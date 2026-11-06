Lecsapott a hatóság a nagy magyar gyárra, azonnal leállították egy teljes üzem működését: a miniszter megüzente nekik – "Nincs kivételezés"
Kékes színűre változott a Szentgyörgy-ér egyik mellékágának vize, miután technológiai folyadék jutott ki egy környei gyárból. A hatóság már le is állította az érintett ipari csarnokot, és szigorú feltételekhez kötötte a termelés újraindítását.
Leállították a Volta Energy Solutions Hungary Kft. környei üzemének 101-es jelű gyártócsarnokát, miután a vállalat telephelyéről technológiai folyadék került a közeli vízfolyásba. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal november 4-i döntése a csarnok valamennyi gyártási szakaszára kiterjed: részlegesen sem folytatható a termelés, és új gyártási ciklus sem indítható.
Kékre festette a vizet a gyár
Az ügy október 30-án kezdődött, amikor lakossági bejelentés érkezett a Szentgyörgy-ér vizének elszíneződéséről. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter tájékoztatása szerint a környezetvédelmi hatóság már másnap, október 31-én a helyszínen vizsgálódott, majd a gyár telephelyét is ellenőrizte. A későbbi helyszíni vizsgálat során a csapadékvíz-elvezető árok mintegy százméteres szakaszán élénk kékesszürke vizet találtak. A vállalat a hatósági jegyzőkönyvben elismerte, hogy a szennyeződés tőle származott.
A cég elektromos autók akkumulátoraihoz használt ultravékony rézfóliát gyárt. Saját tájékoztatása szerint műszaki meghibásodás miatt gyártási folyadék jutott ki az üzemből. Az anyag pontos összetételét, a környezetbe került mennyiségét és a vízfolyásra gyakorolt hatását azonban még vizsgálják, így a szennyezés teljes következményeiről egyelőre nincs végleges értékelés.
A kárelhárítás során a vállalat több ideiglenes védművet épített, lezárta az érintett csatornaszakaszt, és megkezdte a szennyezett víz eltávolítását. A cég korábbi közlése szerint mintegy harminc köbméter folyadékot szivattyúztak ki és kezeltek a telephelyükön. A vállalat képviselői november 5-én a Kemmának már több mint száz köbméter, a patakmederből elszállított vízről számoltak be. A két adat eltérő beavatkozásokhoz kapcsolódik, és nem jelenti azt, hogy ennyi technológiai folyadék került a természetbe.
A vállalat arról is beszámolt, hogy a védekezés idején egy ismeretlen harmadik személy megnyitott egy zsilipet, aminek következtében rövid idő alatt jelentős mennyiségű víz áramlott a kárelhárítás alatt álló mederszakaszra. A cég szerint ez megnehezítette a munkálatokat, de az addigi információk alapján nem okozott további károkat.
A kormányhivatal álláspontja szerint a kiépített gátak és a víz eltávolítása ugyan megakadályozták a szennyeződés további terjedését, de önmagukban nem bizonyították, hogy a szivárgás forrása megszűnt. A 101-es csarnok csak akkor indulhat újra, ha feltárják a meghibásodás pontos okát, elvégzik a szükséges javításokat, és szakértő igazolja a rendszer szivárgásmentességét. A második ütemben felépült 201-es csarnokra nem vonatkozik a termelési tilalom.
Gajdos László a hatósági intézkedést azzal indokolta, hogy a környezetvédelmi előírások minden vállalatra egyformán érvényesek. November 6-án Tata önkormányzata a vízügyi igazgatóság tájékoztatására hivatkozva azt közölte, hogy a szennyezést az érintett mellékágban sikerült elzárni, az Által-érbe és Tata vizeibe nem jutott belőle.
Hatalmasat hibázott a nagy magyarországi akkuipari gyár: ipari folyadékot engedett a vízbe, kékre színezte a patakot – elmagyarázta a lakosságnak a cég, mi történt
Műszaki hiba miatt került élénk kék elszíneződést okozó folyadék a Volta Energy Solutions környei telephelyéről a közeli patakba. Az akkuipari gyár közlése szerint a kijutott anyag pontos összetételét, mennyiségét és környezeti hatásait még vizsgálják.