Németország hivatalos képviselője kimondta: Orbán Viktor bukása a legjobb hír Európának és Merznek – "Magyar Pétert és Orbán Anitát tárt karokkal fogadták Berlinben"

Novemberben pedig sor kerül a Német-Magyar Fórumra, amely keretében ismét egy nagy és fontos magyar kormányzati delegációt fogadunk Berlinben. Ennek tagja lesz Magyar Péter, Orbán Anita, Kapitány István, valamint más miniszterek is, akik német kollégáikkal közösen fontos témákat vitatnak majd meg. Beszélnünk kell néhány európai témáról is – a honvédelemről biztosan –, az EU finanszírozásáról, valamint a fontos gazdasági ágazatok jövőjéről is. A váltókat átállították, a kapuk nyitva állnak.

Magyar Péter és Merz találkozója is szóba került

Arról, hogy a Magyar Péter és Friedrich Merz közötti találkozónak mi lesz a fő témája, Alexander Schönfelder azt mondta:

Erről nem tudok részleteket megosztani, de a már említett témák közül sok szóba kerülhet. A német kormány nagyon figyeli, hogy mi történik Magyarországon, és európai ügyekről, geopolitikai kérdésekről és a konkrét kétoldalú együttműködés gazdasági kérdéseiről is véleményt akar cserélni. Közös terveink vannak, 2028-ban ismét megtartjuk például a Német-Magyar Kulturális Évet. De most különösen az európai ügyek állnak az előtérben.

A német kormány már most nagyon bízik az új magyar kormányban. Ennek a kormánynak nem megelőlegezésre van szüksége, hanem egy kis időre és pénzre. Az Európai Unió pedig most már átutalta Magyarországnak azokat a forrásokat, amelyek mindig is jártak neki, de eddig az uniós szabályok megsértése miatt nem kapta meg őket.

A meglévő bizalom jele tehát a magyar kormány minisztereinek fogadása Berlinben, valamint a német politikusok látogatása Budapesten. Sok ilyen megbeszélésen személyesen is részt vettem, és mondhatom, hogy működik a kémia a miniszterek és egyéb tisztségviselők között. Abszolút elégedettek vagyunk az új magyar kormánnyal – mondta.

Alexander Schönfelder a Fidesszel ellentétben nem látja veszélyben a magyar demokráciát és jogállamiságot. Épp ellenkezőleg.

Az a benyomásom, hogy épp most folyik ennek a visszaállítása. És ez nem csak az én személyes véleményem, hanem így gondolja a német kormány és mindenek előtt Európa is. Az uniós források felszabadítása ugyanis nagyban összefügg a jogállamisággal, amellyel korábban problémák voltak, a közelmúltban viszont egyértelmű előrelépések történtek. Von der Leyen a magyar parlamentben is világossá tette, hogy pontosan ezeket a lépéseket várta a magyar kormánytól.

Az interjúban szó esik arról is, hogy a német-magyar gazdasági kapcsolatokban további növekedési lehetőségek rejlenek, különösen a megújuló energia, a hadiipar, a robotika, a mesterséges intelligencia, a szoftveripar, a kutatás-fejlesztés és a mezőgazdaság területén. A német vállalatok továbbra is jól érzik magukat Magyarországon: bár a különadók problémát jelentenek, de ezek önmagukban nem késztetik távozásra a cégeket. A gazdaságpolitika egyes irányai – például az árrésstop eltörlése – kedvező jelzést adnak, ugyanakkor a munkaerőhiány miatt több szakképzett dolgozóra, akár további külföldi munkaerőre is szükség lehet. A kétoldalú kapcsolatokban a magyarországi német kisebbségnek is fontos szerepet tulajdonít.