Váratlan fordulat a gödöllői kínai gyár ügyében: hat órán át tárgyaltak a civilekkel, felfüggesztik az építkezést – a szombati tüntetést is lemondták
Hatórás egyeztetés után megállapodásra jutottak pénteken a gödöllői civilek, a Hongene és a gyógyszeralapanyag-gyár létesítésében érintett többi fél – számolt be Facebook-oldalán Gödöllő önkormányzata. A beruházó vállalta, hogy a jelenleg zajló földmunkák befejeztével felfüggeszti a gödöllői kínai gyár építését, a civilek pedig elállnak a szombatra meghirdetett tüntetéstől.
Független szakértő vizsgálja felül a gödöllői kínai gyár engedélyeit
A László Endre Márton országgyűlési képviselő budapesti irodájában tartott egyeztetésen a beruházó ügyvezető igazgatója és a civil szervezetek képviselői mellett a Duna Menti Regionális Vízmű fejlesztési igazgatója, a környezeti hatástanulmányt készítő GENERISK Kft., valamint az üzemet tervező CÉH képviselői is részt vettek.
A civilek számos szakmai kérdéssel készültek, egyebek mellett a gyár vízellátásáról, a környezeti kockázatokról, a csapadék- és szennyvíz kezeléséről, valamint a létesítmény működésével járó teherautó-forgalomról kérdezték a cégek képviselőit, akik részletes válaszokat adtak a felvetésekre.
A felek megállapodtak abban, hogy László Endre Márton közvetítésével egy valamennyi érintett számára elfogadható minisztériumi szakértőt kérnek fel a környezethasználati engedély és a beruházáshoz kapcsolódó egyéb dokumentumok felülvizsgálatára. Ha a szakértő mindent rendben talál, folytatódhat az építkezés, ellenkező esetben újabb tárgyalások kezdődnek.
A civilek a felülvizsgálat ideje alatt is élhetnek kérdéseikkel és javaslataikkal, amelyek figyelembevételét a beruházó vállalta. A gyár elkészülte után
- további hatósági eljárások következnek,
- a próbaüzem során pedig mérésekkel ellenőrzik a kibocsátási határértékek betartását.
László Endre Márton hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs jogalap az építkezés leállítására, a Hongene ugyanis rendelkezik az építési és a létesítési engedéllyel. A társaság önként vállalta a munkálatok szüneteltetését, döntéséről péntek délután hivatalos levélben is tájékoztatta a képviselőt.
A Hongene elismerte, hogy hiányos volt a lakosság tájékoztatása
A megbeszélésen a vállalat képviselői elismerték, hogy a jogszabályi előírások teljesítésén túl nagyobb figyelmet kellett volna fordítaniuk a helyiek tájékoztatására. A társaság vállalta, hogy rövid időn belül interaktív honlapot indít, amelyen a lakosság választ kaphat a beruházással kapcsolatos kérdéseire.
Az országgyűlési képviselő jogszabály-módosítást is szorgalmaz annak érdekében, hogy a hasonló léptékű fejlesztéseknél a beruházókat részletesebb, a szakmai ismeretekkel nem rendelkező érdeklődők számára is érthető tájékoztatásra kötelezzék.
Mint arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, a szingapúri székhelyű, kínai hátterű Hongene Biotech 35–36 milliárd forintból létesít gyógyszeralapanyag-gyárat Gödöllő nyugati határában, melytől az önkormányzat jelentős iparűzésiadó-bevételt remél.
Gémesi György polgármester a képviselő-testület november 19-i ülésén arról beszélt, hogy nincs tudomása olyan dokumentált veszélyről, amely kétségessé tenné a gyár megépítését.
Arra is emlékeztetett, hogy bár kiemelt állami beruházásról van szó, a képviselő-testület korábban módosította a helyi építési szabályokat a fejlesztés megvalósítása érdekében.
A Gödöllői Civil Összefogás nyolcezer aláírást gyűjtött össze a beruházás felfüggesztéséért, november 28-án délután két órára pedig demonstrációt hirdetett a város főterére. A pénteki megállapodás nyomán a szervezők lemondták a rendezvényt.