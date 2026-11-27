Hatórás egyeztetés után megállapodásra jutottak pénteken a gödöllői civilek, a Hongene és a gyógyszeralapanyag-gyár létesítésében érintett többi fél – számolt be Facebook-oldalán Gödöllő önkormányzata. A beruházó vállalta, hogy a jelenleg zajló földmunkák befejeztével felfüggeszti a gödöllői kínai gyár építését, a civilek pedig elállnak a szombatra meghirdetett tüntetéstől.

A gödöllői kínai gyár elkészülte után további hatósági eljárások következnek. / Fotó: Gödöllő / Facebook

Független szakértő vizsgálja felül a gödöllői kínai gyár engedélyeit

A László Endre Márton országgyűlési képviselő budapesti irodájában tartott egyeztetésen a beruházó ügyvezető igazgatója és a civil szervezetek képviselői mellett a Duna Menti Regionális Vízmű fejlesztési igazgatója, a környezeti hatástanulmányt készítő GENERISK Kft., valamint az üzemet tervező CÉH képviselői is részt vettek.

A civilek számos szakmai kérdéssel készültek, egyebek mellett a gyár vízellátásáról, a környezeti kockázatokról, a csapadék- és szennyvíz kezeléséről, valamint a létesítmény működésével járó teherautó-forgalomról kérdezték a cégek képviselőit, akik részletes válaszokat adtak a felvetésekre.

A felek megállapodtak abban, hogy László Endre Márton közvetítésével egy valamennyi érintett számára elfogadható minisztériumi szakértőt kérnek fel a környezethasználati engedély és a beruházáshoz kapcsolódó egyéb dokumentumok felülvizsgálatára. Ha a szakértő mindent rendben talál, folytatódhat az építkezés, ellenkező esetben újabb tárgyalások kezdődnek.

A civilek a felülvizsgálat ideje alatt is élhetnek kérdéseikkel és javaslataikkal, amelyek figyelembevételét a beruházó vállalta. A gyár elkészülte után

további hatósági eljárások következnek,

a próbaüzem során pedig mérésekkel ellenőrzik a kibocsátási határértékek betartását.

László Endre Márton hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs jogalap az építkezés leállítására, a Hongene ugyanis rendelkezik az építési és a létesítési engedéllyel. A társaság önként vállalta a munkálatok szüneteltetését, döntéséről péntek délután hivatalos levélben is tájékoztatta a képviselőt.

A Hongene elismerte, hogy hiányos volt a lakosság tájékoztatása

A megbeszélésen a vállalat képviselői elismerték, hogy a jogszabályi előírások teljesítésén túl nagyobb figyelmet kellett volna fordítaniuk a helyiek tájékoztatására. A társaság vállalta, hogy rövid időn belül interaktív honlapot indít, amelyen a lakosság választ kaphat a beruházással kapcsolatos kérdéseire.