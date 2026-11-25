Történelmet írt Kína a világűrben: először engedett külföldi űrhajóst saját űrállomására
A kínai Sencsou–24 (Shenzhou-24) űrhajó szerdán, magyar idő szerint hajnali 4 óra 56 perckor kapcsolódott a Tienkung űrállomáshoz., mintegy három és fél órával azután, hogy elindult a Kína északnyugati részén található Csiucsüan (Jiuquan) űrközpontból. Az űrhajót egy Hosszú Menetelés–2F hordozórakéta állította pályára. A fedélzeten utazott a 40 éves pakisztáni Zeeshan Ali, aki ezzel hazája első olyan állampolgára lett, aki eljutott a világűrbe. Ali hamarosan az első külföldi űrhajósként léphet a kínai űrállomás fedélzetére.
Hét hónapig készült a kínai űrállomást célzó történelmi küldetésre
A küldetésben rakomány- és kísérletspecialistaként vesz részt, és várhatóan 5–10 napot tölt majd az űrállomáson. A pakisztáni űrhajóst két kínai kollégája kíséri: Tang Hongbo parancsnok és Wu Yi fedélzeti mérnök.
Ali hét hónapon keresztül készült Pekingben az űrutazásra. A kiképzés részeként intenzív kínainyelv-oktatáson vett részt, kínai dalokat tanult, verseket olvasott, kalligráfiát gyakorolt, és még asztaliteniszezett is a Reutersen megjelent beszámoló szerint.
A küldetés jelentőségét jól mutatja, hogy a pakisztáni űrhajós nem csupán személyes teljesítményként tekint az utazásra. „Nem magamért repülök. Pakisztán nevét viszem a vállamon” – mondta az indulás előtti sajtótájékoztatón.
Pakisztánban hatalmas ünneplés fogadta a hírt. Shehbaz Sharif miniszterelnök az X közösségi oldalon úgy fogalmazott: nem egyetlen űrhajós utazásáról van szó, hanem 240 millió pakisztáni, a fiatal generáció, a tudósok és az ország álmainak útjáról.
A kormányfő szerint a küldetés a Pakisztán és Kína közötti szoros barátság újabb bizonyítéka, és köszönetet mondott Pekingnek, amiért lehetővé tette, hogy országa részese legyen a történelmi missziónak.
Kína nemzetközi központtá tenné saját űrállomását
A Tienkung, amelynek neve kínaiul Mennyei Palotát jelent, 2022 vége óta teljes üzemben működik. Kína egyre inkább a nemzetközi űrkutatási együttműködés egyik központjaként igyekszik pozicionálni az állomást, különösen annak fényében, hogy az amerikai vezetésű Nemzetközi Űrállomás (ISS) működését a tervek szerint 2030 körül befejezhetik.
A kínai űrállomás normál esetben háromfős személyzetet fogad, de az új és a távozó legénység átadás-átvétele idején akár hat űrhajós is tartózkodhat a fedélzetén.
Ali rövid látogatása tudományos szempontból is fontos lesz.
Többek között olyan kísérletekben vesz részt, amelyek azt vizsgálják, hogyan képesek az öngyógyító szénszálas kompozitanyagok automatikusan kijavítani az űreszközök szerkezetén keletkező apró repedéseket.
Az ilyen technológiák a jövő űrhajózásában különösen értékesek lehetnek, hiszen csökkenthetik a hosszabb űrmissziók során szükséges karbantartási beavatkozások számát.
A kínai–pakisztáni űripari együttműködés egyébként több évtizedes múltra tekint vissza: a két ország már az 1990-es évek eleje óta dolgozik közös projekteken:
- Kína korábban több pakisztáni műholdat is pályára állított,
- 2028 körül pedig egy Pakisztánban épített holdjáró is elindulhat egy kínai holdmisszió keretében.
A pakisztáni fejlesztési miniszter, Ahsan Iqbal a kilövőállomáson arról beszélt, hogy a mostani küldetés további közös projektek, akár egy közös holdmisszió előtt is megnyithatja az utat. Szerinte a küldetés azt bizonyítja, hogy a fejlődő országok is képesek együttműködni olyan stratégiai jelentőségű területeken, amelyek meghatározóak lesznek a jövő gazdasági fejlődése szempontjából.
Egy kínai űrhajós egy teljes évig marad a világűrben
A mostani személyzetváltás egy másik szempontból is rendhagyó lesz. A korábbi, Sencsou–23 küldetés parancsnoka, Zhu Yangzhu ugyanis nem tér vissza társaival a Földre, hanem további egy évig az űrállomáson marad.
A hosszabb tartózkodás célja annak vizsgálata, hogyan alkalmazkodik az emberi szervezet a világűr körülményeihez hosszabb időn keresztül.
Ez alapvető fontosságú lehet a kínai emberes holdprogram, illetve a későbbi Mars-utazások előkészítésében.
Zhu ezzel új rekordot állíthat fel: hazatérésekor ő lesz az az űrhajós, aki a leghosszabb időt töltötte megszakítás nélkül a világűrben a kínai űrprogram történetében.
Kína holdprogramja eközben továbbra is halad: Peking változatlanul azt tervezi, hogy 2030-ig kínai űrhajósok lépnek a Hold felszínére, majd 2035-ig Oroszországgal közösen holdkutatási bázist hoznának létre. A programot ugyanakkor késések is hátráltatják: a Csang-o–7 (Chang'e-7) holdmisszió indítását az idén a kedvezőtlen időjárási körülmények, egy trópusi viharhoz kapcsolódó időjárási zavarok miatt el kellett halasztani.
Az Egyesült Államok 2028-ra tűzte ki az emberes holdraszállás következő célját, így a két nagyhatalom között egyre élesebb verseny bontakozik ki a Hold feltérképezéséért és a későbbi kutatási bázisok kiépítéséért.
Washington korábban arra figyelmeztetett, hogy Kína megpróbálhatja uralma alá vonni a Hold nyersanyagokban gazdag térségeit. Peking visszautasítja a vádakat, és hangsúlyozza, hogy a világűr békés célú felhasználását támogatja.
Az elmúlt évek fejleményei azt mutatják, hogy az űrért folyó verseny a közeli jövőben már nem pusztán a két-három ország részvételével zajlik majd, hanem egyre több állam lesz közvetlenül érdekelt abban. Kína egyre kiterjedtebb saját ökoszisztémával készül az űrverseny fokozódására – cikkünket erről itt találja.