magyar Külügyi Intézet éléről / Fotó: AFP

Feledy Botond a Miniszterelnökség megbízásából összesen bruttó 11 millió 917 ezer 680 forint értékben végzett külpolitikai és geopolitikai elemzőmunkát. A nettó 9 millió 384 ezer forintos megbízás Navracsics Tibor akkori területfejlesztési miniszter munkáját segítette – írta a 444.hu a birtokába került szerződések alapján.

A 2023 októberétől december végéig tartó megbízásban havi nettó 2 millió 346 ezer forintos díjazás szerepelt. A Miniszterelnökség két vállalkozáson, a p2m Informatika Szolgáltató Kft.-n és a p2m Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-n keresztül szerződött, ezért nem tudni, hogy a kifizetett összegből pontosan mennyi jutott Feledyhez.

A dokumentumok szerint 138 munkaórát számoltak el, óránként 68 ezer forintos díjjal.

Feledy rendszeresen készített összefoglalókat az Európai Unió és a közép- és kelet-európai térség politikai fejleményeiről. A havi feladatok között öt, uniós kutatóintézetek publikációira épülő összefoglaló, öt Brussels Review elemzés, a magyar álláspont brüsszeli megítélését bemutató háttéranyag, valamint az európai parlamenti választások lehetséges forgatókönyveit ismertető tanulmány is szerepelt.

A 444.hu egy másik szerződést is megszerzett: Feledy Botond cége 2026. március 9-én Lázár János minisztériumával állapodott meg elemzések készítéséről. A megbízás hét rövid és 16 részletes elemzésre szólt. A témák között szerepelt

az Egyesült Államok és Oroszország politikája;

az amerikai döntéshozatal;

a lefoglalt orosz vagyonok sorsa;

az Epstein-akták;

valamint a szerb belpolitika.

A megrendelések a német, a román, a brit és a francia belpolitikára, a Balkánra, Venezuelára, valamint az európai és amerikai energiapiacra is kiterjedtek. A 23 elemzés elkészítésére 206 munkaórát számoltak el, óránként 62 500 forintért. Ez összesen 12 millió 875 ezer forintot jelentett.