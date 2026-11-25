Ezt az orosz hajót nem kellett volna megtámadni, Zelenszkij óriási bajba sodorta Giorgia Melonit, "küszöbünkön a háború"
Orosz hadihajót és teherhajót ért ukrán dróntámadás egy Kijevtől 2200 kilométerre lévő kikötőben, emiatt egy európai uniós országban óriási a riadalom. Nem a sokkal közelibb Balti-, vagy Fekete-tengerről van szó. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hadserege Giorgia Meloni számára okoz hatalmas fejtörést, miközben Olaszország hónapokra lehet az előrehozott választástól.
Ukrajna líbiai támadása nemcsak egy orosz hadihajóban tett kárt – értékeli a Bengáziban történt támadást a brüsszeli Politico. "Jogi szakértők szerint a támadás valószínűleg sértette a nemzetközi jogot, aláásva azokat a szabályokat, amelyek a fegyveres konfliktusok továbbterjedését hivatottak megakadályozni" – írja véleménycikkében a lap.
Meloninak azonban nem egyszerűen ennyi a baja a támadással, amely az olasz közvéleményt számos okból borzolja fel.
- Líbia közelebb van az olasz partokhoz, mint Magyarország az orosz-ukrán háború fő frontvonalaihoz.
- Stabilizálásába az olaszok nagy erőfeszítéseket fektettek, és ha feje tetejére áll, az olaszok elképesztő menekülthullámmal találhatják szembe magukat.
- Olaszország támogatja Ukrajna háborús erőfeszítéseit, az ügy azonban nem igazán népszerű.
- Meloni sem eléggé, hogy zsebében érezhesse a győzelmet a választáson, amely már a tavasszal érkezhet.
Nem véletlen, hogy miután Antonio Tajani külügyminiszter kedden telefonon is beszélt ukrán kollégájával, Andrij Szibihával, szerdán igen kemény hangnemben nyilatkozott a Corriere della Serának:
Megmondtuk, hogy hiba megsérteni Líbia szuverenitását.
Tajani hangsúlyozta, hogy Olaszország egyáltalán nem tudott előzetesen Kijev szándékairól. Külön felhívta a figyelmet arra, hogy Líbiában az olasz haditengerészet és a pénzügyőrség egységei is jelen vannak, ahogyan az olasz Eni olajvállalat is.
Ugyanakkor megerősítette, hogy Ukrajna támogatása továbbra is Olaszország stratégiai döntése.
Ez utóbbival kapcsolatban azonban az olaszok jelentős része szkeptikus, és a kérdés biztosan kiemelt része lesz a választási kampánynak. A nagy nyugat-európai országok közül az olaszok körében a legalacsonyabb Ukrajna támogatottsága: egy idén korábban készült YouGov-felmérés szerint az olaszok mindössze 32 százalékának fontos, hogy Ukrajna győzzön Oroszországgal szemben – emlékeztet egy másik cikkében a Politico.
Giorgia Meloni erős ellenfelekkel húz ujjat Ukrajna kedvéért
Meloni számára „nehéz mérkőzés ez” – idézik Lorenzo Pregliasco közvélemény-kutatót. „Mi, olaszok félünk állást foglalni; óvakodunk a konfliktusoktól és attól, hogy Olaszország bármilyen konfliktusba belekeveredjen.”
Róma jóval kisebb támogatást adott Ukrajnának, mint Berlin, vagy az északi országok. Olaszország mintegy 3 milliárd eurónyi katonai segítséget nyújtott, amelyet egy újabb, 800 millió eurós csomaggal növelt – írja a Politico.
Ha így is van, Meloni határozott támogatása Ukrajnának szembe állította nem csak az olasz politikai ellenzék jelentős részével, de még saját kormánykoalí&iójának egy részével is.
- "Nem szeretném, ha valaki Olaszország küszöbére hozná a háborút" – nyilatkozta konkrétan a líbiai ukrán támadásról Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, a Liga vezetője, aki ellenzi Ukrajna további támogatását.
- A nyáron Giuseppe Conte volt olasz miniszterelnök, az egyik meghatározó ellenzéki párt, a populista Öt Csillag Mozgalom vezetője politikai vihart kavart azzal, hogy megkérdőjelezte Ukrajna további katonai támogatását abban az esetben, ha a balközép megnyeri a következő választásokat.
- A Roberto Vannacci volt tábornok vezette Nemzeti Jövő Pártja, Meloni előreetörő vetélytársa a radikális jobboldalon, szintén ellenzi Ukrajna katonai támogatását.
Egyébként nem csak Olaszország aggódik a líbiai támadás miatt.
„A görög kormány attól tart, hogy az ukrajnai háború újabb frontot nyithat a Földközi-tenger keleti medencéjében, és a közeljövőben egyeztetéseket tervez erről a hasonló álláspontot képviselő partnereivel” – idéz egy magas rangú görög kormányzati tisztviselőt a brüsszeli hírportál.
A baloldali, kormánykritikus lapok riasztó összefüggéseket elemezgetnek.
A La Repubblica Filippo Sensi, az ellenzéki Demokrata Párt szenátora válaszát idézi Salvininek: Szerinte nem elsősorban az ukrán támadást kellene számonkérni, hanem azt megvizsgálni, mit kerestek orosz katonai szállítmányok Olaszország közvetlen közelében.
A La Stampa elemzése szerint a helyzetet az teszi különösen kényessé, hogy az ukrán katonai jelenlétről szóló beszámolók olyan líbiai támaszpontokat is említenek, ahol olasz, török és más nyugati katonák tartózkodnak. Az írás figyelmeztet: a konfliktus már nemcsak az EU keleti, hanem déli szomszédságát is fenyegetheti.