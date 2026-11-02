Kibertámadás bénította meg az európai szupermarketeket: leálltak a hűtők, rengeteg élelmiszer ment tönkre

Kibertámadás érte több európai ország szupermarketjeinek hűtő- és fagyasztórendszereit, a meghibásodások miatt jelentős mennyiségű élelmiszer vált fogyaszthatatlanná. A hekkerek olyan rendszereket céloztak meg, amelyek korábban Franciaországban is hasonló problémát okoztak, Belgiumban pedig már a szövetségi ügyészség is vizsgálja az esetet.

Több százezer euró értékű élelmiszer kerülhetett a kukába, miután hekkerek szupermarketek hűtőrendszereit vették célba / Fotó: DendraCreative / Shutterstock

Hét európai ország szupermarketjeiben okozott fennakadásokat az a kibertámadás, amelynek során ismeretlen elkövetők hozzáfértek az üzletek hűtő- és fagyasztórendszereihez.

A berendezések hőmérsékletét több helyen jelentősen megemelték, Belgiumban pedig több százezer euró értékű élelmiszert kellett kidobni a történtek miatt.

A Deutsche Welle értesülései alapján egyes üzletekben akár 70 Celsius-fokra is felállították a hűtőberendezéseket. Az incidensben több nagy kereskedelmi lánc érintett. A Le Soir beszámolója szerint Belgiumban mintegy 40 Delhaize Proxy, 15 Carrefour Shop & Go és 15 Intermarché üzlet mellett öt Spar Q8 benzinkúti üzletben is problémát okozott a támadás. A De Laet en Van Haver húsfeldolgozó és -kereskedelmi csoport, valamint az IKEA mons-i, bergeni üzlete szintén érintett volt.

A Delhaize szóvivője megerősítette, hogy több tucat üzlet hűtőrendszerét érte informatikai incidens. A vállalat közlése szerint azonnal intézkedtek, így az üzletek működőképesek maradtak. A Carrefour Belgium 700 boltjából 15-öt érintett az eset, hipermarketekben nem jelentkezett probléma. A vállalat hangsúlyozta, hogy elsősorban néhány fagyasztóberendezés működését zavarták meg.

A belga Kiberbiztonsági Központ (CCB) megerősítette, hogy tud az élelmiszerüzletek hűtőrendszereit célzó incidensről, de egyelőre nem közölt további részleteket. A szövetségi ügyészség nyomozást indított. Az elkövetők kiléte egyelőre nem ismert.

Újra lesaptak a hekkerek

A támadás technikai hátteréről Stephan Moelans, a Delhaize hűtőrendszereit kezelő Sabcobel vezérigazgatója beszélt. Szerinte a mostani incidens pontosan ugyanazt a mechanizmust használta, mint a Franciaországban október 12-én végrehajtott támadás. A berendezések párologtatóit leolvasztási üzemmódba kapcsolták, ami a hőmérséklet gyors emelkedéséhez vezetett.