Fico nem kertelt, kereken kimondta Merznek, amit Magyar Péter Berlinben nem: " jellegzetes zsarolás, és én azt elutasítom"

Éles szóváltásba torkollhat az Ukrajnának szánt újabb uniós támogatás ügye, miután Friedrich Merz német kancellár a következő többéves költségvetésről szóló tárgyalásokhoz kötötte Ukrajna finanszírozásának a kérdését. Robert Fico szlovák miniszterelnök zsarolásnak nevezte a német kezdeményezést, és jelezte, hogy országa ugyanúgy rendelkezik vétójoggal, mint Berlin.

Magyar Péter diplomatikus maradt Berlinben, Fico viszont kimondta, amit gondol Merz követeléséről / Fotó: AFP

Robert Fico szlovák miniszterelnök kedden élesen bírálta Friedrich Merz német kancellárt, miután Berlin az Ukrajnának szánt újabb pénzügyi támogatást az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről szóló tárgyalásokhoz kapcsolná. A Reuters szerint azonban Fico egyenesen zsarolásnak nevezte a német kezdeményezést, és arra figyelmeztetett, hogy Szlovákiának ugyanúgy vétójoga van, mint a német kancellár országának.

Merz az Európai Tanács elnökének, António Costának címzett levelében azt írta, hogy az összes uniós tagállamnak részt kell vállalnia Ukrajna finanszírozásából, amíg az ország az orosz támadás ellen védekezik. A német kancellár szerint előbb abban kell megállapodni, hogy a tagállamok közösen fedezik a 2027-re előre jelzett, 70 milliárd eurós ukrán finanszírozási hiányt. Ebből várhatóan 45 milliárd eurót vállalna az Európai Unió.

Merz ezt a kötelezettségvállalást minden további kérdés, különösen az újabb pénzügyi következményekkel járó ügyek megvitatásának előfeltételévé tenné.

Erre a zsarolásra válaszolnunk kell

– reagált Fico, aki arra is emlékeztetett, hogy Szlovákiának ugyanaz a vétójoga van, mint a német szövetségi kancellárnak.

A szlovák kormányfő régóta ellenzi az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást, miközben fenntartotta kapcsolatait Moszkvával. Andrej Babis cseh miniszterelnök szintén a szlovák álláspont mellé állt, és arra figyelmeztetett, hogy az uniós költségvetés blokkolása az Ukrajnának szánt pénzek folyósítását is megakadályozná.

Az újabb vita a 2028-ban induló, hétéves uniós költségvetés előkészítésének időszakában robbant ki. Németország a közösség legnagyobb befizetőjeként jelentős befolyással rendelkezik a tárgyalásokon, Merz pedig ezt a súlyt is felhasználhatja arra, hogy nyomást gyakoroljon az Ukrajna további finanszírozását ellenző országokra.