Ez már agyrém: tíz uniós tagállam hadserege gyakorolja Lengyelországban, hogyan vonuljon be Ukrajnába harcolni

Novemberben tartja első közös hadgyakorlatát Lengyelországban az Ukrajna támogatására létrehozott többnemzeti erő – jelentette be kedden London és Párizs. A mintegy 2800 katonát megmozgató gyakorlaton egy olyan misszió telepítését készítik elő, amelyet a közlés szerint csak a harcok lezárása és a tűzszünet megkötése után indítanának Ukrajnába.

Hadgyakorlat keretében tesztelik a többnemzeti erő gyors telepítését és együttműködését / Fotó: Christian.dk / Shutterstock

Az Euronews cikke serint Franciaország és az Egyesült Királyság vezette Multinational Force–Ukraine (MNF-U) nem NATO-művelet, az Egyesült Államok pedig csak korlátozottan vesz részt benne. A 2025-ben létrehozott erőnek már működik a párizsi műveleti parancsnoksága.

Feladata az ukrán fegyveres erők támogatása, az ukrán légtér biztonságának elősegítése és a fekete-tengeri gazdasági tevékenység újraindításának lehetővé tétele lenne. A szervezők hangsúlyozzák: az alakulatot nem támadó hadműveletekre hozták létre.

A Koalicja, vagyis Koalíció elnevezésű hadgyakorlat november 9. és 22. között zajlik Délkelet-Lengyelországban. A szárazföldi és légi műveleteket az ukrán határtól mintegy száz kilométerre nyugatra fekvő Nowa Dęba térségében tartják.

Belgium,

Észtország,

Németország,

Franciaország,

Litvánia,

Hollandia,

Lengyelország,

Spanyolország,

Svédország

és az Egyesült Királyság

katonái vesznek részt a gyakorlaton. A legnagyobb, 1100 fős kontingenst Franciaország küldi, a britek 300 katonával csatlakoznak.

A francia védelmi minisztérium által kiadott közös közlemény szerint azt tesztelik, milyen gyorsan és hatékonyan képes több ország szárazföldi, tengeri és légi erőket telepíteni Ukrajna támogatására a harcok befejeződése után.

Ezzel párhuzamosan Törökország Isztambulból irányít egy tengeri szimulációt, amely egy esetleges fekete-tengeri aknamentesítés előkészítését szolgálja. Török katonák a lengyelországi szárazföldi gyakorlaton nem vesznek részt.

Tom Bateman brit altábornagy, a gyakorlat egyik vezetője hangsúlyozta: a tervezett misszió nem békefenntartó vagy tűzszünetet ellenőrző művelet lenne. Célja az ukrán haderő újjászervezésének támogatása, valamint annak megerősítése, hogy Ukrajna képes legyen elrettenteni, szükség esetén pedig kivédeni egy későbbi orosz támadást.