Ez most nagyon fájhat Donald Trumpnak: történelmi győzelmet arattak a demokraták, a polgárháború óta először lesz színes bőrű szenátora Mississippinek
Az amerikai félidős választásokon Mississippi államban szoros volt a verseny, elhúzódott a szavazatszámlálás, a helyi választási tisztviselők több napon keresztül dolgozták fel a levélszavazatokat és az ideiglenes voksokat az AP hírügynökség cikke szerint. A 43 éves demokrata jelölt helyi ügyészként dolgozik, és olyan államban ért el áttörést, amelynek politikai életét generációk óta a konzervatív republikánusok uralják.
Történelmi politikai fordulat zajlott az államban a mostani amerikai félidős választásokon
Mississippiben él az amerikai tagállamok közül a legnagyobb arányban fekete lakosság, ennek ellenére a politikai vezetés hosszú időn át túlnyomórészt fehér konzervatívok kezében volt.
Az állam legutóbb 1947-ben választott demokrata szenátort, az akkori politikus azonban a faji elkülönítés elkötelezett támogatója volt.
Colom győzelme ezért nemcsak pártpolitikai, hanem történelmi és társadalmi szempontból is jelentős. A politikus a győzelmi beszédében arról beszélt, hogy hitt Mississippi változásában, és szerinte az állam megmutathatja az országnak, hogy képes előrelépni.
Scott Colom lesz Mississippi állam új szenátora:
Trump is kampányolt a republikánus jelölt mellett
Az eredmény Donald Trump számára azért is lehet kellemetlen, mert az amerikai elnök október végén személyesen látogatott Mississippibe, hogy támogatásáról biztosítsa a republikánus Cindy Hyde-Smith szenátort.
Colom ugyanakkor nem elsősorban az elnök személyét támadta. Kampányában inkább a republikánus szenátor washingtoni teljesítményét és a kormányzat egyes intézkedéseit bírálta. Különösen az iráni háborúval összefüggő üzemanyagár-emelkedést, valamint a vámokat emelte ki, amelyek szerinte nehézségeket okoztak a mississippi gazdáknak.
A demokrata jelölt egyik emlékezetes kampányüzenete a magas marhahúsárakhoz kapcsolódott. Amikor Hyde-Smith egy korábbi nyilatkozatában azt javasolta a fogyasztóknak, hogy válasszanak más fehérjeforrásokat, Colom egy reklámfilmben fordította a javára a kijelentést. A videóban választók arról beszéltek, hogy inkább másik szenátort választanának.
A demokrata politikus a republikánus elnök támogatóit is igyekezett megszólítani: Trump mississippi rendezvényén a belépésre várakozó választókkal beszélgetett, és a problémáikról kérdezte őket.
A demokraták a déli államokban is lehetőséget látnak
A győzelem új lendületet adhat azoknak a demokratáknak, akik szerint a pártnak az amerikai Délben is érdemes komolyabb választási lehetőségeket keresnie. Chuck Schumer, a demokraták szenátusi vezetője úgy fogalmazott, Colom olyan kampányt folytatott, amelynek révén újragondolható, mi lehetséges a demokraták számára a déli államokban.
A választási eredmény önmagában még nem bizonyítja, hogy a régió politikai erőviszonyai tartósan átalakulnak, de figyelemre méltó, hogy Mississippi korábban stabil republikánus államnak számított.
Donald Trump a 2024-es elnökválasztáson közel 23 százalékponttal győzött itt.
A mostani kampányban Colom
- a fekete választók magas részvételére,
- a republikánusokkal elégedetlen szavazók megszólítására,
- és a fehér választók körében elért támogatottság növelésére épített.
Az eredmények szerint a Mississippi-deltában, ahol több, többségében fekete lakosságú megye található, különösen erős volt a demokrata mozgósítás. Emellett az állam szinte valamennyi térségében a demokraták javára változtak az erőviszonyok 2024-hez képest.
Polgárjogi örökséget idézett fel a választáson győztes
Colom kampányának fontos eleme volt Mississippi polgárjogi múltja. A választás előtti utolsó reklámfilmjét Medgar Evers egykori jacksoni otthonában forgatta. Az afroamerikai polgárjogi vezetőt 1963-ban egy fehér felsőbbrendűséget hirdető szélsőséges gyilkolta meg saját háza előtt, miután a fekete lakosság választójogáért küzdött.
Colom arra emlékeztetett, hogy Evers a második világháborúban Normandiában szolgált, hazatérése után azonban saját államában is akadályokba ütközött, amikor a választójog kiterjesztéséért dolgozott. A demokrata jelölt szerint a választáson való részvétellel azokra is emlékezni lehet, akik életüket áldozták ezért a jogért.
A politikus számára különösen fontos, hogy eredménye a következő generációk előtt is megnyissa az utat. Mint fogalmazott, azt szeretné, ha a jövőben egyetlen fiatal fekete amerikainak sem kellene azt éreznie, hogy származása miatt nem lehet belőle az Egyesült Államok szenátora.