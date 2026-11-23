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Gulyás Gergely hosszú idő után ismét nyilvánosan beszélt a jobboldal előtt álló feladatokról, a politikai kommunikáció átalakulásáról és a parlamenti jelenlét értelméről. A korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a fiatalok megszólításához új emberekre, önálló médiumokra és a közösségi média működését értő politikusokra lesz szükség – írta az Infostart.
Gulyás Gergely a Nemzeti Kommunikációs Hálózat fórumán arról beszélt, hogy a jobboldalnak újra kell gondolnia a nyilvánossághoz való viszonyát. Szerinte a korábbi politikai és kommunikációs módszerek már nem elegendők, a megváltozott médiakörnyezethez pedig új szereplőkkel és önálló intézményekkel kell alkalmazkodni.
A volt miniszter az egyik legfontosabb feladatnak olyan jobboldali médiumok és szellemi műhelyek létrehozását nevezte, amelyek önállóan működnek, és társadalmi támogatásból is képesek fenntartani magukat. Ehhez generációváltásra és szakmailag erős tartalmakra van szükség. Úgy látja, a politikai szereplőknek ma már a közösségi médiában is otthonosan kell mozogniuk.
Egy olyan új világ jött létre, amelyben a kommunikáció elsődleges világa az online világa, azon belül is a közösségi média, szeretjük vagy sem
– fogalmazott. A gyorsaságot különösen fontosnak nevezte: egy friss hírre szerinte nem öt órával vagy fél nappal később, hanem egy órán belül kell reagálni.
A Kormányinfók elmaradása és a sajtó kérdezési lehetőségei szintén szóba kerültek a Nemzeti Kibeszélő című beszélgetésen. Gulyás felidézte, hogy az általa vagy Lázár János által tartott tájékoztatókon az ellenzéki sajtó képviselői is rendszeresen jelen voltak, és kritikus kérdéseket tehettek fel. A mostani gyakorlatot ezzel szembeállítva azt mondta, hogy a megmaradt néhány jobboldali, konzervatív orgánum már annak is örülhetett, ha egy-egy kérdést feltehetett.
A fiatalok megszólítását a jobboldal jövője szempontjából szintén meghatározónak tartja. Gulyás szerint a huszonévesekhez olyan politikusoknak kell szólniuk, akik értik, hogyan kommunikál a harmincas korosztály, és képesek a mai üzenetformálást a konzervatív politika értékeivel összekapcsolni.
„Senki nem a múltat akarja folytatni” – jelentette ki. Hozzátette: ha Magyarországon ismét polgári-konzervatív kormányzás lesz, azt már más embereknek kell megvalósítaniuk, új mondanivalóval. A visszatérés lehetőségében biztos, de szerinte ehhez a politikai szereplők és a kommunikáció megújulása egyaránt szükséges.
Gulyás Gergely: van-e értelme a parlamenti létünknek?
A parlamenti jelenlét kérdése különösen aktuális a jobboldali politikai térfél átalakulása miatt. Schmidt Mária a napokban arra szólította fel az ellenzéket, hogy vonuljon ki az Országgyűlésből, amennyiben elfogadják a Tisza Párt házszabály-módosítási javaslatát. A tervezet szerint az ülésezési hetekben egy kijelölt napon lehetne napirend előtt felszólalni, a miniszterelnök azonban kivételt kapna. Schmidt szerint ez jelentősen szűkítené az ellenzéki képviselők megszólalási lehetőségeit, és kiüresítené a parlamenti vitát.
Gulyás ennél óvatosabban fogalmazott a parlamenti munka folytatásáról. Elmondása szerint a többség jelenleg úgy látja, hogy az Országgyűlésben való részvétel olyan nyilvánossághoz vezető lehetőség, amelyet nem érdemes feladni. A döntést azonban nem tekinti véglegesnek: mint mondta, „hétről hétre mérlegelni kell, hogy van-e értelme a parlamenti létünknek”.
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A Tisza Párt házszabály-módosítási terve szerint hetente egy ülésnapon lehetne napirend előtt felszólalni. Schmidt Mária szerint a javaslat szűkítené az érdemi vita lehetőségét, ezért arra szólította fel az ellenzéket, hogy vonuljon ki az Országgyűlésből.