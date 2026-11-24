Szerda estétől több hullámban érkezhet havazás Magyarországra, egyes térségekben pedig jelentős hótakaró is kialakulhat a hét második felében. A Magyar Közút már teljes téli gépparkkal és több mint 3300 munkatárssal készül a várható időjárásra.

A hét közepétől havazásra és télies útviszonyokra kell készülni Magyarországon, a nyugati határ közelében pedig akár 10 centiméternél több hó is eshet / Fotó: AFP

Havazással búcsúzik az ősz

November 25-én, szerda este kezdődhet a havazás, amely az előrejelzések szerint szombat reggelig több térséget is érinthet. A csapadékos területeken átlagosan 5 centiméteres hóréteg alakulhat ki, a nyugati országhatár közelében és Salgótarján térségében azonban a 10 centimétert is meghaladhatja a lehulló hó mennyisége.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. már november 10. óta téli üzemeltetési rendben dolgozik. A 2026-2027-es szezonra 813 munkagépet állítottak készenlétbe, a feladatokat pedig több mint 3300, téli munkavégzésre beosztott munkatárs látja el, 12 órás váltott műszakokban. A társaság közleménye szerint a készleteikben 122 ezer tonna útszóró só és 2,9 millió liter kalcium-klorid-oldat áll rendelkezésre.

A hófúvások megelőzésére már korábban több száz kilométernyi útszakasz mentén helyeztek ki hófogórácsokat és -hálókat. A közútkezelő a gondozásában lévő 31 ezer kilométernyi állami úthálózaton dolgozik. A településeken belüli, mintegy 180 ezer kilométernyi útszakasz fenntartása az önkormányzatok feladata.

A munkagépek kötött útvonalakon haladnak: először a gyorsforgalmi utakat, utána a főutakat, végül a mellékutakat tisztítják.

Egy-egy teljes forduló az időjárástól és a terepviszonyoktól függően 2-4 órát vehet igénybe. Ha tartósan havazik, a gépek folyamatosan újrakezdik a munkát.

A Magyar Közút 610 kilométernyi, elsősorban a munkába járást szolgáló kerékpárút téli tisztántartásáról és síkosságmentesítéséről is gondoskodik. Erre a célra 29 kisebb, kifejezetten kerékpárutak kezelésére alkalmas munkagépet használnak.

A síkosság kialakulását megelőző sózással igyekeznek mérsékelni. Ezt szükség esetén már a csapadék megérkezése előtt megkezdik. Ha a hó vastagsága meghaladja az 5 centimétert, hóekékkel is megtisztítják az utakat. Addig sózással akadályozzák, hogy a járművek által letaposott hó ráfagyjon az aszfaltra.