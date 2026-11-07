Putyin lecsapott, rakétazápor zúdult Kijevre: megsérült a város egyik legfontosabb hídja is

Újabb nagyszabású orosz rakéta- és dróntámadás rázta meg Kijevet szombatra virradó éjjel, a csapások lakóépületeket, egy óvodát és a főváros egyik fontos közlekedési létesítményét is megrongálták. A támadásban a fővárosban legalább hatan megsérültek, miközben az ukrán vezetés szerint az orosz hadsereg az ország energetikai rendszerét is célba vette.

Ismét az ukrán energetikai rendszer került az orosz támadások célkeresztjébe, a csapások Kijev térségében is jelentős károkat okoztak / Fotó: Anadolu via AFP

Legalább 36 ballisztikus rakétát lőtt ki Oroszország Kijevre és a környező területekre november 6-ról 7-re virradó éjszaka Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint.

A több hullámban érkező támadásokban a fővárosban legalább hat ember megsérült, köztük egy 14 éves lány is.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester arról számolt be, hogy a főváros Szolomjanszkij kerületében egy ötemeletes lakóház is megrongálódott, egy másik ötemeletes épület ablakai pedig betörtek. A támadás egy óvodát is eltalált. Az intézményben november 7-én reggel már megkezdődött a romok eltakarítása.

Az orosz rakéták Kijev egyik fontos közlekedési létesítményét, az északi hidat is megrongálták. A polgármester tájékoztatása szerint az útpálya, a trolibuszok felsővezeték-rendszere és az elektromos hálózat is károkat szenvedett. A hidat mindkét irányban lezárták, a javítási munkálatok megkezdődtek.

Az ukrán légierő reggeli összesítése szerint Oroszország az éjszaka folyamán 172 Sahíd típusú drónt indított Ukrajna ellen, közülük 137 sugárhajtású volt. A légvédelem állítása szerint 149 drónt megsemmisített vagy elektronikai eszközökkel hatástalanított, emellett négy ballisztikus rakétát is elfogott. A támadások összesen 24 helyszínt érintettek.

Volodimir Zelenszkij közleménye szerint a 36 rakéta mindegyike Kijevet vagy a fővárost körülvevő területet vette célba. Az elnök azt is közölte, hogy Kijev megyében olyan alállomásokat támadtak, amelyek a rivnei és a hmelnickiji atomerőművet kötik össze a fővárossal, illetve Ukrajna központi régióival.

Az ukrán államfő szerint Oroszország a háromoldalú tárgyalásokra készülve támadja az ország kritikus infrastruktúráját. Zelenszkij arra figyelmeztetett, hogy Moszkva egy többmilliós várost és az egész országot próbálhatja áramszünetbe taszítani, ezért fokozott amerikai támogatást sürgetett.

Váratlan üzenet érkezett Moszkvából Zelenszkijnek: Putyin kész fogadni az ukrán elnököt, de van egy feltétele – két NATO-ország is szerepet kapott A közvetlen egyeztetés lehetősége is felmerült az orosz elnök és két északi-európai vezető megbeszélésén. Moszkva szerint Volodimir Zelenszkij is nyitott a személyes tárgyalásra.

Nem csak Kijevre zúdult rakétaeső

A fővároson kívül is komoly károkat okoztak a támadások. A Kijev megyei Brovari járásban egy sugárhajtású drón csapódott egy lakóházba, amely kigyulladt. Egy férfit a romok alól mentettek ki, égési sérülésekkel és több repesztalálattal kórházba vitték. A megye egészében egy ember meghalt, ketten megsérültek az ukrán rendőrség tájékoztatása szerint. A bucsai és az obuhivi járásban energetikai létesítmények is megrongálódtak, Brovari térségének egy részén pedig megszűnt az áramszolgáltatás.