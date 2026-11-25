Orosz hadihajót és teherhajót ért ukrán dróntámadás egy Kijevtől 2200 kilométerre lévő kikötőben, emiatt egy európai uniós országban óriási a riadalom. Nem a sokkal közelibb Balti-, vagy Fekete-tengerről van szó. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hadserege Giorgia Meloni számára okoz hatalmas fejtörést, miközben Olaszország hónapokra lehet az előrehozott választástól.

Giorgia Meloni az új ukrán támadásért aligha hálás Volodimir Zelenszkijnek Fotó: Middle East Images via AFP

Ukrajna líbiai támadása nemcsak egy orosz hadihajóban tett kárt – értékeli a Bengáziban történt támadást a brüsszeli Politico. "Jogi szakértők szerint a támadás valószínűleg sértette a nemzetközi jogot, aláásva azokat a szabályokat, amelyek a fegyveres konfliktusok továbbterjedését hivatottak megakadályozni" – írja véleménycikkében a lap.

Meloninak azonban nem egyszerűen ennyi a baja a támadással, amely az olasz közvéleményt számos okból borzolja fel.

Líbia közelebb van az olasz partokhoz, mint Magyarország az orosz-ukrán háború fő frontvonalaihoz. Stabilizálásába az olaszok nagy erőfeszítéseket fektettek, és ha feje tetejére áll, az olaszok elképesztő menekülthullámmal találhatják szembe magukat. Olaszország támogatja Ukrajna háborús erőfeszítéseit, az ügy azonban nem igazán népszerű. Meloni sem eléggé, hogy zsebében érezhesse a győzelmet a választáson, amely már a tavasszal érkezhet.

Nem véletlen, hogy miután Antonio Tajani külügyminiszter kedden telefonon is beszélt ukrán kollégájával, Andrij Szibihával, szerdán igen kemény hangnemben nyilatkozott a Corriere della Serának:

Megmondtuk, hogy hiba megsérteni Líbia szuverenitását.

Tajani hangsúlyozta, hogy Olaszország egyáltalán nem tudott előzetesen Kijev szándékairól. Külön felhívta a figyelmet arra, hogy Líbiában az olasz haditengerészet és a pénzügyőrség egységei is jelen vannak, ahogyan az olasz Eni olajvállalat is.

Ugyanakkor megerősítette, hogy Ukrajna támogatása továbbra is Olaszország stratégiai döntése.

Fotó: AFP

Ez utóbbival kapcsolatban azonban az olaszok jelentős része szkeptikus, és a kérdés biztosan kiemelt része lesz a választási kampánynak. A nagy nyugat-európai országok közül az olaszok körében a legalacsonyabb Ukrajna támogatottsága: egy idén korábban készült YouGov-felmérés szerint az olaszok mindössze 32 százalékának fontos, hogy Ukrajna győzzön Oroszországgal szemben – emlékeztet egy másik cikkében a Politico.