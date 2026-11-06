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Drámai fordulatot vett a délelőtt a magyar légtérben: néhány órán belül háromszor riasztották a Gripeneket

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Igazi légidráma történt ma a magyar a magyar légtérben: három utasszállító repülőgépet is bombafenyegetés ért, ezért a NATO egymás után több éles riasztást rendelt el. A magyar Gripen vadászgépek azonnal akcióba léptek, előbb a szerb, majd a román határ közelében teljesítettek légi járőrözési feladatokat.
VG
2026.11.06, 13:47
Frissítve: 2026.11.06, 14:07
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Kiképzési repülésen vettek részt a magyar Gripenek, amikor ma délelőtt egymást követően több riasztást is kaptak. Három civil utasszállító repülőgépet érintő bombafenyegetés miatt rendelt el a NATO ALPHA SCRAMBLE-riasztást – írta Facebook bejegyzésében Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter.

Svédország Gripen vadászgépeket ad Ukrajnának / Fotó: TT News Agency via AFP
Riasztották a magyar Gripen vadászgépeket / Fotó: TT News Agency via AFP

Az első riasztás 9:48-kor érkezett a Brüsszelből Szófiába tartó Airbus A321-es miatt. A magyar vadászgépek Kaposvár térségében kezdték meg a repülőgép kísérését. Miután az utasszállító Szerbia irányába elhagyta Magyarország légterét, a NATO légi járőrözést rendelt el a géppár számára a szerb határ közelében.

10:33-kor újabb riasztás következett. Ezúttal 

két, Prágából induló utasszállítót érintett a bombafenyegetés: egy Ciprusra és egy Bukarestbe tartó járatot.

"A két utasszállító 10:45 körül hagyta el hazánk légterét Románia irányába. Ezt követően a NATO légi járőrözést rendelt el a magyar–román határ közelében is. A Magyar Honvédség vadászrepülőgépei mindhárom esetben készen álltak a szükséges feladatok végrehajtására. A légtér biztonsága folyamatos figyelmet és azonnali reagálást követel" - szerepel a honvédelmi miniszter bejegyzésében.

Sorozatban érkeznek a bombafenyegetések Európában, korábban is riasztották a magyar Gripeneket

Nem ez az első alkalom a héten, hogy bombafenyegetés miatt kellett intézkedniük a magyar vadászgépeknek. Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, november 2-án a Londonból Szófiába tartó Wizz Air-járatot kellett Budapestre irányítani, miután bombafenyegetést kapott. 

A NATO akkor is ALPHA SCRAMBLE-riasztást rendelt el, a Magyar Honvédség Gripenjei pedig biztosították az utasszállító leszállását a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A biztonsági átvizsgálás során nem találtak fenyegetést jelentő kockázatot, a járat később folytathatta útját Szófiába.

Másnap Lengyelországban is komoly fennakadást okoztak a bombafenyegetések. 

A londoni Heathrow repülőtérről érkező, 181 embert szállító Boeing 737 MAX gépet a varsói Chopin repülőtér helyett Modlinba irányították. A fenyegetés miatt a légikikötő működését ideiglenesen felfüggesztették, az utasokat leszállították, a repülőgépet pedig biztonsági ellenőrzésnek vetették alá.

Ugyanezen a napon a varsói Chopin repülőtéren egy Koppenhágából érkezett repülőgépet is átvizsgáltak, miután robbanószerkezet lehetőségéről érkezett jelzés. A repülőtér működését ebben az esetben nem függesztették fel. 

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