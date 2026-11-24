Újraválasztotta Gál Kingát és Deutsch Tamást a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja, így mindketten folytathatják eddigi vezetői munkájukat. Megbízatásuk a jelenlegi európai parlamenti ciklus végéig, 2029-ig tart.

Megerősítette eddigi vezetőit a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja / Fotó: ODIN Daniel / Shutterstock

Újabb megbízatást kapott Gál Kinga és Deutsch Tamás a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjában. A delegáció Gál Kingát ismét elnökének, Deutsch Tamást pedig vezetőjének választotta. A két politikus a jelenlegi európai parlamenti ciklus végéig, 2029-ig töltheti be tisztségét – közölte a képviselőcsoport.

Régi motorosok a Fidesz-KDNP delegációjában

Gál Kinga több mint két évtizede dolgozik európai parlamenti képviselőként: 2004-ben került be először az Európai Parlamentbe. A Fidesz-KDNP delegációjának elnöki feladatait 2021 januárja óta látja el, vagyis az újraválasztással ezt a megbízatását folytathatja.

Politikai szerepvállalása az európai parlamenti munkán túl is bővült az elmúlt években. A Fidesz alelnökévé 2021 novemberében választották meg, 2026 októberében pedig a Patrióták Európáért európai parlamenti frakciójának társfrakcióvezetője lett. Ezzel a Fidesz európai parlamenti képviseletének vezetése mellett az európai pártpolitikai együttműködésben is vezető tisztséget tölt be.

Deutsch Tamás szintén hosszú ideje képviseli a Fideszt az Európai Parlamentben. A párt alapító tagjaként 2009 óta tagja az uniós törvényhozásnak, a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportjának munkáját pedig 2019 júliusa óta irányítja.

Az újraválasztásával változatlan marad a delegáció eddigi vezetői felállása: Gál Kinga az elnöki, Deutsch Tamás a vezetői feladatokat látja el a következő években is. A mostani döntés mindkettejük számára a 2029-ig tartó parlamenti ciklus végéig biztosítja a megbízatást.