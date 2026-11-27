Leépítés a fővárosnál: száz munkahelyet szüntetne meg Karácsony Gergely – a képviselők hevesen támadják a főpolgármestert
Hatvanöt dolgozójától válna meg a Főpolgármesteri Hivatal Karácsony Gergely előterjesztése szerint. Emellett további 36, legalább három hónapja betöltetlen álláshelyet szüntetnének meg, így összesen 101 státusszal csökkenne a hivatal létszámkerete. A leépítést legkésőbb 2027. március 1-jéig hajtanák végre - derült ki.
Az intézkedés előzménye, hogy korábban részletesen beszámoltunk róla, Budapest október elején megállapodott a Tisza-kormánnyal a főváros egyszeri, 120 milliárd forintos állami támogatásban részesül, cserébe vállalta, hogy jövőre legalább húszmilliárd forinttal csökkenti működési kiadásait. Nem volt kis üzlet, mert a főpolgármester a város vagyonának egy részét áldozta be az együttműködésért. Ahogy Papp Tibor fideszes képviselő a Világgazdaságnak elmondta, a megállapodás szerint a kormány 120 milliárd forintot ad a fővárosnak, amelyből az előzetes tervek szerint 95,6 milliárdot vissza kell utalni. A maradékból lehet gazdálkodni, emellett hozzájut a főváros az eddig visszatartott normatív támogatásokhoz is. Ezekből kell rendezni azokat az adósságokat, amelyeket a főváros folyamatosan maga előtt görgetett. A kérdés az, hogy ez a pénz mire lesz elég – fogalmazott Papp.
A Fidesz szerint Karácsony Gergely feláldozza a dolgozókat
A tervezett elbocsátások már a pénteki közgyűlés napirend előtti felszólalásaiban is komoly indulatokat váltottak ki – derül ki az Index élő közvetítéséből. Szepesfalvy Anna, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint a Tisza a pénzügyi segítségért cserébe kényszerítette rá Budapestre a kiadáscsökkentést. A politikus megkérdőjelezte a városvezetés korábbi gazdálkodását is, amennyiben valóban lehetséges évente húszmilliárd forintot megtakarítani a közszolgáltatások színvonalának romlása nélkül.
„A napi politikai túlélés érdekében ön, Karácsony Gergely képes bármit és bárkit feláldozni”
– fogalmazott Szepesfalvy Anna.
A főpolgármester visszautasította a vádakat. A főpolgármester szerint hét év után először javulnak Budapest költségvetési feltételei, és állítása szerint a Fidesz kormányon maradása esetén 75 milliárd forinttal lenne kisebb a város pénzügyi mozgástere.
Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz fővárosi képviselője azt kifogásolta, hogy a városvezetés korábbi ígéretei ellenére a megszorítások a hivatal munkatársait is érintik. úgy fogalmazott: „Meghallgattuk önöktől, hogy milyen fontos a Budapest-család, ehhez képest gátlástalanul belehazudott a hivatalban dolgozók szemébe. Azt mondta, hogy a megszorítás nem fogja érinteni a hivatalban dolgozókat. Az a helyzet, hogy érinti.” Szerinte a főpolgármesternek inkább korábbi politikai szövetségeseinek foglalkoztatásán kellene takarékoskodnia, konkrétan
- V. Naszályi Márta,
- Kerpel-Fronius Gábor
- és Kiss Ambrus nevét is megemlítette.
A Tisza frakcióvezetője sem tudja, honnan lesz meg a húszmilliárd
Orbán Árpád, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője a megtakarítási program részleteiről és az elbocsátásokról is további tájékoztatást kért. Az eddig ismertetett intézkedések ugyanis mindössze hatmilliárd forintnyi kiadáscsökkentést magyaráznak meg:
- 5 milliárd forintot a kamatkiadások mérséklésével;
- 1 milliárd forintot a hivatali létszámcsökkentéssel takarítanának meg;
- további 14 milliárd forint megtakarításának forrása egyelőre nem tisztázott.
Déri Tibor, a Demokratikus Koalíció fővárosi képviselője bejelentette, hogy frakciója az információhiány miatt nem vesz részt a létszámleépítésről szóló szavazásban. Keszthelyi Dorottya, a DK képviselője pedig arra mutatott rá, hogy a 77 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás és a húszmilliárdos megtakarítási kötelezettség együttes összege megegyezik a korábbi kormány által előírt 97 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulással.
Nem árulják el, kiket érint a leépítés
Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója közölte, hogy az elbocsátásokkal érintett munkaköröket és szervezeti egységeket nem kívánja nyilvános ülésen megnevezni. A szakszervezet kezdeményezésére ugyanakkor külön bizottságot hoznak létre, amely a fővárosi vállalatok, az érdekképviselet és a fővárosi álláskeresési iroda bevonásával segítené az elbocsátott munkatársak újbóli elhelyezkedését. A városvezetés a munkafolyamatok digitalizálásával és a mesterséges intelligencia szélesebb körű alkalmazásával is növelné a hivatal hatékonyságát – közölték.