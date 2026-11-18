A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint szerdán éjfél után nem sokkal, 0.36 perckor 2.5-ös magnitúdójú földrengés keletkezett Magyarországon, Bélapátfalva térségében – írta az InfoStart.

Földrengés volt Magyarországon / Fotó: Shutterstock

A földrengést a környéken élők érezhették, bejelentések Balaton, Bekölce és Mikófalva településről érkeztek már – olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerda reggel közzétett tájékoztatásában.

Fél éve nem volt ekkora földrengés hazánkban

Legutóbb idén április 16-án történt hasonló erősségű, Magyarországon is érezhető földrengés. A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának akkori közleménye szerint 1 óra 30 perckor 2,5-es magnitúdójú földmozgás volt, amit a lakosság az epicentrum közelében érezhetett.

Akkor a magyar-horvát határ közelében volt az epicentrum, a Somogy megyei Bolhó térségéből érkeztek bejelentések.