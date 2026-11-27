Hatvanöt dolgozójától válna meg a Főpolgármesteri Hivatal Karácsony Gergely előterjesztése szerint. Emellett további 36, legalább három hónapja betöltetlen álláshelyet szüntetnének meg, így összesen 101 státusszal csökkenne a hivatal létszámkerete. A leépítést legkésőbb 2027. március 1-jéig hajtanák végre - derült ki.

Karácsony Gergely leépítéssel akarja teljesíteni a kormány által előírt megtakarítást/Fotó: Énbudapestem / Facebook / Karácsony Gergely

Az intézkedés előzménye, hogy korábban részletesen beszámoltunk róla, Budapest október elején megállapodott a Tisza-kormánnyal a főváros egyszeri, 120 milliárd forintos állami támogatásban részesül, cserébe vállalta, hogy jövőre legalább húszmilliárd forinttal csökkenti működési kiadásait. Nem volt kis üzlet, mert a főpolgármester a város vagyonának egy részét áldozta be az együttműködésért. Ahogy Papp Tibor fideszes képviselő a Világgazdaságnak elmondta, a megállapodás szerint a kormány 120 milliárd forintot ad a fővárosnak, amelyből az előzetes tervek szerint 95,6 milliárdot vissza kell utalni. A maradékból lehet gazdálkodni, emellett hozzájut a főváros az eddig visszatartott normatív támogatásokhoz is. Ezekből kell rendezni azokat az adósságokat, amelyeket a főváros folyamatosan maga előtt görgetett. A kérdés az, hogy ez a pénz mire lesz elég – fogalmazott Papp.

A Fidesz szerint Karácsony Gergely feláldozza a dolgozókat

A tervezett elbocsátások már a pénteki közgyűlés napirend előtti felszólalásaiban is komoly indulatokat váltottak ki – derül ki az Index élő közvetítéséből. Szepesfalvy Anna, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint a Tisza a pénzügyi segítségért cserébe kényszerítette rá Budapestre a kiadáscsökkentést. A politikus megkérdőjelezte a városvezetés korábbi gazdálkodását is, amennyiben valóban lehetséges évente húszmilliárd forintot megtakarítani a közszolgáltatások színvonalának romlása nélkül.

„A napi politikai túlélés érdekében ön, Karácsony Gergely képes bármit és bárkit feláldozni”

– fogalmazott Szepesfalvy Anna.

A főpolgármester visszautasította a vádakat. A főpolgármester szerint hét év után először javulnak Budapest költségvetési feltételei, és állítása szerint a Fidesz kormányon maradása esetén 75 milliárd forinttal lenne kisebb a város pénzügyi mozgástere.