Kibertámadás bénította meg az európai szupermarketeket: leálltak a hűtők, rengeteg élelmiszer ment tönkre
Kibertámadás érte több európai ország szupermarketjeinek hűtő- és fagyasztórendszereit, a meghibásodások miatt jelentős mennyiségű élelmiszer vált fogyaszthatatlanná. A hekkerek olyan rendszereket céloztak meg, amelyek korábban Franciaországban is hasonló problémát okoztak, Belgiumban pedig már a szövetségi ügyészség is vizsgálja az esetet.
Hét európai ország szupermarketjeiben okozott fennakadásokat az a kibertámadás, amelynek során ismeretlen elkövetők hozzáfértek az üzletek hűtő- és fagyasztórendszereihez.
A berendezések hőmérsékletét több helyen jelentősen megemelték, Belgiumban pedig több százezer euró értékű élelmiszert kellett kidobni a történtek miatt.
A Deutsche Welle értesülései alapján egyes üzletekben akár 70 Celsius-fokra is felállították a hűtőberendezéseket. Az incidensben több nagy kereskedelmi lánc érintett. A Le Soir beszámolója szerint Belgiumban mintegy 40 Delhaize Proxy, 15 Carrefour Shop & Go és 15 Intermarché üzlet mellett öt Spar Q8 benzinkúti üzletben is problémát okozott a támadás. A De Laet en Van Haver húsfeldolgozó és -kereskedelmi csoport, valamint az IKEA mons-i, bergeni üzlete szintén érintett volt.
A Delhaize szóvivője megerősítette, hogy több tucat üzlet hűtőrendszerét érte informatikai incidens. A vállalat közlése szerint azonnal intézkedtek, így az üzletek működőképesek maradtak. A Carrefour Belgium 700 boltjából 15-öt érintett az eset, hipermarketekben nem jelentkezett probléma. A vállalat hangsúlyozta, hogy elsősorban néhány fagyasztóberendezés működését zavarták meg.
A belga Kiberbiztonsági Központ (CCB) megerősítette, hogy tud az élelmiszerüzletek hűtőrendszereit célzó incidensről, de egyelőre nem közölt további részleteket. A szövetségi ügyészség nyomozást indított. Az elkövetők kiléte egyelőre nem ismert.
Újra lesaptak a hekkerek
A támadás technikai hátteréről Stephan Moelans, a Delhaize hűtőrendszereit kezelő Sabcobel vezérigazgatója beszélt. Szerinte a mostani incidens pontosan ugyanazt a mechanizmust használta, mint a Franciaországban október 12-én végrehajtott támadás. A berendezések párologtatóit leolvasztási üzemmódba kapcsolták, ami a hőmérséklet gyors emelkedéséhez vezetett.
Moelans szerint a szoftver frissítése önmagában nem elegendő a sebezhetőség megszüntetéséhez, fizikai átalakításokra is szükség van. A Sabcobel által kezelt több száz belga berendezés közül mintegy húszat érintett az incidens. A Danfoss, amely a Franciaországban és a mostani esetben érintett rendszerek szoftverét szállította, az elavult programverziókra hívta fel a figyelmet. A vállalat szerint korábban már kérte ügyfeleit az új szoftver használatára.
A probléma Belgiumon kívül is több országban megjelent. Svédországban az ICA üzleteinél, Írországban pedig 13 SuperValu boltban jelentettek hasonló esetet. Észtországban egy Selver szupermarketet érintett a támadás, Hollandiában legalább 17 vállalat hűtő- és fagyasztórendszerénél észleltek rendellenességet. Finnországban a K Group üzletei közül is több érintett lehet. Luxemburgban a Delhaize elővigyázatosságból felfüggesztette a rendelési rendszereit, hogy megelőzze a hasonló problémákat.
A mostani támadássorozat néhány héttel egy franciaországi incidens után történt, amely során az Intermarché és a Coopérative U több száz szupermarketjének hűtőrendszerét támadták meg. A két eset közötti technikai hasonlóság miatt a korábban feltárt sebezhetőség ismét a figyelem középpontjába került.
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