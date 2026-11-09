Nem várt fordulat, ő lehet az ENSZ következő főtitkára: Orbán Viktor neve hirtelen eltűnt, nagy meglepetés készül a végén – nem a legesélyesebb jelölt nyerhet

A következő ENSZ-főtitkár kiválasztása egyelőre elakadt, hiába támogatja a tagállamok jelentős része a Costa Rica-i Rebeca Grynspan jelölését. A szervezet élére készülő, 70 éves közgazdász az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájának (UNCTAD) vezetője, és megválasztása történelmi jelentőségű lenne: ő lehetne a világszervezet első zsidó főtitkára. A jelöltségét azonban két biztonsági tanácsi tag is akadályozza, egyikük a feltételezések szerint az Egyesült Államok. Mivel az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagja – az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Franciaország és az Egyesült Királyság – vétójoggal rendelkezik, egyetlen nagyhatalom ellenállása is meghiúsíthatja a kinevezést.

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Fotó: AFP

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Grynspan tehát hiába számít jelenleg a mezőny legesélyesebb szereplőjének, a választás kimenetele továbbra is bizonytalan. Lana Nusseibeh lehet a meglepetésbefutó.

A The Telegraph publicisztikája szerint ugyanis a kialakult helyzetben

egy később beszálló jelölt, Lana Nusseibeh lehet a legjobb választás.

Az Egyesült Arab Emírségek korábbi ENSZ-nagykövete palesztin családból származik, és a lap szerint a diplomáciai tapasztalata mellett a közel-keleti konfliktusok mindkét oldalát képes megérteni.

Nusseibeh Londonban izraeli és diaszpórakutatásokat tanult, héberül, arabul, franciául és angolul is beszél. A publicisztika külön kiemeli, hogy egyértelműen elítélte a 2023. október 7-i Hamász-támadást, támogatta az Ábrahám-megállapodásokat, és következetesen szorgalmazta Izrael közel-keleti integrációját.

A jelölt ugyanakkor személyét illetően nem tekinthető vitán felüli választásnak. Bírálta Izrael gázai hadműveleteit, az Egyesült Arab Emírségeket pedig emberi jogi szervezetek azzal vádolják, hogy támogatást nyújtott a szudáni polgárháborúban harcoló egyik félnek. Abu-Dzabi tagadja ezeket az állításokat.

A brit lap mégis úgy véli, hogy a jelenlegi jelöltállományban Nusseibeh képviselheti a leginkább kiegyensúlyozott alternatívát.