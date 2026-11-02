Azonnal megszólalt Feledy Botond: pontosan elmondta, miért rúgták ki Orbán Anitáék a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatói székéből – "Tiszta szívvel"

Ahogy arról a Világgazdaság is írt, egy semmiből jött döntéssel kirúgták Feledy Botondot a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatói posztjáról. A döntést hétfőn éjszaka jelentette be Orbán Anita külügyminiszter parlamenti államtikára.

Azonnal megszólalt Feledy Botond: pontosan elmondta, miért rúgták ki Orbán Anitáék / Fotó: AFP

Velkey György azt írta ki a közösségi médiában, hogy "a Külügyminisztérium néhány nappal ezelőtt értesült a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának az előző kormányhoz kötődő, éveken át tartó és idén tavasszal is fennálló munkakapcsolatáról. A minisztériumhoz beérkezett információk alapján bizalomvesztés miatt azonnali hatállyal megszüntetjük Feledy Botond vezetői megbizatását."

Feledy Botond statáriális kirúgása azért is meglepő, mert őt csak most, augusztus elején nevezte ki Orbán Anita a magyar külpolitika legfontosabb háttérintézményének az élére. A szakértőt egészen pontosan augusztus 3-án kérte fel a miniszter, hogy vezesse az intézetet, vagyis Feledy Botond szinte napra pontosan mindössze három hónapot tölthetett el a Magyar Külügyi Intézet vezetőjeként.

Feledy Botond pontosan elmondta, miért rúgták ki Orbán Anitáék

A menesztett vezérigazgató a bejelentést követően szinte azonnal jelentkezett a Facebookon egy poszttal, amiben elmagyarázta, mi vezetett a kirúgásához.

Tiszta szívvel

– így kezdődik a bejegyzés. Elmondta, hogy a külpolitikai elemző cégét – a Red Snow Consulting ügyvezető igazgatójaként dolgozott – az elmúlt években építette fel. Ezt adta fel azért, hogy hazajöhessen oda, ahova a haza vezényli. Ez történetesen a Külügyi Intézet lett, "sose jobb helyet!"

Amikor a céget elindította, a nagyok lebegtek a szemem előtt, Ivan Krastev, Ian Bremmer és a többiek. "A célom az volt, hogy olyan cég legyen, aminek mindenki hisz, mivel mindenütt ugyanazzal a rigorózus módszerrel dolgoztam-dolgoztunk a csapatommal azon, hogy a magyar és európai érdeket azonosítsuk a nemzetközi ügyekben. Azt tűztem ki célul, hogy a bonyolult világpolitikai helyzeteket lefordítsam az ügyfelek nyelvezetére. Nem tanácsadás, nem belpolitikai manőverezés, hanem világpolitikai helyzetképek előállításán dolgoztunk" – sorolta.