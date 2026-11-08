Megvan a jelölt, idáig kellett várni rá: ő lehet Izrael új kormányfője – Netanjahu még így is megőrizheti hatalmát

Újabb fordulat történt az izraeli választások után: Jichák Hercog államfő Gadi Eizenkotot kérte fel kormányalakításra, miután a politikus kapta a legtöbb támogatást a parlamenti pártoktól. A volt vezérkari főnök legnagyobb ellenfele Benjámin Netanjahu hivatalban lévő miniszterelnök, aki annak ellenére próbálhatja megőrizni hatalmát, hogy vallásos-nacionalista koalíciója elveszítette parlamenti többségét – írja a Reuters.

Gadi Eizenkot volt vezérkari főnök kapott felkérést kormányalakításra Izraelben

Fotó: Yahav Studio

Az államfő szóvivője közölte, hogy Hercog meghívta Gadi Eizenkotot az elnöki rezidenciára, ahol hivatalosan is megbízza a kormányalakítással. Az izraeli elnök szerepe alapvetően ceremoniális, a választások után azonban ő jelöli ki azt a politikust, akinek először lehetősége nyílik a parlamenti többség megszervezésére.

Eizenkot az X-en közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: eljött az idő egy nemzeti egységkormány létrehozására, és mindent megtesz annak érdekében, hogy megfeleljenek az ország elvárásainak.

Netanjahu pártja nyerte az izraeli választást, de nincs többsége

A választások után kialakult parlamenti erőviszonyok rendkívül nehézzé teszik a kormányalakítást. A 120 fős izraeli parlamentben, a kneszetben a Likud szerezte meg a legtöbb mandátumot, összesen 27-et. Netanjahu vallásos-nacionalista szövetsége azonban csak 53 képviselőt tudhat maga mögött, miközben a kormányzáshoz legalább 61 mandátumra van szükség.

Eizenkot pártja, a Jásár 21 helyet szerzett, ezzel a második legnagyobb parlamenti erővé vált. A politikus mögött álló, négy, a balközéptől a jobboldalig terjedő, zsidó vezetésű pártból álló politikai tömb összesen 48 mandátumot szerzett.

Különösen jelentős eredményt értek el az izraeli arab kisebbséget képviselő pártok, amelyek együttesen 19 parlamenti helyhez jutottak. Vezetőik Netanjahu politikájával és szélsőjobboldali szövetségeseivel szembeni elégedetlenségük miatt Eizenkotot támogatták a kormányalakítási folyamatban.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a volt vezérkari főnök számíthat is az arab pártok támogatására: korábban ugyanis kizárta, hogy velük közösen alakítson kormányt.