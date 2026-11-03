Kimondta az uniós tagállam miniszterelnöke, amitől retteg most Ursula von der Leyen: Le Pen győzelme léket verhet a teljes brüsszeli gépezetbe – lehet, hogy sose lesz az EU tagja Ukrajna

Egyre bizonytalanabbá válhat az Európai Unió bővítési politikájának jövője, ha a következő francia elnökválasztás után euroszkeptikus erők kerülnek meghatározó pozícióba. Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök szerint a francia belpolitikai változások és az ország szigorú alkotmányos szabályai komoly akadályt jelenthetnek a tagjelöltek számára.

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök szerint a következő francia elnökválasztás után egészen más politikai környezet fogadhatja a csatlakozni kívánó országokat Fotó: Cristi Dangeorge / Shutterstock

Franciaország politikai irányváltása az Európai Unió bővítési politikáját is alapjaiban befolyásolhatja – erre figyelmeztetett Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök az Euronews bővítési csúcstalálkozóján. A politikus szerint a következő francia elnökválasztás után olyan erők kerülhetnek meghatározó helyzetbe, amelyek nyíltan ellenzik új tagállamok felvételét.

A horvátok nem bizakodnak a francia elnökválasztás miatt

A 2027-es francia elnökválasztás előtt a jobboldali Marine Le Pen és a baloldali Jean-Luc Mélenchon is erős támogatottságot élvez a közvélemény-kutatásokban. Plenkovic szerint a francia politikai fejlemények a jelenleg elképzeltnél is nagyobb hatással lehetnek a bővítésre, különösen azért, mert egyes pártok és választói csoportok egyértelműen ellenzik a folyamatot.

A tét kilenc tagjelölt országot érint: Albániát, Bosznia-Hercegovinát, Georgiát, Moldovát, Montenegrót, Észak-Macedóniát, Szerbiát, Törökországot és Ukrajnát. A csatlakozási tárgyalások eltérő szakaszban járnak, de mindegyik ország számára fontos, hogy a tagállamok politikai támogatása fennmaradjon.

Franciaország esetében ráadásul nem csupán a választási eredmény jelenthet akadályt. Az ország alkotmányos szabályai szerint az uniós bővítést főszabály szerint népszavazással kell jóváhagyni. Létezik ugyan parlamenti alternatíva is: a francia parlament két házát egyesítő kongresszusban a leadott szavazatok háromötödös többségével lehet ratifikálni az új tag felvételét.

A horvát kormányfő szerint azonban ez az út sem feltétlenül könnyebb, hiszen a francia politikai élet erősen megosztott. Plenkovic a 2005-ös európai alkotmányról tartott francia népszavazást is felidézte.

Úgy vélte, az akkori kampány megmutatta, hogy a választók félrevezető információk hatására, illetve a francia belpolitikai helyzet alapján is dönthetnek, nem feltétlenül a feltett kérdés tartalma szerint.

Marine Le Pen esetleges hatalomra kerülése azért is jelenthetne fordulatot, mert a politikus

az uniós intézmények hatáskörének szűkítését;

Ukrajna francia finanszírozásának leállítását;

és az Oroszországgal szembeni szankciók enyhítését is szorgalmazza.

Ezek az elképzelések több ponton szembemennek az uniós vezetők jelenlegi politikájával. Egy ilyen politikai irányváltás az uniós döntéshozatalban is új erőviszonyokat teremthetne.