Nyolc év után újra nekifutnak a magyar Gidrán-gyártásnak a Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter Facebook-oldalán megjelent videós bejegyezés szerint. A Nurol Makina törökországi telephelyén tett látogatásán Ruszin-Szendi Romulusz arról beszélt, hogy a Magyar Honvédség kötelékében már több mint száz Gidrán szolgál, a hazai gyártási lánc kiépítése azonban a korábbi ígéretek ellenére mindeddig nem valósult meg.

A Magyar Honvédség egyik Gidrán harcjárműve

Fotó: Admiralis-generalis-Aladeen / CC

Közel tíz éves a Gidránok magyar vonatkozású története

A miniszter felidézte: 2018-ban rendelték meg az első járműveket, és már akkor az volt a cél, hogy a gyártás egy része Magyarországra kerüljön. Ez nyolc év alatt nem történt meg, ezért most új alapokra helyezik az együttműködést.

A látogatás során a Nurol vállalatai és a HM EI Zrt. vezetői együttműködési megállapodást írtak alá egy közös vállalat előkészítéséről.

A tervek szerint a társaságban fele-fele arányú tulajdonrésszel rendelkezne a török és a magyar fél. A következő lépésben kell pontosítaniuk, hogy

hol, milyen mennyiségben,

milyen áron és milyen határidővel történhet a járművek összeszerelése, illetve gyártása Magyarországon.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint a konstrukció egyik legfontosabb célja, hogy a Magyar Honvédség már a Gidrán újabb, modernebb változatához is hazai gyártásból jusson hozzá.

Emellett a különleges erők számára szánt Nomad típus magyarországi összeszerelését is tervezik, amelyet később a gyártás követhet. A miniszter szerint mindez exportlehetőségeket is teremthet, így a Magyarországon, török partnerrel közösen előállított járművek a hazai gazdaságot és a magyar GDP-t is erősíthetik.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a programot közvetítő vállalat nélkül, közvetlen török–magyar együttműködésben kívánják megvalósítani, elkerülve az esetleges túlárazást. A Gidránt maga is kipróbálta, és a jelenleg rendszeresített változatokhoz képest jelentős fejlesztésekről beszélt: az új jármű gyorsabb, nagyobb tömegű, több katonát képes szállítani, fegyverrendszere pedig szintén korszerűbb. A honvédség lövészegységeinek egyik alapjárműve lehet, de nem csupán egyetlen típussal számolnak: a Gidrán platformjára építve mentő-, aknamentesítő és más speciális változatokat is kialakítanának.