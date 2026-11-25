Súlyos ítéletet hozott kedden egy New York-i szövetségi esküdtszék a Huawei ellen: a kínai telekommunikációs berendezésgyártót a 12 büntetőjogi vádpontból tízben bűnösnek találták. Az ítélet egy 2018-ban indult, rendkívül összetett amerikai büntetőeljárás végére tesz pontot, amelynek középpontjában a Huawei iráni üzleti kapcsolatai, az amerikai szankciók megsértése és az ipari titkok megszerzésére irányuló törekvései álltak.

Súlyos ítélet született az Egyesült Államokban a Huawei ellen

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Ezekben a pontokban marasztalták el a Huaweit

Az esküdtszék banki csalásban, elektronikus úton elkövetett csalásban, szankciós szabályok megsértésében és üzleti titkok megszerzésére irányuló összeesküvésben is bűnösnek találta a vállalatot. Ugyanakkor két vádpontban felmentették:

nem találták bizonyítottnak az igazságszolgáltatás akadályozására irányuló összeesküvést, illetve

azt sem, hogy a Huawei bűnszervezetként működött volna.

A büntetés mértéke egyelőre nem ismert. Ann Donnelly szövetségi bíró 2027. szeptember 14-én hirdethet ítéletet az ügyben.

A per több mint két hónapig tartott, az ügyészség több mint 60 tanút hallgatott meg, míg a védelem 15 tanút vonultatott fel.

Az iráni üzlet miatt került célkeresztbe a vállalat

Az amerikai hatóságok szerint a Huawei félrevezetett több nemzetközi bank, köztük a HSBC-t, a Standard Charteredet és a BNP Paribast az iráni üzleti tevékenységével kapcsolatban. A vád szerint

a vállalat elhallgatta tényleges iráni érdekeltségeit, hogy továbbra is hozzáférjen a nemzetközi pénzügyi rendszerhez, és dollártranzakciókat bonyolíthasson le az Egyesült Államok Iránnal szembeni szankcióinak megsértésével.

Az ügyben a Reuters 2012-ben és 2013-ban megjelent oknyomozó cikkei is fontos szerepet játszottak: ezek segítettek feltárni a Huawei iráni tevékenységét. Az ügyészség szerint a sajtóbeszámolók után a vállalat bankjai is egyre több kérdést tettek fel az üzleti kapcsolatairól.

„Miután a média elkezdett kérdéseket feltenni a Huawei iráni tevékenységével kapcsolatban, a bankjai is így tettek” – mondta Meredith Arfa ügyész a per múlt heti záróbeszédében.