Durva ultimátumot adott Merz az egész EU-nak: ha nem fizetnek Ukrajnának, nem lesz uniós költségvetés sem – Magyar Péter a legjobbkor megy Berlinbe
Friedrich Merz német kancellár az Ukrajnának nyújtandó újabb támogatáshoz kötötte az Európai Unió következő költségvetéséről szóló megállapodást. Ezzel két olyan politikailag érzékeny kérdést kapcsolt össze, amelyek mély megosztottságot idéztek elő a tagállamok között.
Ukrajna 2027-es költségvetésében az orosz hadsereg szűnni nem akaró légicsapásai miatt 70 milliárd eurós finanszírozási hiány keletkezhet. Az EU ígéretet tett arra, hogy ennek mintegy kétharmadát, hozzávetőleg 45 milliárd eurót egy egyelőre még nem meghatározott pénzügyi eszköz révén fedezi.
„A kérdés rendezésének, valamint minden további, különösen a pénzügyi vonatkozású ügy megvitatásának elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy közösen kötelezettséget vállaljunk arra: kivétel nélkül valamennyien méltányos mértékben hozzájárulunk a hiány megszüntetéséhez” – fogalmazott Friedrich Merz az António Costának, az Európai Tanács elnökének címzett levelében, amelybe az Euronews betekintést nyert.
A német kancellát szerint az unió következő hétéves költségvetéséről folyó tárgyalásokon olyan, valamennyi tagállam által támogatott megoldást kell biztosítani, amely 2028-tól kezdődően stabil, több évre szóló finanszírozási perspektívát nyújt Ukrajna számára, beleértve a már felhalmozódott kamatfizetési kötelezettségeket is.
A kamatok a jelenleg folyósítás alatt álló, 90 milliárd eurós támogatási hitelhez kapcsolódnak, amelynek fedezetét 24 ország közös hitelfelvétele biztosítja. Magyarország, Szlovákia és Csehország mentességet harcolt ki a hitelkonstrukcióban való részvétel alól, cserébe azért, hogy hozzájárultak az elfogadáshoz szükséges egyhangú döntéshez.
- A hitel tőkeösszegét mindaddig nem kell visszafizetni, amíg Oroszország nem egyezik bele a háborús jóvátétel megfizetésébe.
- A kamatfizetési kötelezettségek azonban már jövőre esedékessé válnak.
- Brüsszel eredetileg évi 3 milliárd eurós kamatteherrel számolt, a hitelfelvételi költségek meredek emelkedése azonban módosította a számításokat.
Az Európai Unió által Ukrajnának 2027-re tervezett 45 milliárd eurós támogatás a már meglévő hitelen felül értendő.
A finanszírozási hiány rendkívüli nagysága miatt hamar az újabb közös uniós hitelfelvétel vált a legesélyesebb megoldássá. Az Európai Bizottság várhatóan még a hónap végére tervezett rendkívüli csúcstalálkozó előtt ismerteti a tagállamokkal a lehetséges megoldásokat.
Fontos levelet küldött Friedrich Merz
A német kancellár levelében arra kéri Costát, hogy gyorsítsa fel az egyeztetéseket, és az ügyet kiemelt napirendi pontként tűzze a vezetők e heti, dublini informális csúcstalálkozójának programjára. A kérdés eredetileg nem szerepelt a napirenden.
A kancellár külön is nehezményezte, hogy a háború sújtotta Ukrajnának nyújtott pénzügyi és katonai támogatás terhei egyenlőtlenül oszlanak meg, és túlnyomórészt csupán néhány tagállam viseli őket.
„Ukrajna támogatása közös, oszthatatlan európai biztonságunk ügye, ezért az ezzel járó terheket is közösen kell viselnünk” – fogalmazott Merz.
Németország Ukrajna legnagyobb támogatója. Más jelentős támogató országok, köztük Dánia, Finnország, Hollandia és Svédország is osztják Berlin kifogásait, és azt szeretnék, hogy az uniós költségvetés és Ukrajna finanszírozásának kérdéséről egyetlen átfogó megállapodás szülessen.
Ezek az országok az úgynevezett „takarékosok” csoportjához tartoznak, amely az uniós költségvetés tervezetében szereplő kiadások általános csökkentését szorgalmazza. Ezzel szembekerültek a „kohézió barátai” néven ismert tagállami csoporttal, amely a kiadások magas szinten tartásáért küzd.
Csehország, Magyarország és Szlovákia jelezte, hogy ismét kimaradna az Ukrajna támogatását szolgáló közös hitelfelvételből. Várhatóan Bulgária is követi példájukat, amely korábban élesen bírálta a fegyverszállításokat. Mind a négy ország a kohéziós források megőrzését szorgalmazó csoport tagja.
A részvétel elutasítása felháborodást váltott ki a többi ország körében. Simon Harris ír pénzügyminiszter, akinek országa az EU soros elnökségét látja el, és közvetítő szerepet tölt be a tárgyalásokon, a „takarékosok” álláspontja mellé állt.
„Nagyon nehéz érdemi tárgyalásokat folytatni az Európai Unió következő évekre szóló költségvetéséről anélkül, hogy Ukrajnáról és annak finanszírozásáról is beszélnénk” – jelentette ki Harris hétfő reggel, mielőtt részt vett volna a brüsszeli miniszteri találkozón.
Nem minden tagállam osztja azonban ezt az álláspontot. Ignacy Niemczycki, Lengyelország európai ügyekért felelős miniszterhelyettese a múlt héten azzal érvelt, hogy a két kérdés alapvetően különbözik egymástól, összekapcsolásuk pedig akár visszafelé is elsülhet, és a jelenleginél is nehezebbé teheti a végső megállapodás elérését. Robert Fico szlovák miniszterelnök eközben arra figyelmeztetett, hogy a két ügy összekapcsolása rendkívül veszélyes lenne.
Ukrajna már annyi támogatást kapott, hogy az eléri a háború sújtotta ország 2021-es GDP-jét – ez sem elég a háború finanszírozására
Ukrajna a 2022 februárjában kirobbant orosz-ukrán háború kezdete óta csaknem 200 milliárd dollárnyi nemzetközi finanszírozást vont be az ország működésének és a háborús erőfeszítéseknek a támogatására. Az összeg már eléri a háború előtti, 2021-es ukrán GDP nagyságrendjét, a következő időszakra tervezett támogatásokkal együtt pedig jóval meg is haladhatja azt. A külső források ellenére azonban az ukrán költségvetés továbbra is jelentős finanszírozási hiánnyal küzd, miközben a háborús kiadások folyamatosan emelkednek. Kijev pénzügyi nyomás alatt áll.
A támogatások kezdetben elsősorban a polgári célú költségvetési kiadások finanszírozását szolgálták, az utóbbi időszakban azonban egyre nagyobb szerepet kapnak a fegyverbeszerzések is. Az ukrán kormány jelenleg legalább 326 milliárd hrivnyával kívánja kiegészíteni az idei védelmi kiadásokat. A védelmi tárca ennél jóval nagyobb, mintegy 1,1 ezer milliárd hrivnyás forrásigényt jelzett az év utolsó négy hónapjára. Kijev nagy pénzügyi nyomás alatt áll.