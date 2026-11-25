A kínai Sencsou–24 (Shenzhou-24) űrhajó szerdán, magyar idő szerint hajnali 4 óra 56 perckor kapcsolódott a Tienkung űrállomáshoz., mintegy három és fél órával azután, hogy elindult a Kína északnyugati részén található Csiucsüan (Jiuquan) űrközpontból. Az űrhajót egy Hosszú Menetelés–2F hordozórakéta állította pályára. A fedélzeten utazott a 40 éves pakisztáni Zeeshan Ali, aki ezzel hazája első olyan állampolgára lett, aki eljutott a világűrbe. Ali hamarosan az első külföldi űrhajósként léphet a kínai űrállomás fedélzetére.

A kínai űrállomás, a Tienkung moduláris rendszer 3D illusztrációja

Fotó: Axel Monse / Shutterstock

Hét hónapig készült a kínai űrállomást célzó történelmi küldetésre

A küldetésben rakomány- és kísérletspecialistaként vesz részt, és várhatóan 5–10 napot tölt majd az űrállomáson. A pakisztáni űrhajóst két kínai kollégája kíséri: Tang Hongbo parancsnok és Wu Yi fedélzeti mérnök.

Ali hét hónapon keresztül készült Pekingben az űrutazásra. A kiképzés részeként intenzív kínainyelv-oktatáson vett részt, kínai dalokat tanult, verseket olvasott, kalligráfiát gyakorolt, és még asztaliteniszezett is a Reutersen megjelent beszámoló szerint.

A küldetés jelentőségét jól mutatja, hogy a pakisztáni űrhajós nem csupán személyes teljesítményként tekint az utazásra. „Nem magamért repülök. Pakisztán nevét viszem a vállamon” – mondta az indulás előtti sajtótájékoztatón.

Pakisztánban hatalmas ünneplés fogadta a hírt. Shehbaz Sharif miniszterelnök az X közösségi oldalon úgy fogalmazott: nem egyetlen űrhajós utazásáról van szó, hanem 240 millió pakisztáni, a fiatal generáció, a tudósok és az ország álmainak útjáról.

A kormányfő szerint a küldetés a Pakisztán és Kína közötti szoros barátság újabb bizonyítéka, és köszönetet mondott Pekingnek, amiért lehetővé tette, hogy országa részese legyen a történelmi missziónak.

Kína nemzetközi központtá tenné saját űrállomását

A Tienkung, amelynek neve kínaiul Mennyei Palotát jelent, 2022 vége óta teljes üzemben működik. Kína egyre inkább a nemzetközi űrkutatási együttműködés egyik központjaként igyekszik pozicionálni az állomást, különösen annak fényében, hogy az amerikai vezetésű Nemzetközi Űrállomás (ISS) működését a tervek szerint 2030 körül befejezhetik.