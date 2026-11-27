Az Országgyűlés pénteken 9 órakor kezdi meg munkáját. A napirend első pontjaként a Kanada, illetve az Európai Unió és tagállamai közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot vitatják meg a képviselők.

Több javaslatról vitáznak pénteken a képviselők a parlamentben

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Kereskedelmi megállapodásról vitáznak először a képviselők

A Kanadával való nemzetközi szerződést 2016-ban írták alá, ám eddig az uniós tagállamok közül mindössze 18 ratifikálta, kilenc ország – köztük Magyarország – még nem. A megállapodást 2017 szeptemberétől ideiglenesen alkalmazzák, de csak az Európai Unió hatáskörébe tartozó rendelkezések esetében. Így egyelőre nem terjed ki a portfólióbefektetésekre, a beruházásvédelemre és a beruházási vitarendezésre vonatkozó szabályokra.

Az előterjesztés indoklása szerint Magyarország kezdettől támogatta az EU és Kanada közötti szabadkereskedelmi megállapodást.

A kormány álláspontja szerint a szerződés megfelelő kereteket biztosít a nyitott, exportorientált magyar gazdaság számára, és a magyar elvárásoknak is megfelel. A kiegyensúlyozottnak és ambiciózusnak minősített megállapodástól kedvező kereskedelmi és foglalkoztatási hatásokat várnak.

Új bértábla jöhet az egészségügyi dolgozóknak

Az egészségügyi dolgozók bérrendezése is napirendre kerül pénteken az Országgyűlésben. A képviselők az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről, valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény módosításáról tárgyalnak. Az előterjesztés célja egy új ágazati bértábla kialakítása, amely a dolgozók végzettségét és szakmai tapasztalatát figyelembe véve határozná meg az illetményeket.

A tervezett rendszer hat fizetési osztályból és összesen 15 fizetési fokozatból állna.

A besorolás alapját az egészségügyi dolgozók képzettségi szintje és a munkában eltöltött gyakorlati idő jelentené.

A fizetési osztályok tehát a különböző végzettségi szintekhez igazodnának, a fokozatok pedig a szakmai tapasztalatot tükröznék.

A törvénymódosítás az egészségügyi dolgozók bérezésének újraszabályozását célozza, az előterjesztés ismertetése azonban konkrét béremelési összegeket és százalékokat nem részletez.