Váratlan bejelentés érkezett: Bóka János is látta a felvételeket az előkerült milliárdokról – átvirrasztott éjszaka után állt kamera elé

Országgyűlési mandátumának haladéktalan visszaadására szólította fel Seszták Miklóst Bóka János a Facebookon közzétett videójában. Kijelentette: ha beigazolódik mindaz, amit az elmúlt huszonnégy órában látni és hallani lehetett, az vállalhatatlan a politikai közösségük számára.

Bója Jáns: Ezek nem mi vagyunk, a Fidesz nem ilyen / Fotó: Bóka János / Facebook

Bóka János a Fideszhez való kötődésének hangsúlyozásával kezdte megszólalását. Mint mondta, számára a párthoz tartozás értékválasztás, az értékei és politikai közössége melletti elkötelezettsége pedig megingathatatlan.

Elmondása szerint egy átvirrasztott éjszaka után állt a kamera elé. Saját szemével látta a fényképeket és a felvételeket, és sokakhoz hasonlóan először ő sem akarta elhinni a látottakat.

„De a fényképek és a felvételek ettől még ott vannak, és nem tehetünk úgy, mintha nem lennének” – fogalmazott.

Bóka hangsúlyozta: a hatóságok feladata bizonyítani, mi történt, és megállapítani, kit milyen felelősség terhel. Seszták Miklóst pedig megilleti a jog, hogy tisztességes eljárásban megvédje és tisztázza magát.

Álláspontja szerint ezt azonban már nem teheti országgyűlési képviselőként.

„Felszólítom Seszták Miklóst, hogy haladéktalanul mondjon le mandátumáról,

mert ezt követeli meg a politikai közösségünk méltósága” – jelentette ki. „A Fidesz nem ilyen, és nem is lehet ilyen” – mondta.

Bóka a videó végén feltételesen fogalmazva, de határozottan elítélte a nyilvánosságra került ügyben felmerülő magatartást. Közölte: ha igazolást nyer mindaz, amit az elmúlt huszonnégy órában láttak és hallottak, az vállalhatatlan.

„A mi politikai közösségünk nem ilyen” – mondta, majd személyes vállalással zárta megszólalását:

„Ezek nem mi vagyunk, a Fidesz nem ilyen, és nem is lehet ilyen mindaddig, amíg én a Fidesz frakcióvezetője vagyok” – tette hozzá.

A KDNP frakcióvezetője is felszólította Seszták Miklóst, hogy adja vissza parlamenti mandátumát, és a hatóságok előtt tisztázza magát a nagy mennyiségű lefoglalt készpénzzel kapcsolatos ügyben. Hangsúlyozta, hogy az egyedi büntetőügyet el kell választani a politikai közösségüktől, és visszautasította Magyar Péter szerinte az egész jobboldalt megbélyegző törekvését.