Ez most nagyon fájhat Donald Trumpnak: történelmi győzelmet arattak a demokraták, a polgárháború óta először lesz színes bőrű szenátora Mississippinek

Az amerikai félidős választásokon Mississippi államban szoros volt a verseny, elhúzódott a szavazatszámlálás, a helyi választási tisztviselők több napon keresztül dolgozták fel a levélszavazatokat és az ideiglenes voksokat az AP hírügynökség cikke szerint. A 43 éves demokrata jelölt helyi ügyészként dolgozik, és olyan államban ért el áttörést, amelynek politikai életét generációk óta a konzervatív republikánusok uralják.

Trump személyesen kampányolt a republikánus jelölt mellett az amerikai félidős választásokon, ez azonban végül nem volt elegendő a sikerhez

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Történelmi politikai fordulat zajlott az államban a mostani amerikai félidős választásokon

Mississippiben él az amerikai tagállamok közül a legnagyobb arányban fekete lakosság, ennek ellenére a politikai vezetés hosszú időn át túlnyomórészt fehér konzervatívok kezében volt.

Az állam legutóbb 1947-ben választott demokrata szenátort, az akkori politikus azonban a faji elkülönítés elkötelezett támogatója volt.

Colom győzelme ezért nemcsak pártpolitikai, hanem történelmi és társadalmi szempontból is jelentős. A politikus a győzelmi beszédében arról beszélt, hogy hitt Mississippi változásában, és szerinte az állam megmutathatja az országnak, hogy képes előrelépni.

Scott Colom lesz Mississippi állam új szenátora:

Trump is kampányolt a republikánus jelölt mellett

Az eredmény Donald Trump számára azért is lehet kellemetlen, mert az amerikai elnök október végén személyesen látogatott Mississippibe, hogy támogatásáról biztosítsa a republikánus Cindy Hyde-Smith szenátort.

Colom ugyanakkor nem elsősorban az elnök személyét támadta. Kampányában inkább a republikánus szenátor washingtoni teljesítményét és a kormányzat egyes intézkedéseit bírálta. Különösen az iráni háborúval összefüggő üzemanyagár-emelkedést, valamint a vámokat emelte ki, amelyek szerinte nehézségeket okoztak a mississippi gazdáknak.

A demokrata jelölt egyik emlékezetes kampányüzenete a magas marhahúsárakhoz kapcsolódott. Amikor Hyde-Smith egy korábbi nyilatkozatában azt javasolta a fogyasztóknak, hogy válasszanak más fehérjeforrásokat, Colom egy reklámfilmben fordította a javára a kijelentést. A videóban választók arról beszéltek, hogy inkább másik szenátort választanának.