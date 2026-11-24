Búcsúzik az ősz: akár 10 centiméter hó is hullhat, téli üzemmódra kapcsolt a közútkezelő
Szerda estétől több hullámban érkezhet havazás Magyarországra, egyes térségekben pedig jelentős hótakaró is kialakulhat a hét második felében. A Magyar Közút már teljes téli gépparkkal és több mint 3300 munkatárssal készül a várható időjárásra.
Havazással búcsúzik az ősz
November 25-én, szerda este kezdődhet a havazás, amely az előrejelzések szerint szombat reggelig több térséget is érinthet. A csapadékos területeken átlagosan 5 centiméteres hóréteg alakulhat ki, a nyugati országhatár közelében és Salgótarján térségében azonban a 10 centimétert is meghaladhatja a lehulló hó mennyisége.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. már november 10. óta téli üzemeltetési rendben dolgozik. A 2026-2027-es szezonra 813 munkagépet állítottak készenlétbe, a feladatokat pedig több mint 3300, téli munkavégzésre beosztott munkatárs látja el, 12 órás váltott műszakokban. A társaság közleménye szerint a készleteikben 122 ezer tonna útszóró só és 2,9 millió liter kalcium-klorid-oldat áll rendelkezésre.
A hófúvások megelőzésére már korábban több száz kilométernyi útszakasz mentén helyeztek ki hófogórácsokat és -hálókat. A közútkezelő a gondozásában lévő 31 ezer kilométernyi állami úthálózaton dolgozik. A településeken belüli, mintegy 180 ezer kilométernyi útszakasz fenntartása az önkormányzatok feladata.
A munkagépek kötött útvonalakon haladnak: először a gyorsforgalmi utakat, utána a főutakat, végül a mellékutakat tisztítják.
Egy-egy teljes forduló az időjárástól és a terepviszonyoktól függően 2-4 órát vehet igénybe. Ha tartósan havazik, a gépek folyamatosan újrakezdik a munkát.
A Magyar Közút 610 kilométernyi, elsősorban a munkába járást szolgáló kerékpárút téli tisztántartásáról és síkosságmentesítéséről is gondoskodik. Erre a célra 29 kisebb, kifejezetten kerékpárutak kezelésére alkalmas munkagépet használnak.
A síkosság kialakulását megelőző sózással igyekeznek mérsékelni. Ezt szükség esetén már a csapadék megérkezése előtt megkezdik. Ha a hó vastagsága meghaladja az 5 centimétert, hóekékkel is megtisztítják az utakat. Addig sózással akadályozzák, hogy a járművek által letaposott hó ráfagyjon az aszfaltra.
A beavatkozásokat a HungaroMet előrejelzései mellett a közútkezelő saját, 294 mérőállomásból álló útmeteorológiai hálózatának adatai alapján tervezik meg.
A berendezések az időjárási körülményeken túl a talaj és az útburkolat hőmérsékletét, valamint az utóbbi sótartalmát is mérik.
Intenzív havazásban és ónos esőben a folyamatos munkavégzés ellenére is maradhatnak havas, latyakos vagy csúszós útszakaszok. A munkagépek ugyanis nem tudják egyszerre megtisztítani a teljes úthálózatot.
A közútkezelő ezért arra kéri az autósokat, hogy téli gumiabronccsal induljanak útnak, a sebességüket igazítsák az út- és látási viszonyokhoz, és tartsanak nagyobb követési távolságot. A hirtelen fékezést és kormánymozdulatokat kerülni kell, a hóeltakarító gépek közelében pedig különösen óvatosan kell közlekedni. Hosszabb utazás előtt érdemes feltölteni a mobiltelefont, megfelelő üzemanyagszinttel elindulni, valamint takarót és ivóvizet is bekészíteni az autóba.
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