Januártól új nevet kaphat az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, áprilistól pedig megszűnhetnek a helyi katasztrófavédelmi kirendeltségek. A Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter által kedden benyújtott törvényjavaslat alapján a helyi tűzoltóparancsnokságok és a hozzájuk tartozó tűzoltóőrsök megmaradnának. Az indítványról még az Országgyűlésnek kell döntenie.

Komoly változásokat hozhat Ruff Bálint javaslata: új nevet kap a Katasztrófavédelem, megszűnnek a helyi kirendeltségek / Fotó: Dr. Barna-Szabó Tímea - TISZA / Facebook

Januárban jönne a névváltás, áprilisban a helyi átszervezés

A törvényjavaslat szerint 2027. január 1-jétől Országos Tűzoltó és Polgári Védelmi Parancsnokság lenne az országos szerv neve. A fővárosi és a megyei szerveket szintén átneveznék. A helyi szervezetet három hónappal később alakítanák át. Áprilistól a katasztrófavédelmi kirendeltségek szűnnének meg, nem a tűzoltóparancsnokságok és az őrsök.

A törvénycsomag a rendvédelmi dolgozók pótlékait is módosítaná.

A hivatásos pótlék felső határa az illetményalap 1070 százalékáról 1170 százalékára emelkedne. Ez a pótlék plafonját emelné, nem jelentene automatikusan ugyanekkora növekedést minden érintettnek. A tartós és jelentős létszámhiánnyal küzdő egységeknél a dolgozók meghatározott köre új pótlékot is kaphatna, havonta az illetményalap 50–200 százalékát.

Megszüntetnék a vendégbefektetői vízumot is

A javaslat január 1-jétől kivezetné a harmadik országbeli állampolgároknak szóló vendégbefektetői vízumot és tartózkodási engedélyt. A már kiadott okmányok lejáratukig érvényesek maradnának. Az év végéig benyújtott kérelmeket még az idei szabályok szerint bírálnák el, ha a kérelmező a díjat is befizette. Januártól viszont már nem lehetne kérni a vendégbefektetői tartózkodási engedély meghosszabbítását.

A csomag a doppingellenőrzés szabályait is érinti. A nemzeti doppingellenes szervezet januártól a jelenlegi 18 hónap helyett tíz évig kezelhetné a vizsgálati csoportba tartozó sportolók egyes személyes adatait, köztük azt, hogy hol érhetők el ellenőrzésre.

A Sport Állandó Választottbíróság a már folyamatban lévő másodfokú doppingügyeket még lezárná, új ügyekben viszont már nem járna el.

A katasztrófavédelem feladatkörei már 2024-ben átalakultak. Ahogy a Világgazdaság akkor beszámolt róla, október 1-jétől a vízügyi, vízvédelmi, tűzvédelmi és iparbiztonsági hatósági ügyek a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokhoz kerültek, amelyek addig is elláttak például környezetvédelmi és építésügyi feladatokat. A mentés, a polgári védelem, valamint a katasztrófák megelőzésével és elhárításával járó nem hatósági feladatok a katasztrófavédelemnél maradtak. Míg a 2024-es változás a hatósági ügyintézést szervezte át, Ruff Bálint mostani javaslata a szervezet felépítését módosítaná. A kirendeltségek megszűnnének, a helyi tűzoltóparancsnokságok és őrsök viszont megmaradnának.