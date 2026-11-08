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Rendkívüli: megszólalt Orbán Viktor az öccse őrizetbe vételéről – a volt magyar miniszterelnök pontosan levezette, mi történik a háttérben

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A kormány az Orbán-korszak egyik legsikeresebb programját kritizálja, Havasi Bertalan politikai támadásról beszél − „ordas hazugság”

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Közleményt adott ki a Fidesz sajtófőnöke. Havasi Bertalan felháborító politikai támadásnak nevezte a szociális- és családügyi miniszter lépését, aki az Erzsébet-táborok reklámozásával kapcsolatban tett feljelentést. Kátai-Németh Vilmos szerint a tevékenységet semmi nem indokolta, a felhasznált pénzügyi forrásokat pedig máshogy kellett volna hasznosítani.
VG
2026.11.08, 13:35
Frissítve: 2026.11.08, 13:38
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Példátlan politikai támadást intézett a szociális- és családügyi miniszter az előző kormány ellen. Erről írt Havasi Bertalan vasárnap az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Havasi Bertalan visszautasította Kátai-Németh Vilmos vádjait
Havasi Bertalan visszautasította Kátai-Németh Vilmos vádjait /  Fotó: AFP

Kátai-Németh Vilmos hűtlen kezelés gyanúja miatt tett feljelentést az Erzsébet-táborok reklámozására fordított közpénzek felhasználása ügyében.

Havasi Bertalan éles kritikával illette a lépést

Orbán Viktor korábbi miniszterelnök titkárságának szóvivője és a Fidesz sajtófőnöke rámutatott, hogy Kátai-Németh Vilmos a családtámogatások folyamatos leépítése közben most a nemzeti kormány családpolitikájának egyik legsikeresebb programját, az Erzsébet-táborokat vette célba. Hozzátette, hogy miközben a tárcát sorra hagyják el a szakemberek, a miniszter ahelyett, hogy végre a magyar családokért dolgozna, bűnként próbálja beállítani a rászoruló diákok, nagycsaládosok és hátrányos helyzetű gyermekek százezreinek táborozását segítő tájékoztatást.

„Ordas hazugságnak” nevezte, hogy a szóban forgó összeget át lehetett volna csoportosítani, hiszen a forrás törvényileg kizárólag társadalmi tájékoztatásra volt fordítható, ami egy célszerű és helyes megoldás volt.

Ezzel szemben Kátai-Németh Vilmos arról beszélt egy Facebook-videóban, hogy vizsgálatuk szerint a kormány alig több mint egy hónap alatt, közvetlenül az áprilisi országgyűlési választás előtt több mint egymilliárd forintot költött az Erzsébet-táborok reklámozására, amit szerinte „semmi nem indokolt”. A politikus úgy véli, hogy a felhasznált forrásokat a gyermekek nyaraltatására kellett volna fordítani.

Energiaválság

Energiaválság
2015 cikk
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Erzsébet-táborok
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