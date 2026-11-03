Kimondta az uniós tagállam miniszterelnöke, amitől retteg most Ursula von der Leyen: Le Pen győzelme léket verhet a teljes brüsszeli gépezetbe – lehet, hogy sose lesz az EU tagja Ukrajna
Egyre bizonytalanabbá válhat az Európai Unió bővítési politikájának jövője, ha a következő francia elnökválasztás után euroszkeptikus erők kerülnek meghatározó pozícióba. Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök szerint a francia belpolitikai változások és az ország szigorú alkotmányos szabályai komoly akadályt jelenthetnek a tagjelöltek számára.
Franciaország politikai irányváltása az Európai Unió bővítési politikáját is alapjaiban befolyásolhatja – erre figyelmeztetett Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök az Euronews bővítési csúcstalálkozóján. A politikus szerint a következő francia elnökválasztás után olyan erők kerülhetnek meghatározó helyzetbe, amelyek nyíltan ellenzik új tagállamok felvételét.
A horvátok nem bizakodnak a francia elnökválasztás miatt
A 2027-es francia elnökválasztás előtt a jobboldali Marine Le Pen és a baloldali Jean-Luc Mélenchon is erős támogatottságot élvez a közvélemény-kutatásokban. Plenkovic szerint a francia politikai fejlemények a jelenleg elképzeltnél is nagyobb hatással lehetnek a bővítésre, különösen azért, mert egyes pártok és választói csoportok egyértelműen ellenzik a folyamatot.
A tét kilenc tagjelölt országot érint: Albániát, Bosznia-Hercegovinát, Georgiát, Moldovát, Montenegrót, Észak-Macedóniát, Szerbiát, Törökországot és Ukrajnát. A csatlakozási tárgyalások eltérő szakaszban járnak, de mindegyik ország számára fontos, hogy a tagállamok politikai támogatása fennmaradjon.
Franciaország esetében ráadásul nem csupán a választási eredmény jelenthet akadályt. Az ország alkotmányos szabályai szerint az uniós bővítést főszabály szerint népszavazással kell jóváhagyni. Létezik ugyan parlamenti alternatíva is: a francia parlament két házát egyesítő kongresszusban a leadott szavazatok háromötödös többségével lehet ratifikálni az új tag felvételét.
A horvát kormányfő szerint azonban ez az út sem feltétlenül könnyebb, hiszen a francia politikai élet erősen megosztott. Plenkovic a 2005-ös európai alkotmányról tartott francia népszavazást is felidézte.
Úgy vélte, az akkori kampány megmutatta, hogy a választók félrevezető információk hatására, illetve a francia belpolitikai helyzet alapján is dönthetnek, nem feltétlenül a feltett kérdés tartalma szerint.
Marine Le Pen esetleges hatalomra kerülése azért is jelenthetne fordulatot, mert a politikus
- az uniós intézmények hatáskörének szűkítését;
- Ukrajna francia finanszírozásának leállítását;
- és az Oroszországgal szembeni szankciók enyhítését is szorgalmazza.
Ezek az elképzelések több ponton szembemennek az uniós vezetők jelenlegi politikájával. Egy ilyen politikai irányváltás az uniós döntéshozatalban is új erőviszonyokat teremthetne.
Plenkovic a tagjelöltek által kitűzött csatlakozási határidőket is túlzottan optimistának tartja. Montenegró 2028-ban szeretne belépni az unióba, Albánia 2027 végére zárná le a tárgyalásokat, Moldova pedig 2028 elejére tűzte ki ugyanezt a célt. A horvát miniszterelnök szerint nem bölcs dolog ilyen szoros menetrendet készíteni, mert mindig történhet valami előre nem látható esemény, amely elhalasztja a csatlakozást.
Tőle retteg most fél Európa: berúgta az ajtót Brüsszelben és megüzente Von der Leyennek, hogy nincs több pénz Ukrajnának – Le Pen emelte a tétet
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