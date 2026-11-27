Orbán Viktor osztrák szövetsége olyat mondott, amitől Nyugaton frászt fognak kapni: Ukrajnába küldené a szír és afgán bevándorlókat Herbert Kickl
Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) frakcióvezetője szerint a háború lezárulta után Ukrajna befogadhatná azokat a szíreket és afgánokat, akiket Ausztria nem tud visszaküldeni a származási országukba. A politikus a Heute című osztrák lapnak adott interjúban arról is beszélt, hogy pártja alkotmánytörvényt kezdeményezne a kitoloncolásokról, és eltörölné az osztrák közmédia háztartási díját.
Herbert Kickl azt javasolta, hogy az Európai Unió a háború befejezése után az Ukrajnának nyújtott támogatásért cserébe kérje az érintettek befogadását Kijevtől. A politikus szerint az Ukrajnába küldött emberek szabadon távozhatnának onnan, Ausztriába azonban nem térhetnének vissza.
Azt mondta, hoyg Ukrajnában „állítólag teljes mértékben érvényesülnek a nyugati értékek, és nem kellene óriási összegekért 5700 kilométerre, Ruandába repülni, hanem vonattal vagy busszal is oda lehetne vinni ezeket az embereket”.
Ezzel akár mindkét fél jól járhatna: lehet, hogy Ukrajnának szüksége lesz rájuk az újjáépítéshez.
– tette hozzá.
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy új szakaszba léphet az Európai Unió migrációs politikájának szigorítása:
- Németország,
- Dánia,
- Ausztria,
- Görögország
- és Hollandia
Ruandában hozna létre közös visszatérési központot, ahová az elutasított menedékkérőket szállítanák.
A tervek szerint a létesítmény már 2027-ben megkezdheti működését, kezdetben mintegy száz ember elhelyezésével. Az öt ország hétfőn Bécsben ismertetheti a megállapodást, amely újabb jelentős lépés lenne az illegális migráció visszaszorítását célzó európai intézkedések sorában.
Az osztrák politikus az interjúban arra a kérdésre, hogy közvetlenül Szíriába és Afganisztánba is kitoloncolna-e embereket, igennel válaszolt.
Az FPÖ frakcióvezetője közölte, hogy pártja alkotmánytörvény-javaslatot nyújtana be az általa „remigrációnak” nevezett intézkedésekről. Kickl a honosításhoz szükséges időt 15 vagy akár 20 évre emelné, hosszabb távon pedig megszüntetné annak lehetőségét, hogy valaki a menekültstátuszból eljusson az osztrák állampolgárságig.
A politikus azt is elutasította, hogy az Ausztriában született gyerekek automatikusan osztrák állampolgárságot kapjanak. Szerinte ez megnehezítené a szülők kitoloncolását, mivel a gyermekeket nem lehet elszakítani a családjuktól.
Kickl szerint több jel utal arra, hogy 2027-ben előrehozott választást tarthatnak Ausztriában. Úgy látja, az FPÖ támogatottsága meghaladhatja a 40 százalékot, és azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a párt koalíciós partner nélkül alakíthat kormányt. A hárompárti kabinetet a mérete és a költségvetési politikája miatt bírálta. Állítása szerint a kormány a takarékossági intézkedések mellett is évente 13–15 milliárd euróval növeli az államadósságot.
Herbert Kickl az osztrák közmédia, az ORF finanszírozását is átalakítaná. Eltörölné a háztartási díjat, és közvetlenül a költségvetésből finanszírozná a közmédiát. Pontos összeget nem mondott, de jelezte, hogy az ORF a jelenleginél jóval kevesebb pénzt kapna.