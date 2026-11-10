Durva ultimátumot adott Merz az egész EU-nak: ha nem fizetnek Ukrajnának, nem lesz uniós költségvetés sem – Magyar Péter a legjobbkor megy Berlinbe

Friedrich Merz német kancellár az Ukrajnának nyújtandó újabb támogatáshoz kötötte az Európai Unió következő költségvetéséről szóló megállapodást. Ezzel két olyan politikailag érzékeny kérdést kapcsolt össze, amelyek mély megosztottságot idéztek elő a tagállamok között.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (b) és Friedrich Merz német kancellár (j) / Fotó: Ralf Hirschberger / DPA / AFP

Ukrajna 2027-es költségvetésében az orosz hadsereg szűnni nem akaró légicsapásai miatt 70 milliárd eurós finanszírozási hiány keletkezhet. Az EU ígéretet tett arra, hogy ennek mintegy kétharmadát, hozzávetőleg 45 milliárd eurót egy egyelőre még nem meghatározott pénzügyi eszköz révén fedezi.

„A kérdés rendezésének, valamint minden további, különösen a pénzügyi vonatkozású ügy megvitatásának elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy közösen kötelezettséget vállaljunk arra: kivétel nélkül valamennyien méltányos mértékben hozzájárulunk a hiány megszüntetéséhez” – fogalmazott Friedrich Merz az António Costának, az Európai Tanács elnökének címzett levelében, amelybe az Euronews betekintést nyert.

A német kancellát szerint az unió következő hétéves költségvetéséről folyó tárgyalásokon olyan, valamennyi tagállam által támogatott megoldást kell biztosítani, amely 2028-tól kezdődően stabil, több évre szóló finanszírozási perspektívát nyújt Ukrajna számára, beleértve a már felhalmozódott kamatfizetési kötelezettségeket is.

A kamatok a jelenleg folyósítás alatt álló, 90 milliárd eurós támogatási hitelhez kapcsolódnak, amelynek fedezetét 24 ország közös hitelfelvétele biztosítja. Magyarország, Szlovákia és Csehország mentességet harcolt ki a hitelkonstrukcióban való részvétel alól, cserébe azért, hogy hozzájárultak az elfogadáshoz szükséges egyhangú döntéshez.

A hitel tőkeösszegét mindaddig nem kell visszafizetni, amíg Oroszország nem egyezik bele a háborús jóvátétel megfizetésébe.

A kamatfizetési kötelezettségek azonban már jövőre esedékessé válnak.

Brüsszel eredetileg évi 3 milliárd eurós kamatteherrel számolt, a hitelfelvételi költségek meredek emelkedése azonban módosította a számításokat.

Az Európai Unió által Ukrajnának 2027-re tervezett 45 milliárd eurós támogatás a már meglévő hitelen felül értendő.