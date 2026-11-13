Deviza
EUR/HUF364,56 -0,22% USD/HUF330,69 0% GBP/HUF436,87 -0,13% CHF/HUF394,01 -0,39% PLN/HUF82,79 -0,2% RON/HUF68,16 -0,27% CZK/HUF14,94 -0,29% EUR/HUF364,56 -0,22% USD/HUF330,69 0% GBP/HUF436,87 -0,13% CHF/HUF394,01 -0,39% PLN/HUF82,79 -0,2% RON/HUF68,16 -0,27% CZK/HUF14,94 -0,29%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX146 155,68 -0,07% MTELEKOM3 004 +0,74% MOL4 980 +3,28% OTP41 300 -1,57% RICHTER13 540 -0,37% OPUS192 -0,52% ANY5 760 +1,05% AUTOWALLIS117 -0,85% WABERERS4 080 -1,69% BUMIX8 469,84 -0,79% CETOP4 920,47 +0,42% CETOP NTR3 179,69 +0,42% BUX146 155,68 -0,07% MTELEKOM3 004 +0,74% MOL4 980 +3,28% OTP41 300 -1,57% RICHTER13 540 -0,37% OPUS192 -0,52% ANY5 760 +1,05% AUTOWALLIS117 -0,85% WABERERS4 080 -1,69% BUMIX8 469,84 -0,79% CETOP4 920,47 +0,42% CETOP NTR3 179,69 +0,42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Az aranykonvoj ügyvédje maga jelentette be: elbukott a választáson, már gratulált is a győztesnek – ő a BÜK következő elnöke

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Három jelölt indult a fővárosi ügyvédi kamara vezetéséért, de végül a hivatalban lévő elnök folytathatja a munkáját. Horváth Lóránt szerint a budapesti ügyvédség nem akart rendszerváltást, a vereséget azonban tudomásul vette.
Nemes Tamás
2026.11.13, 20:20
Frissítve: 2026.11.13, 20:36
Szóljon hozzá!

Dr. Horváth Lóránt maga közölte a közösségi oldalán, hogy nem sikerült leváltani a Budapesti Ügyvédi Kamara jelenlegi vezetését. A pénteki elnökválasztás után gratulált Tóth M. Gábornak, aki továbbra is irányíthatja a fővárosi ügyvédi kamarát.

Horváth Lóránt, aranykonvoj, NAV
Horváth Lóránt nem rejtette véka alá csalódottságát a budapesti ügyvédi kamarai választás eredménye után / Fotó: AFP

Sajnos a budapesti ügyvédség nem akart rendszerváltást. Gratulálok Tóth M. Gábor régi-új elnöknek!

– írta Facebook-oldalán Horváth Lóránt, miután kiderült, hogy nem ő nyerte a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökválasztását. Az ukrán pénzszállítók ügyvédjeként ismertté vált jogász ezzel maga is elismerte vereségét, és nyilvánosan gratulált a hivatalban lévő elnöknek.

A fővárosi kamara vezetéséért három jelölt szállt versenybe. A nyolc éve hivatalban lévő Tóth M. Gábor mellett Gerő Tamás, az Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért elnöke, valamint Horváth Lóránt, az Ügyvédkör elnöke indult. A pénteki választás előtt tartott nyilvános jelöltvitán azonban Horváth nem jelent meg, így a szakmai kérdésekről a jelenlegi elnök és Gerő Tamás beszélgetett.

A kampány egyik legvitatottabb témáját éppen Horváth ügye jelentette. A választás előtt néhány órával ugyanis bejelentette, hogy előzetes vizsgálati eljárás indult ellene a kamarában. Az eljárást egy, az ügyészség részéről érkezett panasz előzte meg, amely szerint az ügyvéd nyilatkozatai alkalmasak lehetnek az ügyészi szervezetbe vetett közbizalom megingatására és az ügyészség tekintélyének rombolására.

Tóth M. Gábor visszautasította, hogy az ügy időzítésének köze lenne az elnökválasztáshoz. Azt is pontosította, hogy nem fegyelmi eljárásról, hanem előzetes vizsgálatról van szó, amelyet a törvény alapján le kell folytatni, ha fegyelmi bejelentés érkezik.

A választás tétje jelentős volt: a Budapesti Ügyvédi Kamara mintegy 8000 ügyvédet képvisel, ami a teljes magyar ügyvédség körülbelül 60 százaléka. 

A jelöltek a kampányban többek között a kirendelési díjak, a kamarai tagdíjak, a vagyonkezelés és az ügyvédek adózása kapcsán ismertették elképzeléseiket.

A vita során a kata kérdése is előkerült. Gerő Tamás a 2022-es adóváltozásokat a teljes ügyvédi kamarai vezetés egyik legnagyobb érdekvédelmi kudarcának nevezte. Tóth M. Gábor szintén sajnálatosnak tartotta a korábbi kedvező adózási lehetőség elvesztését, de kevés esélyt lát arra, hogy az ügyvédek visszakerüljenek az új kata szabályai alá.

A politikai függetlenség szintén fontos kampánytéma volt. Mindkét jelölt hangsúlyozta, hogy a kamarának a mindenkori kormányzattól függetlenül kell működnie, miközben szakmai kapcsolatot kell fenntartania az állami intézményekkel. A Tisztítótűz néven emlegetett elszámoltatási tervekről szóló kérdésre Gerő Tamás azt mondta, nem szeretné, ha ügyvédeket vezetnének el vezetőszáron.

Horváth Lóránt korábban a Klubrádióban arról beszélt, hogy szerinte az országos ügyvédi kamarának határozottabban kellett volna fellépnie a jogállamiság sérelmeivel szemben. A budapesti választás eredménye alapján azonban a fővárosi ügyvédség továbbra is Tóth M. Gábornak szavazott bizalmat.

Erről eddig nem tudtunk: Ausztriában tárták föl az aranykonvoj-botrány valódi hátterét – „Hálásnak kell lennünk Orbán Viktor kormányának”

Christian Hafenecker szerint 2022 óta mintegy 20 milliárd eurónyi készpénz és arany juthatott Ausztriából Ukrajnába, feltehetően Magyarországon át. Az osztrák politikus a márciusban megállított aranykonvoj után tett fel parlamenti kérdéseket, de elmondása szerint Bécs sem a feladókat, sem a címzetteket nem tudta megnevezni.

 

Szóljon hozzá!
Budapesti Ügyvédi Kamara
ukrán aranykonvoj
Dr Horváth Lóránt Öd

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu