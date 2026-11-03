Kemény szavak a georgiai miniszterelnöktől: Brüsszel politikailag zsarol minket

Georgia továbbra is az Európai Unió tagja akar lenni, a csatlakozási folyamat azonban hosszú ideje nem mozdul előre. Irakli Kobakhidze miniszterelnök Brüsszelt okolja a kialakult helyzetért, miközben a konfliktus egyik legfontosabb elemét jelentő törvények visszavonását kizárja.

A georgiai kormányfő szerint az Európai Bizottság politikai nyomást gyakorol országára, és kettős mércét alkalmaz a tagjelöltekkel szemben / Fotó: Anadolu via AFP

Irakli Kobakhidze a Euronews bővítési csúcstalálkozóján adott keddi interjúban ismét azt hangoztatta, hogy Georgia elkötelezett az európai uniós csatlakozás mellett. Arra azonban nem adott világos választ, milyen konkrét lépésekkel lehetne újraindítani a gyakorlatilag befagyott folyamatot.

Ehelyett az Európai Bizottságot vádolta politikai zsarolással, és azt állította, hogy Brüsszel nem hajlandó párbeszédet folytatni Tbiliszivel.

A miniszterelnök szerint hiba volt, hogy az Európai Bizottság 2022-ben nem javasolta azonnal Georgia tagjelölti státuszának megadását. Úgy vélte, országa teljesítménye több más tagjelölténél is kedvezőbb volt, mégis Moldova és Bosznia-Hercegovina kapta meg előbb a lehetőséget. A georgiai kormány végül 2023 decemberében jutott tagjelölti státuszhoz, a kapcsolatok azonban rövid időn belül megromlottak.

A fordulópontot a külföldi befolyás átláthatóságáról szóló törvény, valamint a civil szervezetek nyilvántartásáról rendelkező jogszabály elfogadása jelentette. Mindkét rendelkezést élesen bírálta az Európa Tanács Velencei Bizottsága. A testület szerint a szabályozás céljai nem kellően világosak, egyes fogalmak pontatlanok, a büntetőjogi szankciók pedig aránytalanok lehetnek.

Kobakhidze ennek ellenére kizárta mindkét törvény visszavonását. Azt állította, hogy a jogszabályokat a georgiai parlament méltósággal fogadta el, és azok megfelelnek a nemzetközi normáknak. A visszavonásukra irányuló követeléseket Georgia szuverenitásának megsértéseként értékelte, a Velencei Bizottság álláspontját pedig politikailag elfogultnak nevezte.

A konfliktus 2024 novemberében tovább mélyült, amikor a georgiai kormány bejelentette, hogy 2028 végéig nem kezdeményezi az uniós csatlakozási tárgyalások megnyitását. A döntés azután született, hogy az Európai Bizottság jelentése súlyos demokratikus visszalépéseket állapított meg, többek között az igazságszolgáltatás és a médiaszabadság területén.