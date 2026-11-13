Az aranykonvoj ügyvédje maga jelentette be: elbukott a választáson, már gratulált is a győztesnek – ő a BÜK következő elnöke

Dr. Horváth Lóránt maga közölte a közösségi oldalán, hogy nem sikerült leváltani a Budapesti Ügyvédi Kamara jelenlegi vezetését. A pénteki elnökválasztás után gratulált Tóth M. Gábornak, aki továbbra is irányíthatja a fővárosi ügyvédi kamarát.

Horváth Lóránt nem rejtette véka alá csalódottságát a budapesti ügyvédi kamarai választás eredménye után / Fotó: AFP

Sajnos a budapesti ügyvédség nem akart rendszerváltást. Gratulálok Tóth M. Gábor régi-új elnöknek!

– írta Facebook-oldalán Horváth Lóránt, miután kiderült, hogy nem ő nyerte a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökválasztását. Az ukrán pénzszállítók ügyvédjeként ismertté vált jogász ezzel maga is elismerte vereségét, és nyilvánosan gratulált a hivatalban lévő elnöknek.

A fővárosi kamara vezetéséért három jelölt szállt versenybe. A nyolc éve hivatalban lévő Tóth M. Gábor mellett Gerő Tamás, az Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért elnöke, valamint Horváth Lóránt, az Ügyvédkör elnöke indult. A pénteki választás előtt tartott nyilvános jelöltvitán azonban Horváth nem jelent meg, így a szakmai kérdésekről a jelenlegi elnök és Gerő Tamás beszélgetett.

A kampány egyik legvitatottabb témáját éppen Horváth ügye jelentette. A választás előtt néhány órával ugyanis bejelentette, hogy előzetes vizsgálati eljárás indult ellene a kamarában. Az eljárást egy, az ügyészség részéről érkezett panasz előzte meg, amely szerint az ügyvéd nyilatkozatai alkalmasak lehetnek az ügyészi szervezetbe vetett közbizalom megingatására és az ügyészség tekintélyének rombolására.

Tóth M. Gábor visszautasította, hogy az ügy időzítésének köze lenne az elnökválasztáshoz. Azt is pontosította, hogy nem fegyelmi eljárásról, hanem előzetes vizsgálatról van szó, amelyet a törvény alapján le kell folytatni, ha fegyelmi bejelentés érkezik.

A választás tétje jelentős volt: a Budapesti Ügyvédi Kamara mintegy 8000 ügyvédet képvisel, ami a teljes magyar ügyvédség körülbelül 60 százaléka.

A jelöltek a kampányban többek között a kirendelési díjak, a kamarai tagdíjak, a vagyonkezelés és az ügyvédek adózása kapcsán ismertették elképzeléseiket.

A vita során a kata kérdése is előkerült. Gerő Tamás a 2022-es adóváltozásokat a teljes ügyvédi kamarai vezetés egyik legnagyobb érdekvédelmi kudarcának nevezte. Tóth M. Gábor szintén sajnálatosnak tartotta a korábbi kedvező adózási lehetőség elvesztését, de kevés esélyt lát arra, hogy az ügyvédek visszakerüljenek az új kata szabályai alá.