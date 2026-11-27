Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) frakcióvezetője szerint a háború lezárulta után Ukrajna befogadhatná azokat a szíreket és afgánokat, akiket Ausztria nem tud visszaküldeni a származási országukba. A politikus a Heute című osztrák lapnak adott interjúban arról is beszélt, hogy pártja alkotmánytörvényt kezdeményezne a kitoloncolásokról, és eltörölné az osztrák közmédia háztartási díját.

Herbert Kickl olyat mondott, ami biztosan kiveri a biztosítékot / Fotó: APA-PictureDesk /AFP

Herbert Kickl azt javasolta, hogy az Európai Unió a háború befejezése után az Ukrajnának nyújtott támogatásért cserébe kérje az érintettek befogadását Kijevtől. A politikus szerint az Ukrajnába küldött emberek szabadon távozhatnának onnan, Ausztriába azonban nem térhetnének vissza.

Azt mondta, hoyg Ukrajnában „állítólag teljes mértékben érvényesülnek a nyugati értékek, és nem kellene óriási összegekért 5700 kilométerre, Ruandába repülni, hanem vonattal vagy busszal is oda lehetne vinni ezeket az embereket”.

Ezzel akár mindkét fél jól járhatna: lehet, hogy Ukrajnának szüksége lesz rájuk az újjáépítéshez.

– tette hozzá.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy új szakaszba léphet az Európai Unió migrációs politikájának szigorítása:

Németország,

Dánia,

Ausztria,

Görögország

és Hollandia

Ruandában hozna létre közös visszatérési központot, ahová az elutasított menedékkérőket szállítanák.

A tervek szerint a létesítmény már 2027-ben megkezdheti működését, kezdetben mintegy száz ember elhelyezésével. Az öt ország hétfőn Bécsben ismertetheti a megállapodást, amely újabb jelentős lépés lenne az illegális migráció visszaszorítását célzó európai intézkedések sorában.

Az osztrák politikus az interjúban arra a kérdésre, hogy közvetlenül Szíriába és Afganisztánba is kitoloncolna-e embereket, igennel válaszolt.

Az FPÖ frakcióvezetője közölte, hogy pártja alkotmánytörvény-javaslatot nyújtana be az általa „remigrációnak” nevezett intézkedésekről. Kickl a honosításhoz szükséges időt 15 vagy akár 20 évre emelné, hosszabb távon pedig megszüntetné annak lehetőségét, hogy valaki a menekültstátuszból eljusson az osztrák állampolgárságig.