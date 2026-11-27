Trump szívesen látná Putyint a G20-as csúcson, és szerinte semmi akadálya nem lenne annak, hogy az orosz elnök elutazzon az Egyesült Államokba a decemberi találkozóra. Az amerikai elnök csütörtökön újságíróknak beszélt erről a floridai Palm Beachen található Mar-a-Lago klubjában, ahol a hálaadás ünnepét töltötte.

Donald Trump szívesen látná Putyint a decemberi G20-as találkozón

Fotó: Sputnik

Donald Trump számít Putyin G20-as részvételére, bár tudja, sokan nem örülnének neki

„Ha el akarna jönni, természetesen megtehetné” – mondta Trump, aki azt is hozzátette, hogy tisztában van vele: sokan nem örülnének Putyin jelenlétének. Az amerikai elnök ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy kételkedik abban, hogy az orosz vezető maga szeretne részt venni a rendezvényen.

„Ha rajtam múlna, szívesen látnám őt” – fogalmazott Trump a Reuters szerint.

A G20 vezetőinek következő találkozóját december 14–15-én rendezik az Egyesült Államokban, Floridában. A csúcstalálkozó különösen nagy diplomáciai jelentőséggel bírhat, amennyiben az orosz elnök személyesen is megjelenik rajta.

Putyin még nem döntött, a Kreml mérlegeli a meghívást

A Kreml csütörtökön közölte, hogy egyelőre nem született döntés Vlagyimir Putyin részvételéről. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő szerint az orosz vezetés még mérlegeli a meghívást.

Putyin már korábban is beszélt a lehetőségről. Miután a múlt héten találkozott Trumppal, jelezte, hogy megfontolja a még szeptemberben megfogalmazott amerikai meghívást, de előbb egyeztetnie kell az amerikai elnökkel. Azt is hangsúlyozta, hogy a döntésnél figyelembe kell vennie az oroszországi helyzetet, mielőtt az Egyesült Államokba utazna.

Az amerikai elnök csütörtökön a Truth Social közösségi oldalon is üzent Oroszországnak.

Azt írta, szeretné, ha Moszkva visszafogná az Európa különböző területei elleni katonai agresszióját, mert ez szerinte hozzájárulhatna az ukrajnai háború gyors lezárásához.

Trump korábban többször is jelezte, hogy mielőbb megállapodást szeretne elérni Moszkva és Kijev között. A G20-csúcstalálkozó ebből a szempontból is fontos diplomáciai alkalom lehet, különösen akkor, ha Putyin személyesen találkozik a világ vezető gazdasági hatalmainak képviselőivel.