Karácsony Gergely egy videóban mutatta meg, mi lett a budapesti rakpart egyik ismert közösségi grillezőjének sorsa. Az eszköz új tulajdonosa azt szeretné, hogy továbbra is bárki használhassa, a grillezéseken készülő ételekből pedig a rászorulók is részesüljenek.

Karácsony Gergely szerint a budapesti rakparton működő közösségi grillezők nagy népszerűségnek örvendenek, ezért a főváros nem akarja megszüntetni a lehetőséget / Fotó: AFP

Továbbra is a budapestiek használhatják a rakpart egyik közösségi grillezőjét, miután a Billog Burger tulajdonosa megvásárolta az árverésen. Szilágyi Laci egy videóban jelentette be, hogy nem saját célra tartja meg az eszközt: rendezvényekre és közösségi programokra is felajánlja, azzal a feltétellel, hogy az ott készülő ételekből rászorulók is kaphassanak.

Karácsony Gergely: nem tűnik el a rakparti grill

A főpolgármester a Facebookon közzétett videóban mutatta be a grillező történetét. Felidézte, hogy korábban Orbán Viktornak nem tetszett a rakparton elhelyezett közösségi hirdető, majd gúnyosan hozzátette, hogy a budapestiek viszont nem támogatták a volt kormányfő politikáját, ezért leváltották. A grillező azonban maradt, mert szerinte a főváros azt szeretné, ha a rakparton még több közösségi programot lehetne szervezni.

A főpolgármester szerint az árverés után a grillező új tulajdonosa, a Billog Burger révén a főváros, a Valyo és a vállalkozás együttműködhet a közösségi használat fenntartásában. A cél, hogy a rakpart valóban mindenki számára elérhető közösségi térré váljon.

Tömör Miklós, a Valyo képviselője arról beszélt, hogy a grillezők rendkívül népszerűek lettek. A használatuk iránt akkora az érdeklődés, hogy rendszeresen foglaltak, a rakparton pedig már hat grill működik. Mint mondta, ezek folyamatosan parázslanak, ami jól jelzi, hogy a budapestiek igénylik az ilyen közösségi lehetőségeket.

Szilágyi Laci elmondta, hogy amint értesült az árverésről, licitálni kezdett, és végül sikerült megszereznie a grillezőt. Már a vásárláskor eldöntötte, hogy nem viszi haza, és nem tartja meg magánhasználatra, hiszen szerinte az eszköznek közösségi funkciója van.

A Billog Burger tulajdonosa ezért azt tervezi, hogy bárki kölcsönkérheti a grillt, aki rendezvényt vagy más eseményt szervez, és szüksége van rá. E

gy feltételt azonban szabott: az eszközön olyan ételeket is készítsenek, amelyeket rászorulók fogyaszthatnak el.

Szilágyi Laci abban bízik, hogy a grillező még sok közös programnak ad majd helyet, és hosszú távon is a budapestieket szolgálja. A főváros és a Valyo pedig arra biztatja a városlakókat, hogy minél többen vegyék birtokba a rakpartot és használják a közösségi grillezőket.