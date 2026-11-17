Újabb jelentős budapesti közlekedésfejlesztési beruházás előkészítése indulhat el: a BKK közbeszerzést írt ki a kisföldalatti felújításának és meghosszabbításának megtervezésére. A fejlesztés Rákosrendező új városrészének közlekedését is segítené, miközben a meglévő állomások megújítása és akadálymentesítése is a program része.

Rákosrendező átalakulásával a fővárosi közlekedési hálózatnak is lépést kell tartania, ezért a kisföldalatti fejlesztése kiemelt feladattá vált / Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

Megkezdődhet a budapesti kisföldalatti felújításának és meghosszabbításának tervezése: a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kiírta az ehhez szükséges közbeszerzést. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közleménye szerint a program egyik legfontosabb eleme a vonal 800 méteres meghosszabbítása, amellyel a kisföldalatti elérheti Rákosrendezőt.

Történelmi projekt lesz a kisföldalatti kibővítése

A tervezési feladat ennél jóval összetettebb. A meglévő pálya rekonstrukciója mellett az állomásokat is felújítanák, figyelembe véve azok műemléki értékeit. A megállók akadálymentesítése szintén a projekt része, a Hungária körútnál pedig új állomás épülhet, amely közvetlenebb kapcsolatot teremtene az 1-es villamossal.

A fejlesztés szorosan összefügg Rákosrendező átalakításával. A területen egy új városrész létrehozását tervezik, amely több tízezer embernek adhat otthont. A lakónegyedek és az új városi funkciók azonban csak megfelelő közlekedési kapcsolatokkal működhetnek, a vasút mellett ezért a kisföldalatti is meghatározó szerepet kaphat.

Vitézy Dávid szerint már fővárosi képviselőként is azt szorgalmazta, hogy a főváros biztosítsa a tervezéshez szükséges pénzt. Érvelése szerint az előkészített beruházásoknak nagyobb esélyük van arra, hogy később forráshoz jussanak, így a finanszírozás rendelkezésre állásakor ne a tervezés elindításával kelljen időt veszíteni.

A finanszírozási helyzet azóta változott. Vitézy közlése szerint a kisföldalatti korszerűsítése és meghosszabbítása bekerült a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervbe, a Tisza-kormány döntése alapján pedig az európai uniós támogatás is rendelkezésre áll a BKK számára a tervezéshez. A mostani közbeszerzés tehát a beruházás előkészítésének következő lépése, nem a kivitelezés megkezdését jelenti.