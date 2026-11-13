Afrikában köthetnek ki a kitoloncolt migránsok: öt uniós ország próbálkozik azzal, amibe a britek már belebuktak
Új szakaszba léphet az Európai Unió menekültügyi rendszerének átalakítása: öt tagállam Afrikában hozna létre befogadóközpontokat. A kitoloncolt migránsok elhelyezéséről Ruandával születhet megállapodás már hétfőn. A terv komoly politikai és emberi jogi aggályokat vet fel, ráadásul Nagy-Britannia korábban több százmillió fontot költött egy hasonló programra, amely végül teljes kudarcba fulladt.
Return Hubs – terv a kitoloncolt migránsok Európán kívüli elhelyezésére
Ausztria, Németország, Dánia, Görögország és Hollandia hétfőn Bécsben tehet újabb lépést az Európán kívüli kitoloncolási központok létrehozása felé.
Az öt ország január óta dolgozik a Return Hubs néven ismert rendszer előkészítésén, amelynek keretében harmadik országokba szállítanák azokat az elutasított menedékkérőket, akiket valamilyen okból nem lehet visszaküldeni a származási országukba – írja a Der Standard.
A kezdeményezés célja, hogy csökkentse az Európába irányuló illegális migrációt. Az elképzelés szerint a veszélyes út megtételétől is visszatarthatja az embereket, ha tudják, hogy elutasított menedékkérelmük esetén nem maradhatnak az Európai Unió területén.
Az öt ország illetékes miniszterei november 16-án, hétfőn Bécsben találkoznak, ahol várhatóan bejelentik, melyik harmadik állammal kívánnak együttműködni. A legnagyobb esélyes Ruanda, amelynek belügyminisztere, Vincent Biruta kedden felszólal a Nemzetközi Migrációpolitikai Fejlesztési Központ (ICMPD) által szervezett bécsi migrációs konferencián.
A tárgyalások kezdetén több ország neve is felmerült, köztük Üzbegisztán, Kazahsztán, Mauritánia és Kenya. Nyárra azonban Ruanda és Uganda maradt a két legesélyesebb jelölt, szeptember végétől pedig egyre több értesülés szólt arról, hogy az európai kormányok Kigali mellett dönthetnek.
Uganda esélyeit a korrupcióval kapcsolatos aggályok és az ország szigorúbb befogadási feltételei rontották. Kampala ugyanis nem fogadna be bűncselekmények miatt elítélt személyeket, a migránsok közül pedig kizárólag a térségből származókat engedné be.
Ruanda ezzel szemben aktívan részt vett az egyeztetéseken, és az érintett európai politikusok beszámolói szerint jóval kevesebb feltételt szabott, többek között a befogadott személyek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatban.
A két afrikai ország számára nem ismeretlen az ilyen együttműködés. Izrael 2013 és 2018 között mintegy négyezer, elsősorban eritreai és szudáni menedékkérőt toloncolt Ruandába és Ugandába.
Évente több százezer kitoloncolási határozat marad végrehajtatlan
Az Európai Unióban továbbra is jelentős különbség van a kiadott kitoloncolási határozatok és a tényleges visszaküldések száma között. Az Eurostat legfrissebb éves adatai szerint 2025-ben 491 950 harmadik országbeli állampolgárt köteleztek az EU elhagyására, ténylegesen azonban csak 135 460 embert küldtek vissza valamely unión kívüli országba.
A két szám közötti különbség meghaladja a 356 ezret, bár ez nem jelenti azt, hogy valamennyi érintett kitoloncolása meghiúsult volna. A visszaküldések ugyanis korábbi években hozott határozatok végrehajtásából is származhatnak, az adatok pedig nem kizárólag az elutasított menedékkérőkre vonatkoznak. A helyzet 2026-ban valamelyest javult, ugyanis a második negyedévben
- 110 335 ember kapott távozásra kötelező határozatot,
- 36 825 személyt pedig ténylegesen visszaküldtek harmadik országba.
- Utóbbi 9,7 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
A visszatérések 60,8 százaléka önkéntes volt, a kényszerű kitoloncolások aránya pedig 39,2 százalékot tett ki. Ez azt jelenti, hogy három hónap alatt mintegy 14 400 embert szállítottak vissza akarata ellenére valamely unión kívüli országba.
Az öt tagállam kezdeményezése elsősorban azokra az esetekre kínálna megoldást, amikor a kitoloncolást a származási ország együttműködésének hiánya vagy más akadály miatt nem lehet végrehajtani.
A britek 840 millió eurót égettek el egy meghiúsult programra
Az Egyesült Királyság 2022-ben állapodott meg Ruandával arról, hogy a szigetországba érkező menedékkérők egy részét az afrikai országba szállítják, ahol elbírálták volna kérelmüket.
Emlékezetes, hogy az első repülőgép 2022 júniusában már felszállásra készült, de az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) az utolsó pillanatban ideiglenes intézkedéssel megakadályozta a menedékkérők Ruandába szállítását, majd a 2024-ben hivatalba lépő brit munkáspárti kormány végül teljesen megszüntette a programot.
A brit állam több mint 700 millió fontot, vagyis csaknem 840 millió eurót költött a megállapodásra, anélkül hogy a tervezett kitoloncolási rendszer működésbe lépett volna.
A Financial Times korábbi értesülései szerint ugyanakkor a brit programhoz létrehozott létesítmények új szerepet kaphatnak. A kigali Hope Hostel például az európai kitoloncolási rendszer egyik központjává válhat.
Jövedelmező üzlet lehet Ruandának a migránsok befogadása
A kitoloncolási megállapodások jelentős bevételi forrást jelenthetnek Ruandának. A pénzügyi előnyök mellett Kigali diplomáciai pozícióját is erősíthetik, hiszen az ország a nyugati kormányok fontos partnerévé válhat az európai migrációs krízis kezelésében.
A Der Standard értesülései szerint Ruandában kezdetben kísérleti program indulhat, amelyet később más harmadik országokra is kiterjesztenének. Ebben az esetben Uganda ismét szóba kerülhet a lehetséges partnerek között.
A tervvel kapcsolatban a menekültügyi szervezetek komoly emberi jogi aggályokat fogalmaztak meg, ugyanis kétségbe vonják, hogy az Európán kívül működő központokban biztosítható lenne a nemzetközi jogi előírások betartása.
Az Amnesty International és a Human Rights Watch rendszeresen bírálja a ruandai kormányt az emberi jogok megsértése miatt. A két szervezet szerint Paul Kagame elnök elnyomja a politikai ellenzéket, a kormánykritikus újságírókat pedig megfélemlítéssel, letartóztatásokkal és büntetőeljárásokkal hallgattatják el.
Az öt kezdeményező uniós tagállam ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a kitoloncolási központokat a nemzetközi emberi jogi előírásoknak megfelelően kívánja működtetni.
Még nyár elején lapunk is megírta, hogy az úgynevezett visszatérési központok létrehozását ugyanakkor nem minden uniós vezető támogatja. Emmanuel Macron francia elnök júniusban kétségbe vonta a rendszer működőképességét, mondván, még egyetlen olyan, harmadik országban létesített központot sem látott, amely valóban bevált volna. A francia államfő akkor azt is megkérdőjelezte, hogy az ilyen megoldások összeegyeztethetők-e az európai értékekkel.