Kármán András most mutatta be a közpénzek új őrét: mostantól ő felel az állami beszerzésekért – rögtön 1465 milliárdot kell megspórolnia

Novák-Soós Zsuzsanna lett a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) új főigazgatója november 9-től – jelentette be hétfői Facebook-bejegyzésében a pénzügyminiszter. Kármán András közölte: az új vezetőt pályázati eljárás keretében választották ki, feladata pedig az állami beszerzések átláthatóbbá tétele, a tisztességes verseny biztosítása és a szervezet működési költségeinek csökkentése lesz.

Kármán András pénzügyminiszter jelentős költségvetési megtakarítást vár a KEF átalakításától. / Fotó: AFP

Kármán András szerint haladéktalanul hozzá kell látni a KEF átalakításához

A tárcavezető elmondta, hogy Novák-Soós Zsuzsanna jogász, közbeszerzési szakjogász végzettséggel rendelkezik, és több évtizedes szakmai, projektirányítási, valamint vezetői tapasztalatot szerzett nagy költségvetésű állami szervezeteknél. Több mint 25 éve foglalkozik összetett beszerzési rendszerek kialakításával és működtetésével.

Kármán András hangsúlyozta, hogy a KEF az államigazgatás egyik meghatározó intézménye. Központi beszerzési és ellátási feladatai mellett részt vesz a kórházak ingatlanüzemeltetésében is, így működése jelentős hatással van az állami intézmények kiadásaira. A miniszter élesen bírálta a szervezet korábbi működését azt állítva, a KEF-et az előző kormány idején

egyoldalú közbeszerzések,

jelentős túlárazások,

versenykorlátozás

és részrehajlás

jellemezte. Úgy véli, ezek a gyakorlatok hosszú távú következményekkel járnak, ezért az új vezetésnek haladéktalanul hozzá kell látnia a rendszer átalakításához.

Novák-Soós Zsuzsannától azt várja, hogy biztosítsa a tisztességes verseny feltételeit, tegye átláthatóbbá és költséghatékonyabbá a beszerzéseket, valamint a folyamatos működés fenntartása mellett számolja fel a korábbi rendszer kifogásolt gyakorlatait.

A KEF átalakításától jelentős költségvetési megtakarítást vár a kormány, mely kapcsán Kármán András bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy a 2027-es költségvetésben 1465 milliárd forinttal kívánják csökkenteni az állam működési költségeit. A cél teljesítésében a főigazgatóságnak is fontos szerepet szánnak, bár a miniszter nem részletezte, hogy a megtakarításból mekkora összeget kell a KEF-nek előteremtenie.