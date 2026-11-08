Megvan a jelölt, idáig kellett várni rá: ő lehet Izrael új kormányfője – Netanjahu még így is megőrizheti hatalmát
Újabb fordulat történt az izraeli választások után: Jichák Hercog államfő Gadi Eizenkotot kérte fel kormányalakításra, miután a politikus kapta a legtöbb támogatást a parlamenti pártoktól. A volt vezérkari főnök legnagyobb ellenfele Benjámin Netanjahu hivatalban lévő miniszterelnök, aki annak ellenére próbálhatja megőrizni hatalmát, hogy vallásos-nacionalista koalíciója elveszítette parlamenti többségét – írja a Reuters.
Az államfő szóvivője közölte, hogy Hercog meghívta Gadi Eizenkotot az elnöki rezidenciára, ahol hivatalosan is megbízza a kormányalakítással. Az izraeli elnök szerepe alapvetően ceremoniális, a választások után azonban ő jelöli ki azt a politikust, akinek először lehetősége nyílik a parlamenti többség megszervezésére.
Eizenkot az X-en közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: eljött az idő egy nemzeti egységkormány létrehozására, és mindent megtesz annak érdekében, hogy megfeleljenek az ország elvárásainak.
Netanjahu pártja nyerte az izraeli választást, de nincs többsége
A választások után kialakult parlamenti erőviszonyok rendkívül nehézzé teszik a kormányalakítást. A 120 fős izraeli parlamentben, a kneszetben a Likud szerezte meg a legtöbb mandátumot, összesen 27-et. Netanjahu vallásos-nacionalista szövetsége azonban csak 53 képviselőt tudhat maga mögött, miközben a kormányzáshoz legalább 61 mandátumra van szükség.
Eizenkot pártja, a Jásár 21 helyet szerzett, ezzel a második legnagyobb parlamenti erővé vált. A politikus mögött álló, négy, a balközéptől a jobboldalig terjedő, zsidó vezetésű pártból álló politikai tömb összesen 48 mandátumot szerzett.
Különösen jelentős eredményt értek el az izraeli arab kisebbséget képviselő pártok, amelyek együttesen 19 parlamenti helyhez jutottak. Vezetőik Netanjahu politikájával és szélsőjobboldali szövetségeseivel szembeni elégedetlenségük miatt Eizenkotot támogatták a kormányalakítási folyamatban.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a volt vezérkari főnök számíthat is az arab pártok támogatására: korábban ugyanis kizárta, hogy velük közösen alakítson kormányt.
Három lehetséges forgatókönyv, de egyik sem tűnik valószínűnek
Eizenkotnak 28 napja van arra, hogy összeállítson egy működőképes kormányt. Az államfő további 14 napos hosszabbítást is engedélyezhet.
A politikus előtt három lehetséges út áll:
- Kisebbségi kormány: megpróbálhat olyan kabinetet létrehozni, amely bizonyos parlamenti szavazásokon az arab pártok támogatására támaszkodik.
- Koalíció az ultraortodox pártokkal: megállapodást köthetne olyan vallási politikai erőkkel, amelyekkel ő és szövetségesei korábban elutasították az együttműködést.
- Nemzeti egységkormány: megállapodhatna Netanjahuval, és közösen alakíthatnának kormányt.
Elemzők szerint azonban mindhárom forgatókönyv megvalósulása kétséges.
Ha Eizenkot nem jár sikerrel, egy másik politikus kaphat lehetőséget a kormányalakításra. Amennyiben ő is kudarcot vall, a parlament maga is jelölhet miniszterelnököt. A teljes folyamatra nagyjából száz nap áll rendelkezésre, és ha ez idő alatt senkinek sem sikerül kormányt alakítania, újabb választást kell tartani.
A volt vezérkari főnök Netanjahu háborús kabinetjében is dolgozott
A 66 éves Gadi Eizenkot marokkói bevándorlók gyermeke, és megválasztása esetén ő lehetne Izrael első olyan miniszterelnöke, aki a mizrahi közösségből származik. A kifejezés azokra a zsidókra utal, akiknek családi gyökerei a Közel-Keletre és Észak-Afrikára vezethetők vissza.
A visszafogott, a nyilvánosságot kevésbé kereső politikus viszonylag későn lépett politikai pályára: 2022-ben csatlakozott a közélethez. A Hamász 2023. október 7-i támadása után rövid ideig Netanjahu háborús kabinetjének tagja volt, később azonban visszatért az ellenzékbe.
Eizenkot korábban többször bírálta a ciszjordániai telepesek palesztinokkal szembeni erőszakos fellépését is, ami éles ellentétben áll Netanjahu szélsőjobboldali szövetségeseinek politikájával.
Mint a Világgazdaság korábban beszámolt róla, az izraeli választások rendkívül szoros eredményt hoztak, a szavazatok összesítésének különböző szakaszaiban pedig többször is úgy tűnt, hogy megfordulhat a politikai erőviszonyok alakulása. A mostani felkérés újabb fontos állomása a választások utáni hatalmi küzdelemnek, de egyelőre egyáltalán nem biztos, hogy Eizenkotnak sikerül maga mögé állítania a parlamenti többséget.