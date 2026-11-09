Nem várt fordulat, ő lehet az ENSZ következő főtitkára: Orbán Viktor neve hirtelen eltűnt, nagy meglepetés készül a végén – nem a legesélyesebb jelölt nyerhet
A következő ENSZ-főtitkár kiválasztása egyelőre elakadt, hiába támogatja a tagállamok jelentős része a Costa Rica-i Rebeca Grynspan jelölését. A szervezet élére készülő, 70 éves közgazdász az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájának (UNCTAD) vezetője, és megválasztása történelmi jelentőségű lenne: ő lehetne a világszervezet első zsidó főtitkára. A jelöltségét azonban két biztonsági tanácsi tag is akadályozza, egyikük a feltételezések szerint az Egyesült Államok. Mivel az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagja – az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Franciaország és az Egyesült Királyság – vétójoggal rendelkezik, egyetlen nagyhatalom ellenállása is meghiúsíthatja a kinevezést.
Esélylatolgatás zajlik, még mindig nem lefutott, ki lehet az ENSZ következő főtitkára
Grynspan tehát hiába számít jelenleg a mezőny legesélyesebb szereplőjének, a választás kimenetele továbbra is bizonytalan. Lana Nusseibeh lehet a meglepetésbefutó.
A The Telegraph publicisztikája szerint ugyanis a kialakult helyzetben
egy később beszálló jelölt, Lana Nusseibeh lehet a legjobb választás.
Az Egyesült Arab Emírségek korábbi ENSZ-nagykövete palesztin családból származik, és a lap szerint a diplomáciai tapasztalata mellett a közel-keleti konfliktusok mindkét oldalát képes megérteni.
Nusseibeh Londonban izraeli és diaszpórakutatásokat tanult, héberül, arabul, franciául és angolul is beszél. A publicisztika külön kiemeli, hogy egyértelműen elítélte a 2023. október 7-i Hamász-támadást, támogatta az Ábrahám-megállapodásokat, és következetesen szorgalmazta Izrael közel-keleti integrációját.
A jelölt ugyanakkor személyét illetően nem tekinthető vitán felüli választásnak. Bírálta Izrael gázai hadműveleteit, az Egyesült Arab Emírségeket pedig emberi jogi szervezetek azzal vádolják, hogy támogatást nyújtott a szudáni polgárháborúban harcoló egyik félnek. Abu-Dzabi tagadja ezeket az állításokat.
A brit lap mégis úgy véli, hogy a jelenlegi jelöltállományban Nusseibeh képviselheti a leginkább kiegyensúlyozott alternatívát.
Guterres után új irányra lenne szükség
A publicisztika élesen bírálja a leköszönő António Guterres főtitkárt is. A szerző szerint az ENSZ
- aránytalanul nagy figyelmet fordított az izraeli–palesztin konfliktusra, miközben
- más, súlyos humanitárius katasztrófák – például a szudáni, az ukrajnai és a jemeni háború – nem kaptak hasonló hangsúlyt.
A cikk szerint a világszervezet működését a nagyhatalmi érdekek is egyre inkább megbénítják, így az új főtitkárnak nemcsak a szervezet hitelességét kellene helyreállítania, hanem a nemzetközi együttműködés lehetőségeit is újra kellene építenie.
Az ENSZ BT nyolcadik informális szavazása után is kérdéses, hogy a vétójoggal rendelkező nagyhatalmak hajlandók-e elfogadni Rebeca Grynspan kinevezését. Friss fejlemény, hogy a tisztséggel hírbe hozott Orbán Viktor legújabb ellenfele azonnal elvérzett, de még kaphat egy újabb esélyt.
Mint a napokban bemutattuk, már csak három ország ellenzi az ENSZ-főtitkári poszt legnagyobb esélyesének kinevezését, de a végső döntés még messze lehet. Az ENSZ BT nyolcadik szavazása után továbbra is elképzelhető egy új jelölt felbukkanása, a lehetséges jelöltek között Orbán Viktor neve is felmerült.
A választás tehát továbbra is nyitott: Grynspan áll az élen, de a Biztonsági Tanács ellenállása miatt Nusseibeh előtt is megnyílhat az út az ENSZ vezetéséhez.