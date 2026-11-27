Nincs megállás: pénteken is vitáznak a képviselők – ez lesz most a parlament napirendjén
Az Országgyűlés pénteken 9 órakor kezdi meg munkáját. A napirend első pontjaként a Kanada, illetve az Európai Unió és tagállamai közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot vitatják meg a képviselők.
Kereskedelmi megállapodásról vitáznak először a képviselők
A Kanadával való nemzetközi szerződést 2016-ban írták alá, ám eddig az uniós tagállamok közül mindössze 18 ratifikálta, kilenc ország – köztük Magyarország – még nem. A megállapodást 2017 szeptemberétől ideiglenesen alkalmazzák, de csak az Európai Unió hatáskörébe tartozó rendelkezések esetében. Így egyelőre nem terjed ki a portfólióbefektetésekre, a beruházásvédelemre és a beruházási vitarendezésre vonatkozó szabályokra.
Az előterjesztés indoklása szerint Magyarország kezdettől támogatta az EU és Kanada közötti szabadkereskedelmi megállapodást.
A kormány álláspontja szerint a szerződés megfelelő kereteket biztosít a nyitott, exportorientált magyar gazdaság számára, és a magyar elvárásoknak is megfelel. A kiegyensúlyozottnak és ambiciózusnak minősített megállapodástól kedvező kereskedelmi és foglalkoztatási hatásokat várnak.
Új bértábla jöhet az egészségügyi dolgozóknak
Az egészségügyi dolgozók bérrendezése is napirendre kerül pénteken az Országgyűlésben. A képviselők az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről, valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény módosításáról tárgyalnak. Az előterjesztés célja egy új ágazati bértábla kialakítása, amely a dolgozók végzettségét és szakmai tapasztalatát figyelembe véve határozná meg az illetményeket.
A tervezett rendszer hat fizetési osztályból és összesen 15 fizetési fokozatból állna.
A besorolás alapját az egészségügyi dolgozók képzettségi szintje és a munkában eltöltött gyakorlati idő jelentené.
A fizetési osztályok tehát a különböző végzettségi szintekhez igazodnának, a fokozatok pedig a szakmai tapasztalatot tükröznék.
A törvénymódosítás az egészségügyi dolgozók bérezésének újraszabályozását célozza, az előterjesztés ismertetése azonban konkrét béremelési összegeket és százalékokat nem részletez.
Magyarország csatlakozhat az Európai Ügyészséghez
A pénteki ülésen napirendre kerülnek a Magyarország Európai Ügyészséghez történő csatlakozásához szükséges törvénymódosítások is. Az előterjesztés az ügyészségi és a bírósági szervezetet, valamint az érintett tisztségek jogállását szabályozó törvényeket módosítaná.
Az indoklás szerint a csatlakozáshoz meg kell teremteni az európai ügyészi és a delegált európai ügyészi tisztségek magyarországi jogi kereteit. Az Európai Ügyészség az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények felderítésével és üldözésével foglalkozik.
Hatáskörét a részt vevő tagállamokban a nemzeti hatóságokba integrált, az európai ügyészek felügyelete mellett dolgozó delegált európai ügyészek útján gyakorolja.
Szintén tárgyalják a képviselők az egyes közigazgatási tárgyú és kapcsolódó törvények kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosítását. A több mint ötvenoldalas javaslat számos jogszabályt érint.
A tervezett változtatások között szerepel, hogy január 1-jétől módosul a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter feladatkörének megnevezése. A miniszter a továbbiakban a nemzetpolitikáért helyett a magyarságpolitikáért, az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációja helyett pedig a felekezetekkel való kapcsolattartás koordinációjáért felelős kormánytagként szerepelne.
A törvényjavaslat a kiberbiztonsági feladatok racionalizálására hivatkozva megszüntetné a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának kiberbiztonsággal összefüggő feladat- és hatásköreit is.
Az álláskeresési járadékot is érinti a változtatás
A pénteki napirend utolsó pontja az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosítása. A javaslat egyik lényeges eleme, hogy az álláskeresési járadék megállapításakor a jövőben nem vennék figyelembe a munkáltatótól bármilyen jogcímen kapott szociális juttatásokat.
Ennek eredményeként magasabb lehet az érintetteknek megállapított álláskeresési járadék összege, mivel a számítás során nem csökkentenék az ellátás alapját a korábban kapott munkáltatói szociális juttatások.
A törvénymódosítás emellett két évvel elhalasztaná a közalkalmazotti szakszervezeti reprezentativitás 2026-ra tervezett megállapítását. Az indoklás szerint erre a közalkalmazotti érdekegyeztetés hatékony működésének biztosítása érdekében van szükség.
Változtatás nélkül fogadták el a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvényt
Nagyüzem van az Országgyűlésben, mint megírtuk, a parlamentben változtatás nélkül fogadták el másodszor is a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvényt, noha Baka András köztársasági elnök korábban több kifogást is megfogalmazott, és megfontolásra visszaküldte a jogszabályt a képviselőknek.
A törvényt végül 139 igen és 49 nem szavazattal fogadták el ismét. Az államfő egyik legfontosabb aggálya az volt, hogy a szabályozás alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) gyakorlatilag valamennyi magyarországi ingatlantulajdonos személyes adataihoz hozzáférhet.
A jogszabály a politikai és kormányzati vezetők széles körére terjed ki:
- az országgyűlési és az európai parlamenti képviselőkre,
- a miniszterelnökre,
- a miniszterekre, az államtitkárokra, valamint
- a kormánybiztosokra, illetve a miniszterelnöki és miniszteri biztosokra is.
A szabályozás értelmében a NAV azoknál is vizsgálatot indíthat, akiknek a megbízatása a törvény hatálybalépését megelőző öt évben szűnt meg. Az adóhatóság azt ellenőrzi majd, hogy az érintettek ingatlanvagyona, befektetései és megtakarításai összhangban vannak-e az adózott jövedelmükkel.