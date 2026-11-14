Váratlan bejelentés érkezett: Bóka János is látta a felvételeket az előkerült milliárdokról – átvirrasztott éjszaka után állt kamera elé
Országgyűlési mandátumának haladéktalan visszaadására szólította fel Seszták Miklóst Bóka János a Facebookon közzétett videójában. Kijelentette: ha beigazolódik mindaz, amit az elmúlt huszonnégy órában látni és hallani lehetett, az vállalhatatlan a politikai közösségük számára.
Bóka János a Fideszhez való kötődésének hangsúlyozásával kezdte megszólalását. Mint mondta, számára a párthoz tartozás értékválasztás, az értékei és politikai közössége melletti elkötelezettsége pedig megingathatatlan.
Elmondása szerint egy átvirrasztott éjszaka után állt a kamera elé. Saját szemével látta a fényképeket és a felvételeket, és sokakhoz hasonlóan először ő sem akarta elhinni a látottakat.
„De a fényképek és a felvételek ettől még ott vannak, és nem tehetünk úgy, mintha nem lennének” – fogalmazott.
Bóka hangsúlyozta: a hatóságok feladata bizonyítani, mi történt, és megállapítani, kit milyen felelősség terhel. Seszták Miklóst pedig megilleti a jog, hogy tisztességes eljárásban megvédje és tisztázza magát.
Álláspontja szerint ezt azonban már nem teheti országgyűlési képviselőként.
„Felszólítom Seszták Miklóst, hogy haladéktalanul mondjon le mandátumáról,
mert ezt követeli meg a politikai közösségünk méltósága” – jelentette ki. „A Fidesz nem ilyen, és nem is lehet ilyen” – mondta.
Bóka a videó végén feltételesen fogalmazva, de határozottan elítélte a nyilvánosságra került ügyben felmerülő magatartást. Közölte: ha igazolást nyer mindaz, amit az elmúlt huszonnégy órában láttak és hallottak, az vállalhatatlan.
„A mi politikai közösségünk nem ilyen” – mondta, majd személyes vállalással zárta megszólalását:
„Ezek nem mi vagyunk, a Fidesz nem ilyen, és nem is lehet ilyen mindaddig, amíg én a Fidesz frakcióvezetője vagyok” – tette hozzá.
A KDNP frakcióvezetője is felszólította Seszták Miklóst, hogy adja vissza parlamenti mandátumát, és a hatóságok előtt tisztázza magát a nagy mennyiségű lefoglalt készpénzzel kapcsolatos ügyben. Hangsúlyozta, hogy az egyedi büntetőügyet el kell választani a politikai közösségüktől, és visszautasította Magyar Péter szerinte az egész jobboldalt megbélyegző törekvését.
Navracsics Tibor szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak (NVVH) kell bizonyítania, hogy valóban megtalálták a többmilliárdos készpénzt, és az Seszták Miklóshoz köthető. Az ötödik Orbán-kormány egykori területfejlesztési minisztere közösségi oldalán fogalmazta meg álláspontját a nagy visszhangot kiváltó ügyben. Navracsics Tibor szerint ugyanakkor azt is elmondta, mikor kell mennie Magyar Péternek.
Ahogy korábban a Világgazdaság is beszámolt róla: az NVVH november 13-án jelentette be a készpénz megtalálását. A nyomozók november 12-én és 13-án Budapesten, valamint Pest, Békés és Nógrád megyében végeztek összehangolt nyomozási cselekményeket Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszter büntetőügyében.