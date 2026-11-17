Most közölte Vitézy Dávid: elkezdi a kormány a kisföldalatti felújításának tervezését
Újabb jelentős budapesti közlekedésfejlesztési beruházás előkészítése indulhat el: a BKK közbeszerzést írt ki a kisföldalatti felújításának és meghosszabbításának megtervezésére. A fejlesztés Rákosrendező új városrészének közlekedését is segítené, miközben a meglévő állomások megújítása és akadálymentesítése is a program része.
Megkezdődhet a budapesti kisföldalatti felújításának és meghosszabbításának tervezése: a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kiírta az ehhez szükséges közbeszerzést. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közleménye szerint a program egyik legfontosabb eleme a vonal 800 méteres meghosszabbítása, amellyel a kisföldalatti elérheti Rákosrendezőt.
Történelmi projekt lesz a kisföldalatti kibővítése
A tervezési feladat ennél jóval összetettebb. A meglévő pálya rekonstrukciója mellett az állomásokat is felújítanák, figyelembe véve azok műemléki értékeit. A megállók akadálymentesítése szintén a projekt része, a Hungária körútnál pedig új állomás épülhet, amely közvetlenebb kapcsolatot teremtene az 1-es villamossal.
A fejlesztés szorosan összefügg Rákosrendező átalakításával. A területen egy új városrész létrehozását tervezik, amely több tízezer embernek adhat otthont. A lakónegyedek és az új városi funkciók azonban csak megfelelő közlekedési kapcsolatokkal működhetnek, a vasút mellett ezért a kisföldalatti is meghatározó szerepet kaphat.
Vitézy Dávid szerint már fővárosi képviselőként is azt szorgalmazta, hogy a főváros biztosítsa a tervezéshez szükséges pénzt. Érvelése szerint az előkészített beruházásoknak nagyobb esélyük van arra, hogy később forráshoz jussanak, így a finanszírozás rendelkezésre állásakor ne a tervezés elindításával kelljen időt veszíteni.
A finanszírozási helyzet azóta változott. Vitézy közlése szerint a kisföldalatti korszerűsítése és meghosszabbítása bekerült a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervbe, a Tisza-kormány döntése alapján pedig az európai uniós támogatás is rendelkezésre áll a BKK számára a tervezéshez. A mostani közbeszerzés tehát a beruházás előkészítésének következő lépése, nem a kivitelezés megkezdését jelenti.
A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv más budapesti közlekedési beruházásokat is tartalmaz. Ezek közé tartozik az M3-as metró északi meghosszabbítása, amelynek célja, hogy a metró elérje a Rákospalota-Újpest vasútállomást. A júliusban ismertetett elképzelés szerint a beruházás két új megállót jelentene, az egyik a Rózsa utcai lakótelepnél, a másik a vasútállomásnál épülne meg.
A korábban felmerült, Káposztásmegyerig tartó teljes hosszabbítás egyelőre nem része ennek a szakasznak.
A két projekt külön beruházás, de közös bennük, hogy a főváros közlekedési hálózatának bővítését és a kötöttpályás kapcsolatok fejlesztését szolgálják. Az M3-as meghosszabbításánál az elővárosi vasúti kapcsolatok javítása, a kisföldalattinál pedig Rákosrendező új városrészének kiszolgálása kerül előtérbe.
Vitézy szerint a következő időszakban a tervezési és előkészítési munkák üteme határozhatja meg, milyen gyorsan juthatnak el ezek a fejlesztések a megvalósításig.
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