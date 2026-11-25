Lecsapott az amerikai bíróság a Huaweire: üzleti titkok lopásában bűnösnek találták a kínai telefongyártót
Súlyos ítéletet hozott kedden egy New York-i szövetségi esküdtszék a Huawei ellen: a kínai telekommunikációs berendezésgyártót a 12 büntetőjogi vádpontból tízben bűnösnek találták. Az ítélet egy 2018-ban indult, rendkívül összetett amerikai büntetőeljárás végére tesz pontot, amelynek középpontjában a Huawei iráni üzleti kapcsolatai, az amerikai szankciók megsértése és az ipari titkok megszerzésére irányuló törekvései álltak.
Ezekben a pontokban marasztalták el a Huaweit
Az esküdtszék banki csalásban, elektronikus úton elkövetett csalásban, szankciós szabályok megsértésében és üzleti titkok megszerzésére irányuló összeesküvésben is bűnösnek találta a vállalatot. Ugyanakkor két vádpontban felmentették:
- nem találták bizonyítottnak az igazságszolgáltatás akadályozására irányuló összeesküvést, illetve
- azt sem, hogy a Huawei bűnszervezetként működött volna.
A büntetés mértéke egyelőre nem ismert. Ann Donnelly szövetségi bíró 2027. szeptember 14-én hirdethet ítéletet az ügyben.
A per több mint két hónapig tartott, az ügyészség több mint 60 tanút hallgatott meg, míg a védelem 15 tanút vonultatott fel.
Az iráni üzlet miatt került célkeresztbe a vállalat
Az amerikai hatóságok szerint a Huawei félrevezetett több nemzetközi bank, köztük a HSBC-t, a Standard Charteredet és a BNP Paribast az iráni üzleti tevékenységével kapcsolatban. A vád szerint
a vállalat elhallgatta tényleges iráni érdekeltségeit, hogy továbbra is hozzáférjen a nemzetközi pénzügyi rendszerhez, és dollártranzakciókat bonyolíthasson le az Egyesült Államok Iránnal szembeni szankcióinak megsértésével.
Az ügyben a Reuters 2012-ben és 2013-ban megjelent oknyomozó cikkei is fontos szerepet játszottak: ezek segítettek feltárni a Huawei iráni tevékenységét. Az ügyészség szerint a sajtóbeszámolók után a vállalat bankjai is egyre több kérdést tettek fel az üzleti kapcsolatairól.
„Miután a média elkezdett kérdéseket feltenni a Huawei iráni tevékenységével kapcsolatban, a bankjai is így tettek” – mondta Meredith Arfa ügyész a per múlt heti záróbeszédében.
Az amerikai vádemelés 2018-ban történt, majd 2020-ban újabb vádpontokkal egészült ki. Ezek között már az is szerepelt, hogy a Huawei két évtizeden keresztül amerikai technológiai vállalatok üzleti titkainak megszerzésére törekedett.
Amerikai technológiai cégek titkait is megszerezhették
Az ügyészség több konkrét esetet is bemutatott annak alátámasztására, hogy a Huawei rendszeresen próbált hozzáférni más vállalatok fejlesztéseihez.
A vád szerint a kínai cég a Cisco Systems routereihez használt forráskódot, a Quintel vezeték nélküli távközlési vállalat antennatechnológiáját, valamint a CNEX félvezetőipari cég által fejlesztett áramköri lapokkal kapcsolatos információkat is megpróbálta megszerezni.
Az esküdtek egy olyan videófelvételt is megtekintettek, amely az ügyészség szerint azt mutatta be, hogy a Huawei egyik alkalmazottja egy T-Mobile által tesztelésre használt robot alkatrészét a hátizsákjába csúsztatja. Egy másik esetben egy Huawei-mérnök állítólag egy szakkiállításon egy Fujitsu-standhoz lopakodott be, hogy lefényképezzen egy berendezést.
Az ügyészség Meng Vanzsou, a Huawei pénzügyi igazgatója által korábban aláírt megállapodás egy részét is bemutatta. Ebben a vállalatvezető elismerte, hogy a cég jogellenesen folytatott üzleti tevékenységet Iránban.
A Huawei védelme ugyanakkor vitatta a vádak megalapozottságát. Brian Heberlig ügyvéd szerint a bankok tisztában voltak a vállalat iráni üzleti kapcsolataival, és maguk is versenyeztek azért, hogy a Huawei ügyfelei lehessenek.
A védelem azzal is érvelt, hogy az ügyészség elszigetelt eseteket válogatott össze, és ezekből próbálta egy két évtizeden át tartó összeesküvés képét felépíteni. Heberlig szerint a vállalat sikere a kemény munkának, az innovációnak és a kutatás-fejlesztési beruházásoknak köszönhető.
A Huawei fellebbez
A Huawei csalódott az ítélet miatt, de a felmentő döntésekre is felhívta a figyelmet. Heberlig szerint az, hogy az esküdtszék nem találta bizonyítottnak a bűnszervezetként való működésre vonatkozó vádat, igazolja a vállalat jóhiszemű megfelelési gyakorlatát.
A cég ügyvédje egyértelművé tette, hogy fellebbezni fognak. Azt ugyanakkor korainak nevezte, hogy megbecsülje, mekkora pénzbírságot szabhatnak ki a vállalatra.
Az ügyben korábban komoly diplomáciai konfliktus is kialakult az Egyesült Államok, Kína és Kanada között. 2018 decemberében Kanadában őrizetbe vették Meng Vanzsou-t, a Huawei pénzügyi igazgatóját, az alapító Zsen Cseng-fej lányát.
Az amerikai hatóságok azzal vádolták Menget, hogy személyesen vezetett félre egy HSBC-bankárt a Huawei iráni üzleti tevékenységéről, így a vállalat az amerikai szankciókat megsértve mozgathatott dollárokat Iránba és Iránból.
Meng közel három évig küzdött a kiadatása ellen, végül halasztott vádemelési megállapodást kötött az amerikai hatóságokkal, és hazatérhetett Kínába, ahol hősként fogadták. Az ellene indított büntetőeljárást később megszüntették. A mostani perben nem tett vallomást, de azzal a HSBC-bankárral meghallgatást tartottak, akivel 2013-ban találkozott.
Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint a Huawei évtizedeken át veszélyeztette az Egyesült Államok nemzetbiztonságát, megsértette az amerikai kereskedelmi szabályokat, és akadályozta a jogszabályok érvényesítését.
A vállalatot már 2019-ben felvették az amerikai kereskedelmi feketelistára, ami korlátozta hozzáférését az Egyesült Államokból származó technológiákhoz. Washington nemzetbiztonsági kockázatnak tekintette a kínai gyártót, és attól tartott, hogy berendezései révén Peking hozzáférhet érzékeny kommunikációs adatokhoz.
A szakértők szerint azonban az amerikai korlátozások és a mostani büntetőeljárás sem törték meg a Huawei üzleti tevékenységét.
A vállalat diverzifikálta működését, és továbbra is fontos szereplője a kínai mesterségesintelligencia-fejlesztési törekvéseknek.
A cég világszerte mintegy 170 országban van jelen, és több mint 200 ezer embert foglalkoztat.
A Huawei segítheti a kubai kémközpontokat az amerikaiak szerint
Az első Trump-kormányzat idején amerikai tisztviselők olyan hírszerzési információkat tekintettek át, amely szerint a kínai Huawei és ZTE alkalmazottjai felkeresték azokat a kubai létesítményeket, amelyek feltételezhetően a kínai lehallgatóberendezéseknek adnak otthont. Ezek az információk az ügyet ismerő források szerint hozzájárultak a Trump-kabinet gyanújához, amely szerint a telekommunikációs cégek hozzájárulnak a kínai hírszerzési képességek bővítésében a szigeten – cikkünket itt találja.