Lecsapott a hatóság a nagy magyar gyárra, azonnal leállították egy teljes üzem működését: a miniszter megüzente nekik – "Nincs kivételezés"

Kékes színűre változott a Szentgyörgy-ér egyik mellékágának vize, miután technológiai folyadék jutott ki egy környei gyárból. A hatóság már le is állította az érintett ipari csarnokot, és szigorú feltételekhez kötötte a termelés újraindítását.

Nem indulhat újra a környei rézfóliagyár leállított csarnoka, amíg nem igazolják a szivárgás megszűnését / Fotó: bepro.hu/

Leállították a Volta Energy Solutions Hungary Kft. környei üzemének 101-es jelű gyártócsarnokát, miután a vállalat telephelyéről technológiai folyadék került a közeli vízfolyásba. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal november 4-i döntése a csarnok valamennyi gyártási szakaszára kiterjed: részlegesen sem folytatható a termelés, és új gyártási ciklus sem indítható.

Kékre festette a vizet a gyár

Az ügy október 30-án kezdődött, amikor lakossági bejelentés érkezett a Szentgyörgy-ér vizének elszíneződéséről. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter tájékoztatása szerint a környezetvédelmi hatóság már másnap, október 31-én a helyszínen vizsgálódott, majd a gyár telephelyét is ellenőrizte. A későbbi helyszíni vizsgálat során a csapadékvíz-elvezető árok mintegy százméteres szakaszán élénk kékesszürke vizet találtak. A vállalat a hatósági jegyzőkönyvben elismerte, hogy a szennyeződés tőle származott.

A cég elektromos autók akkumulátoraihoz használt ultravékony rézfóliát gyárt. Saját tájékoztatása szerint műszaki meghibásodás miatt gyártási folyadék jutott ki az üzemből. Az anyag pontos összetételét, a környezetbe került mennyiségét és a vízfolyásra gyakorolt hatását azonban még vizsgálják, így a szennyezés teljes következményeiről egyelőre nincs végleges értékelés.

A kárelhárítás során a vállalat több ideiglenes védművet épített, lezárta az érintett csatornaszakaszt, és megkezdte a szennyezett víz eltávolítását. A cég korábbi közlése szerint mintegy harminc köbméter folyadékot szivattyúztak ki és kezeltek a telephelyükön. A vállalat képviselői november 5-én a Kemmának már több mint száz köbméter, a patakmederből elszállított vízről számoltak be. A két adat eltérő beavatkozásokhoz kapcsolódik, és nem jelenti azt, hogy ennyi technológiai folyadék került a természetbe.