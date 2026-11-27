Ruszin-Szendi Romulusz hatalmas bejelentést tett: jön a török-magyar harcjármű, de hova lett a 4iG?
Nyolc év után újra nekifutnak a magyar Gidrán-gyártásnak a Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter Facebook-oldalán megjelent videós bejegyezés szerint. A Nurol Makina törökországi telephelyén tett látogatásán Ruszin-Szendi Romulusz arról beszélt, hogy a Magyar Honvédség kötelékében már több mint száz Gidrán szolgál, a hazai gyártási lánc kiépítése azonban a korábbi ígéretek ellenére mindeddig nem valósult meg.
Közel tíz éves a Gidránok magyar vonatkozású története
A miniszter felidézte: 2018-ban rendelték meg az első járműveket, és már akkor az volt a cél, hogy a gyártás egy része Magyarországra kerüljön. Ez nyolc év alatt nem történt meg, ezért most új alapokra helyezik az együttműködést.
A látogatás során a Nurol vállalatai és a HM EI Zrt. vezetői együttműködési megállapodást írtak alá egy közös vállalat előkészítéséről.
A tervek szerint a társaságban fele-fele arányú tulajdonrésszel rendelkezne a török és a magyar fél. A következő lépésben kell pontosítaniuk, hogy
- hol, milyen mennyiségben,
- milyen áron és milyen határidővel történhet a járművek összeszerelése, illetve gyártása Magyarországon.
Ruszin-Szendi Romulusz szerint a konstrukció egyik legfontosabb célja, hogy a Magyar Honvédség már a Gidrán újabb, modernebb változatához is hazai gyártásból jusson hozzá.
Emellett a különleges erők számára szánt Nomad típus magyarországi összeszerelését is tervezik, amelyet később a gyártás követhet. A miniszter szerint mindez exportlehetőségeket is teremthet, így a Magyarországon, török partnerrel közösen előállított járművek a hazai gazdaságot és a magyar GDP-t is erősíthetik.
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a programot közvetítő vállalat nélkül, közvetlen török–magyar együttműködésben kívánják megvalósítani, elkerülve az esetleges túlárazást. A Gidránt maga is kipróbálta, és a jelenleg rendszeresített változatokhoz képest jelentős fejlesztésekről beszélt: az új jármű gyorsabb, nagyobb tömegű, több katonát képes szállítani, fegyverrendszere pedig szintén korszerűbb. A honvédség lövészegységeinek egyik alapjárműve lehet, de nem csupán egyetlen típussal számolnak: a Gidrán platformjára építve mentő-, aknamentesítő és más speciális változatokat is kialakítanának.
A miniszter reményei szerint néhány hónapon belül a két vállalat vezetése a kormány elé terjesztheti a végleges szerződést, amelynek aláírása után 2027-ben megkezdődhet a gyártás előkészítése.
Korábban is voltak magyar gyártási tervek, a 4iG is megjelent a projektben
A Gidrán török fejlesztésű, 4×4-es kerékképletű páncélozott harcjármű, amelynek alapját a Nurol Makina által gyártott Ejder Yalçın adja. Magyarország 2020-ban döntött a típus rendszeresítéséről, az első járművek pedig 2020 végén érkeztek meg a Magyar Honvédséghez. A beszerzés célja az volt, hogy a korábban használt, elavult katonai terepjárók egy részét korszerűbb, nagyobb védettségű járművekkel váltsák fel.
Az Orbán-kormány azonban nemcsak a kész járművek beszerzésében gondolkodott, hanem a hazai gyártás megteremtését is célul tűzte ki. Ennek érdekében 2023 decemberében létrehozták a Gidrán Páncélozott Járművek Kft.-t, amelyben a Nurol Makina magyarországi érdekeltsége 51, a Rába Járműgyártó Kft. pedig 49 százalékos részesedést szerzett. Az elképzelések szerint a gyártásnak a Rába győri üzemében kellett volna megvalósulnia.
A projektben később meghatározó szereplővé vált a 4iG is, amely a Rába feletti irányítás megszerzésével közvetett módon a Gidrán-programban is érdekeltté vált. A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) a török partnerrel és a Rábával együttműködésben tervezte megvalósítani a hazai gyártást.
Idén márciusban a Karmelita kolostorban, Orbán Viktor akkori miniszterelnök és Karel Havlíček cseh miniszterelnök-helyettes jelenlétében jelentettek be jelentős védelmi ipari és tulajdonosi megállapodásokat.
A 4iG Csoport és partnerei több mint tízezer katonai jármű gyártását, összeszerelését és karbantartását magában foglaló programokról, valamint egy mintegy 100 milliárd forintos gyárfejlesztési és infrastruktúra-modernizációs tervről számoltak be. A megállapodások részeként a cseh CSG is tulajdonrészt szerzett a Rába Járműipari Holdingban.
A Gidrán-program szempontjából szintén fontos fejlemény volt, hogy a Magyar Honvédséggel ötéves keretmegállapodást jelentettek be, amely akár 800 jármű gyártását és rendszerbe állítását is lehetővé teszi. A Rába emellett a már meglévő, 105 darabos magyar Gidrán-flotta karbantartási, javítási és felújítási feladatait is megkapta.
A most bejelentett új konstrukció ezért különösen fontos fordulatot jelenthet: a korábbi, Rábára és a 4iG-ra is építő elképzelések mellett egy közvetlen, fele-fele arányú török–magyar vegyesvállalat előkészítése is megkezdődött. Az, hogy a két konstrukció miként kapcsolódik majd egymáshoz, és pontosan melyik vállalat milyen szerepet kap a gyártásban, egyelőre nem derült ki. Az újrakezdés, és miniszter megfogalmazása, " közvetítő vállalat nélkül" arra utalhat, hogy a 4iG kikerült a képből.
A befeketetők mindenesetre a jelek szerint nem sopánkodtak különösen emiatt. A 4iG részvénye vezette a magyar tőzsde pénteki emelkedését, és a BUX index 2,8 százalékos szárnyalását is megelőzve a kora délutáni kereskedésben 4 százalékkal állt magasabban a tegnapi zárásnál.