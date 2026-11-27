Pénteken reggel még marad a borongós időjárás, majd a Dunántúlon elkezd felszakadozni a felhőzet. Északnyugaton, északon és a hegyekben eleinte többfelé havazhat, keletebbre viszont egyre inkább havas esőbe, esőbe vált a csapadék – írja az Időkép.

Még marad a borongós időjárás/Fotó: AFP

Hétvégén változékony időjárás jön: havazás és fagy is lehet

Délután egyre inkább a középső és a keleti országrészbe tolódik a csapadék, de ekkor már csak a hegyekben havazhat (korábban a Dunántúlon hó, havas eső lehet). Reggelre több helyen párássá, helyenként ködössé válhat a levegő. Az északi-északnyugati szél napközben a Dunántúlon feltámad, néhol erős lehet. Reggel 2, délután 3 fokot mérhetünk a térségben.

Szombaton többfelé maradnak a felhők, nagyobb területen hazánk északi, északkeleti harmadán válhat szakadozottabbá a felhőzet, és süthet ki hosszabb-rövidebb időre a nap. Néhol, de elsősorban délen, délnyugaton fordulhat elő vegyes halmazállapotú csapadék. Többfelé élénk, északkeleten néhol erős lesz az északias szél. Hajnalban -3, +3, kora délután 0, +8 fok valószínű.

Vasárnap északon, északkeleten már sokfelé naposabb idő ígérkezik, nyugaton és délen lehet helyenként felhősebb az ég. Csapadék ezen a napon nem várható. Helyenként feltámad a szél napközben. Hajnalra -8, +2 fokig hűl le a levegő, délután 1-7 fok várható.