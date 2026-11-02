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Azonnal megszólalt Feledy Botond: pontosan elmondta, miért rúgták ki Orbán Anitáék a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatói székéből – "Tiszta szívvel"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kiderült az oka a menesztésnek, Magyar Péter is megszólalt. Feledy Botond három hónapot töltött a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatói székében. Fideszes múltjába bukott bele.
Hecker Flórián
2026.11.02, 23:02
Frissítve: 2026.11.02, 23:50
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Ahogy arról a Világgazdaság is írt, egy semmiből jött döntéssel kirúgták Feledy Botondot a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatói posztjáról. A döntést hétfőn éjszaka jelentette be Orbán Anita külügyminiszter parlamenti államtikára.

Feledy Botond
Azonnal megszólalt Feledy Botond: pontosan elmondta, miért rúgták ki Orbán Anitáék / Fotó: AFP

Velkey György azt írta ki a közösségi médiában, hogy "a Külügyminisztérium néhány nappal ezelőtt értesült a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának az előző kormányhoz kötődő, éveken át tartó és idén tavasszal is fennálló munkakapcsolatáról. A minisztériumhoz beérkezett információk alapján bizalomvesztés miatt azonnali hatállyal megszüntetjük Feledy Botond vezetői megbizatását."

Feledy Botond statáriális kirúgása azért is meglepő, mert őt csak most, augusztus elején nevezte ki Orbán Anita a magyar külpolitika legfontosabb háttérintézményének az élére. A szakértőt egészen pontosan augusztus 3-án kérte fel a miniszter, hogy vezesse az intézetet, vagyis Feledy Botond szinte napra pontosan mindössze három hónapot tölthetett el a Magyar Külügyi Intézet vezetőjeként.

Feledy Botond pontosan elmondta, miért rúgták ki Orbán Anitáék

A menesztett vezérigazgató a bejelentést követően szinte azonnal jelentkezett a Facebookon egy poszttal, amiben elmagyarázta, mi vezetett a kirúgásához. 

Tiszta szívvel

– így kezdődik a bejegyzés. Elmondta, hogy a külpolitikai elemző cégét – a Red Snow Consulting ügyvezető igazgatójaként dolgozott – az elmúlt években építette fel. Ezt adta fel azért, hogy hazajöhessen oda, ahova a haza vezényli. Ez történetesen a Külügyi Intézet lett, "sose jobb helyet!"

Amikor a céget elindította, a nagyok lebegtek a szemem előtt, Ivan Krastev, Ian Bremmer és a többiek. "A célom az volt, hogy olyan cég legyen, aminek mindenki hisz, mivel mindenütt ugyanazzal a rigorózus módszerrel dolgoztam-dolgoztunk a csapatommal azon, hogy a magyar és európai érdeket azonosítsuk a nemzetközi ügyekben. Azt tűztem ki célul, hogy a bonyolult világpolitikai helyzeteket lefordítsam az ügyfelek nyelvezetére. Nem tanácsadás, nem belpolitikai manőverezés, hanem világpolitikai helyzetképek előállításán dolgoztunk" – sorolta.

Egy ilyen cég renoméja attól függ, hogy mennyire bíznak meg az ügyfelei a tudásában és szakmai következetességében. Őt is meglepte, amikor a piaci megkeresések, illetve a Partizán mellett megtalálta 2023-ban a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium, az ÉKM. "Pontosan azt szerették volna, amit kínált a cég: a független elemzői perspektívát. Arra jutottam, hogy ha lehetőséget kap a három embert foglalkoztató cégem, akkor leszerződöm. Olvashassanak egy-egy valós, realista elemzői szemléletre épülő anyagot, amit az utolsó ciklusra szolgalelkűvé vált kormányzati think-tankek biztosan nem mertek volna leírni. Például nem mertek volna kritikusak lenni Oroszországgal vagy Kínával kapcsolatban. Ezt én épp azért tehettem meg, mert független elemzőként dolgoztam" – magyarázta.

  • A cég eközben szerződött brüsszeli alapítványtól kezdve
  • londoni hedge fundon át,
  • közép-európai energetikai és pénzügyi vállalatokkal is.

Éppen azt tartja szakmai sikernek, hogy a politikai oldalak között, őszintén viselkedve a képernyőn, és konzekvens tudást árulva, tudott cégektől minisztériumon át, civil szervezetekig aktív elemző lenni, és mindenütt ugyanazt mondta el.

Csak annyit mondhatok Nektek, hogy az ügyfeleim nem befolyásolták a véleményem soha. De szerintem aki meghallgatott, annak ez világos. Tiszta szívvel dolgozom továbbra is azon, hogy végbemenjen az országban rendszerváltás. Köszönöm az eddigi bizalmat! – zárta leköszönő nyilatkozatát Feledy Botond.

Megszólalt Magyar Péter Feledy Botond kirúgásáról

A bejegyzés alatt Magyar Péter is kommentált. "Ez nagyon szép, de ha valaki elfogad egy kormányzati vezetői megbízást, és megkérdezik, hogy támadható-e, akkor illik beszámolni arról, hogy az előző kormánytól 84 millió forint közpénzt kapott. Még a választás után is 19 millió forintot. Mindent meg lehet magyarázni, de elhallgatni nem. Sajnálom" – írta, amire Feledy Botond is reagált.

Péter, kár, hogy így találkozunk a posztom alatt. A rendszerváltásba fektetett energiáim mindig őszinték voltak. Az, hogy elemzést írtam épp, nem állította át a szívem. Annyit pontosíthassak, hogy az március 20. Nem május. Választás után már a csapataiddal dolgoztunk. Ahogy 2024 óta – így a miniszterelnöki hozzászólásra adott válasz.

Amire Magyar Péter úgy riposztolt, hogy áprilisi az utolsó számla és júniusig szólt a szerződés. "Ha valaki egy ilyen dolgot eltagad, akkor nem tudunk együtt dolgozni, sajnálom".

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Tisza-kormány
Orbán Anita
Magyar Külügyi Intézet
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Lázár János
Külügyminisztérium
kirúgás

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