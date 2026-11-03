Egyre kínosabb helyzetben Orbán Anita: nemcsak Lázár János dolgozott Feledy Botond, újabb fideszes miniszternek adhatott tanácsot
A hétfőn menesztett Feledy Botond több korábbi kormányzati vezetőnek is készített külpolitikai és geopolitikai elemzéseket, a munkákért pedig jelentős összegeket fizettek ki. A szerződésekből az is kiderül, milyen témákkal foglalkozott, és milyen díjazással dolgozott a Miniszterelnökségnek, illetve Lázár János tárcájának a szakértő, akit Orbán Anita nevezett ki a Magyar Külügyi Intézet élére.
Feledy Botond a Miniszterelnökség megbízásából összesen bruttó 11 millió 917 ezer 680 forint értékben végzett külpolitikai és geopolitikai elemzőmunkát. A nettó 9 millió 384 ezer forintos megbízás Navracsics Tibor akkori területfejlesztési miniszter munkáját segítette – írta a 444.hu a birtokába került szerződések alapján.
A 2023 októberétől december végéig tartó megbízásban havi nettó 2 millió 346 ezer forintos díjazás szerepelt. A Miniszterelnökség két vállalkozáson, a p2m Informatika Szolgáltató Kft.-n és a p2m Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-n keresztül szerződött, ezért nem tudni, hogy a kifizetett összegből pontosan mennyi jutott Feledyhez.
A dokumentumok szerint 138 munkaórát számoltak el, óránként 68 ezer forintos díjjal.
Feledy rendszeresen készített összefoglalókat az Európai Unió és a közép- és kelet-európai térség politikai fejleményeiről. A havi feladatok között öt, uniós kutatóintézetek publikációira épülő összefoglaló, öt Brussels Review elemzés, a magyar álláspont brüsszeli megítélését bemutató háttéranyag, valamint az európai parlamenti választások lehetséges forgatókönyveit ismertető tanulmány is szerepelt.
A 444.hu egy másik szerződést is megszerzett: Feledy Botond cége 2026. március 9-én Lázár János minisztériumával állapodott meg elemzések készítéséről. A megbízás hét rövid és 16 részletes elemzésre szólt. A témák között szerepelt
- az Egyesült Államok és Oroszország politikája;
- az amerikai döntéshozatal;
- a lefoglalt orosz vagyonok sorsa;
- az Epstein-akták;
- valamint a szerb belpolitika.
A megrendelések a német, a román, a brit és a francia belpolitikára, a Balkánra, Venezuelára, valamint az európai és amerikai energiapiacra is kiterjedtek. A 23 elemzés elkészítésére 206 munkaórát számoltak el, óránként 62 500 forintért. Ez összesen 12 millió 875 ezer forintot jelentett.
A minisztérium ezen felül uniós szakpolitikai kérdésekben is igénybe vette a cég segítségét. A 2025 utolsó negyedévére és 2026 januárjára vonatkozó háttéranyagokért 20 munkaóra után 1 millió 250 ezer forintot fizettek. A háborús fejleményekről és az Egyesült Államokról készített kétheti hírösszefoglalókért további 5 millió 312 ezer 500 forintot számoltak el, 85 munkaóra alapján.
Egyre nagyobb botránnyá válik Feledy Botond kinevezése
A szakembert még augusztus 3-án kérte fel Orbán Anita külügyminiszter a Magyar Külügyi Intézet vezetésére, egy olyan átalakítás részeként, amely során az visszakerült a Külügyminisztérium irányítása alá. A miniszter akkor azt mondta, hogy a szervezetnek ismét a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében kell meghatározó szerepet játszania.
A kinevezés azonban nem tartott sokáig. Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára november 2-án este jelentette be, hogy a tárca néhány nappal korábban értesült Feledynek az előző kormányhoz kötődő, éveken át tartó, még idén tavasszal is fennálló munkakapcsolatáról. A minisztérium bizalomvesztésre hivatkozva azonnali hatállyal megszüntette a vezetői megbízatását.
Magyar Péter miniszterelnök szintén megszólalt az ügyben. Azt mondta, Feledynek a kinevezése előtt jeleznie kellett volna, hogy az előző kormánytól összesen 84 millió forint közpénzt kapott, ebből 19 millió forintot már a választás után. A kormányfő szerint a korábbi megbízások önmagukban megmagyarázhatók, azok elhallgatása azonban nem.
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