Gulyás Gergely hosszú idő után ismét nyilvánosan beszélt a jobboldal előtt álló feladatokról, a politikai kommunikáció átalakulásáról és a parlamenti jelenlét értelméről. A korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a fiatalok megszólításához új emberekre, önálló médiumokra és a közösségi média működését értő politikusokra lesz szükség – írta az Infostart.

Nem a korábbi politikai és kommunikációs gyakorlat folytatására, hanem generációváltásra és új mondanivalóra van szükség Gulyás Gergely szerint / Fotó: AFP

Gulyás Gergely a Nemzeti Kommunikációs Hálózat fórumán arról beszélt, hogy a jobboldalnak újra kell gondolnia a nyilvánossághoz való viszonyát. Szerinte a korábbi politikai és kommunikációs módszerek már nem elegendők, a megváltozott médiakörnyezethez pedig új szereplőkkel és önálló intézményekkel kell alkalmazkodni.

A volt miniszter az egyik legfontosabb feladatnak olyan jobboldali médiumok és szellemi műhelyek létrehozását nevezte, amelyek önállóan működnek, és társadalmi támogatásból is képesek fenntartani magukat. Ehhez generációváltásra és szakmailag erős tartalmakra van szükség. Úgy látja, a politikai szereplőknek ma már a közösségi médiában is otthonosan kell mozogniuk.

Egy olyan új világ jött létre, amelyben a kommunikáció elsődleges világa az online világa, azon belül is a közösségi média, szeretjük vagy sem

– fogalmazott. A gyorsaságot különösen fontosnak nevezte: egy friss hírre szerinte nem öt órával vagy fél nappal később, hanem egy órán belül kell reagálni.

A Kormányinfók elmaradása és a sajtó kérdezési lehetőségei szintén szóba kerültek a Nemzeti Kibeszélő című beszélgetésen. Gulyás felidézte, hogy az általa vagy Lázár János által tartott tájékoztatókon az ellenzéki sajtó képviselői is rendszeresen jelen voltak, és kritikus kérdéseket tehettek fel. A mostani gyakorlatot ezzel szembeállítva azt mondta, hogy a megmaradt néhány jobboldali, konzervatív orgánum már annak is örülhetett, ha egy-egy kérdést feltehetett.

A fiatalok megszólítását a jobboldal jövője szempontjából szintén meghatározónak tartja. Gulyás szerint a huszonévesekhez olyan politikusoknak kell szólniuk, akik értik, hogyan kommunikál a harmincas korosztály, és képesek a mai üzenetformálást a konzervatív politika értékeivel összekapcsolni.