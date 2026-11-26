Hivatalos bejelentés: levágják a távfűtésről Budapest egyik legnagyobb lakótelepét – több mint 12 ezer lakás marad fűtés nélkül
Egy távhővezeték meghibásodása miatt Békásmegyer teljes területén leállítják péntek este a hőszolgáltatást – derül ki Óbuda-Békásmegyer önkormányzatának csütörtöki tájékoztatásából. A távfűtés és a melegvíz-szolgáltatás szüneteltetése 12 316 lakossági fogyasztót, valamint 186 intézményi és egyéb közületi fogyasztót érint. A november végi hidegben fűtés nélkül maradó lakosság számára a kerületi önkormányzat két, összesen nyolcvan férőhelyes melegedőt nyit.
Egyetlen gerincvezeték meghibásodása miatt áll le Békásmegyer távfűtése
A Budapesti Közművekhez tartozó FŐTÁV Pusztakúti útnál húzódó, 70 centiméter átmérőjű távhő-gerincvezetéke a hét elején hibásodott meg. A több mint fél évszázados vezetékszakasz cseréjét a társaság már korábban tervbe vette, a beruházást azonban csak 2027-re ütemezte be. Az üzemzavar elhárítása a hideg időjárásra tekintettel, valamint egy még nagyobb szolgáltatáskiesés megelőzése érdekében nem tűr halasztást.
A FŐTÁV szakemberei a hiba feltárása során olyan átmeneti műszaki megoldást alkalmaztak, amellyel péntek estig el tudták odázni az érintett vezetékszakasz kizárását a hálózatból. Így legalább a tanítási és munkahét folyamán nem maradnak fűtés és meleg víz nélkül az iskolák, az óvodák, a bölcsődék és más közintézmények.
A szolgáltató november 27-én, pénteken este nyolc órakor kezdi meg a vezeték kizárását és leürítését. A javítás várhatóan szombat délutánig tart, ezt követően hozzálátnak a rendszer feltöltéséhez és fokozatos újraindításához.
A jelenlegi ütemezés szerint egy teljes napra, szombat este nyolc óráig marad fűtés és meleg víz nélkül Békásmegyer.
A meghibásodott gerincvezeték a több mint 12 ezer lakás mellett ötven kommunális fogyasztó – köztük óvodák, iskolák és rendelőintézetek –, valamint 136 üzlet, szolgáltató és egyéb közületi fogyasztó hőellátását biztosítja.
A FŐTÁV tájékoztatásából nem derül ki, hogy van-e lehetőség a városrész alternatív betáplálására, illetve a szolgáltatáskiesés területi kiterjedésének mérséklésére.
A társaság becslése szerint a huszonnégy órás üzemszünet alatt egy-két fokkal csökkenhet az ingatlanok belső hőmérséklete.
Több mint 12 ezer lakásra nyolcvan férőhely jut a melegedőkben
Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere két melegedő megnyitásáról rendelkezett. A lakosság számára kijelölt helyszínek befogadóképessége összesen nyolcvan fő, ráadásul az egyik intézmény már hét órával a szolgáltatás helyreállításának tervezett időpontja előtt bezár.
A fűtés nélkül maradó békásmegyerieket szombaton az alábbi helyszíneken várják forró teával:
- Ezüsthegyi Könyvtár (Ezüsthegy utca 16.): 8 és 13 óra között, harminc férőhellyel.
- Csillaghegyi Közösségi Ház (Mátyás király út 13–15.): 8 és 20 óra között, ötven férőhellyel.
Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy lehetőség szerint pénteken már ne szellőztessenek, a távhőszolgáltatás leállításáig pedig fűtsék fel otthonaikat 22 fokra. Akik fűtésre is alkalmas klímaberendezéssel rendelkeznek, azoknak azt javasolják, hogy előzetesen ellenőrizzék készülékük működőképességét.
A szolgáltatáskiesés több nyugdíjasházat és a családok átmeneti otthonát is érinti. Az önkormányzat az intézményekben tervezett rendkívüli intézkedésekről egyelőre nem közölt konkrétumokat, a lakosságot ugyanakkor arra kérte, hogy fordítsanak fokozott figyelmet idős, beteg és egyedül élő szomszédaikra.