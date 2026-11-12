Deviza
EUR/HUF364,83 0% USD/HUF329,38 +0,16% GBP/HUF436,87 +0,04% CHF/HUF395,41 +0,08% PLN/HUF82,71 -0,02% RON/HUF68,26 +0,01% CZK/HUF14,96 -0,04% EUR/HUF364,83 0% USD/HUF329,38 +0,16% GBP/HUF436,87 +0,04% CHF/HUF395,41 +0,08% PLN/HUF82,71 -0,02% RON/HUF68,26 +0,01% CZK/HUF14,96 -0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Ez most nagyon fájhat Donald Trumpnak: történelmi győzelmet arattak a demokraták, a polgárháború óta először lesz színes bőrű szenátora Mississippinek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Történelmi győzelmet aratott a Demokrata Párt Mississippiben. Az amerikai félidős választásokon Scott Colom legyőzte a republikánus Cindy Hyde-Smith hivatalban lévő szenátort, így az amerikai polgárháborút követő újjáépítési időszak (Reconstruction) óta először választott fekete politikust az állam az Egyesült Államok szövetségi szenátusába. Az eredmény Donald Trump számára is kellemetlen lehet, az amerikai elnök ugyanis személyesen kampányolt a republikánus jelölt mellett.
VG
2026.11.12, 07:42
Frissítve: 2026.11.12, 07:42
Szóljon hozzá!

Az amerikai félidős választásokon Mississippi államban szoros volt a verseny, elhúzódott a szavazatszámlálás, a helyi választási tisztviselők több napon keresztül dolgozták fel a levélszavazatokat és az ideiglenes voksokat az AP hírügynökség cikke szerint. A 43 éves demokrata jelölt helyi ügyészként dolgozik, és olyan államban ért el áttörést, amelynek politikai életét generációk óta a konzervatív republikánusok uralják.

Trump, félidős választás
Trump személyesen kampányolt a republikánus jelölt mellett az amerikai félidős választásokon, ez azonban végül nem volt elegendő a sikerhez
Fotó: AFP

Történelmi politikai fordulat zajlott az államban a mostani amerikai félidős választásokon

Mississippiben él az amerikai tagállamok közül a legnagyobb arányban fekete lakosság, ennek ellenére a politikai vezetés hosszú időn át túlnyomórészt fehér konzervatívok kezében volt. 

Az állam legutóbb 1947-ben választott demokrata szenátort, az akkori politikus azonban a faji elkülönítés elkötelezett támogatója volt.

Colom győzelme ezért nemcsak pártpolitikai, hanem történelmi és társadalmi szempontból is jelentős. A politikus a győzelmi beszédében arról beszélt, hogy hitt Mississippi változásában, és szerinte az állam megmutathatja az országnak, hogy képes előrelépni.

Scott Colom lesz Mississippi állam új szenátora:

Trump is kampányolt a republikánus jelölt mellett

Az eredmény Donald Trump számára azért is lehet kellemetlen, mert az amerikai elnök október végén személyesen látogatott Mississippibe, hogy támogatásáról biztosítsa a republikánus Cindy Hyde-Smith szenátort.

Colom ugyanakkor nem elsősorban az elnök személyét támadta. Kampányában inkább a republikánus szenátor washingtoni teljesítményét és a kormányzat egyes intézkedéseit bírálta. Különösen az iráni háborúval összefüggő üzemanyagár-emelkedést, valamint a vámokat emelte ki, amelyek szerinte nehézségeket okoztak a mississippi gazdáknak.

A demokrata jelölt egyik emlékezetes kampányüzenete a magas marhahúsárakhoz kapcsolódott. Amikor Hyde-Smith egy korábbi nyilatkozatában azt javasolta a fogyasztóknak, hogy válasszanak más fehérjeforrásokat, Colom egy reklámfilmben fordította a javára a kijelentést. A videóban választók arról beszéltek, hogy inkább másik szenátort választanának.

A demokrata politikus a republikánus elnök támogatóit is igyekezett megszólítani: Trump mississippi rendezvényén a belépésre várakozó választókkal beszélgetett, és a problémáikról kérdezte őket.

A demokraták a déli államokban is lehetőséget látnak

A győzelem új lendületet adhat azoknak a demokratáknak, akik szerint a pártnak az amerikai Délben is érdemes komolyabb választási lehetőségeket keresnie. Chuck Schumer, a demokraták szenátusi vezetője úgy fogalmazott, Colom olyan kampányt folytatott, amelynek révén újragondolható, mi lehetséges a demokraták számára a déli államokban.

A választási eredmény önmagában még nem bizonyítja, hogy a régió politikai erőviszonyai tartósan átalakulnak, de figyelemre méltó, hogy Mississippi korábban stabil republikánus államnak számított. 

Donald Trump a 2024-es elnökválasztáson közel 23 százalékponttal győzött itt.

A mostani kampányban Colom 

  • a fekete választók magas részvételére, 
  • a republikánusokkal elégedetlen szavazók megszólítására,
  • és a fehér választók körében elért támogatottság növelésére épített. 

Az eredmények szerint a Mississippi-deltában, ahol több, többségében fekete lakosságú megye található, különösen erős volt a demokrata mozgósítás. Emellett az állam szinte valamennyi térségében a demokraták javára változtak az erőviszonyok 2024-hez képest.

Polgárjogi örökséget idézett fel a választáson győztes

Colom kampányának fontos eleme volt Mississippi polgárjogi múltja. A választás előtti utolsó reklámfilmjét Medgar Evers egykori jacksoni otthonában forgatta. Az afroamerikai polgárjogi vezetőt 1963-ban egy fehér felsőbbrendűséget hirdető szélsőséges gyilkolta meg saját háza előtt, miután a fekete lakosság választójogáért küzdött.

Colom arra emlékeztetett, hogy Evers a második világháborúban Normandiában szolgált, hazatérése után azonban saját államában is akadályokba ütközött, amikor a választójog kiterjesztéséért dolgozott. A demokrata jelölt szerint a választáson való részvétellel azokra is emlékezni lehet, akik életüket áldozták ezért a jogért.

A politikus számára különösen fontos, hogy eredménye a következő generációk előtt is megnyissa az utat. Mint fogalmazott, azt szeretné, ha a jövőben egyetlen fiatal fekete amerikainak sem kellene azt éreznie, hogy származása miatt nem lehet belőle az Egyesült Államok szenátora.

Kapcsolódó

Világrend

Világrend
982 cikk

 

Szóljon hozzá!
félidős választások
Mississippi állam
Donald Trump
demokraták

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu