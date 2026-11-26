Egy távhővezeték meghibásodása miatt Békásmegyer teljes területén leállítják péntek este a hőszolgáltatást – derül ki Óbuda-Békásmegyer önkormányzatának csütörtöki tájékoztatásából. A távfűtés és a melegvíz-szolgáltatás szüneteltetése 12 316 lakossági fogyasztót, valamint 186 intézményi és egyéb közületi fogyasztót érint. A november végi hidegben fűtés nélkül maradó lakosság számára a kerületi önkormányzat két, összesen nyolcvan férőhelyes melegedőt nyit.

A jelenlegi ütemezés szerint egy teljes napra, szombat este nyolc óráig marad fűtés és meleg víz nélkül Békásmegyer. (képünk illusztráció) / Fotó: MIHŐ

Egyetlen gerincvezeték meghibásodása miatt áll le Békásmegyer távfűtése

A Budapesti Közművekhez tartozó FŐTÁV Pusztakúti útnál húzódó, 70 centiméter átmérőjű távhő-gerincvezetéke a hét elején hibásodott meg. A több mint fél évszázados vezetékszakasz cseréjét a társaság már korábban tervbe vette, a beruházást azonban csak 2027-re ütemezte be. Az üzemzavar elhárítása a hideg időjárásra tekintettel, valamint egy még nagyobb szolgáltatáskiesés megelőzése érdekében nem tűr halasztást.

A FŐTÁV szakemberei a hiba feltárása során olyan átmeneti műszaki megoldást alkalmaztak, amellyel péntek estig el tudták odázni az érintett vezetékszakasz kizárását a hálózatból. Így legalább a tanítási és munkahét folyamán nem maradnak fűtés és meleg víz nélkül az iskolák, az óvodák, a bölcsődék és más közintézmények.

A szolgáltató november 27-én, pénteken este nyolc órakor kezdi meg a vezeték kizárását és leürítését. A javítás várhatóan szombat délutánig tart, ezt követően hozzálátnak a rendszer feltöltéséhez és fokozatos újraindításához.

A jelenlegi ütemezés szerint egy teljes napra, szombat este nyolc óráig marad fűtés és meleg víz nélkül Békásmegyer.

A meghibásodott gerincvezeték a több mint 12 ezer lakás mellett ötven kommunális fogyasztó – köztük óvodák, iskolák és rendelőintézetek –, valamint 136 üzlet, szolgáltató és egyéb közületi fogyasztó hőellátását biztosítja.

A FŐTÁV tájékoztatásából nem derül ki, hogy van-e lehetőség a városrész alternatív betáplálására, illetve a szolgáltatáskiesés területi kiterjedésének mérséklésére.

A társaság becslése szerint a huszonnégy órás üzemszünet alatt egy-két fokkal csökkenhet az ingatlanok belső hőmérséklete.