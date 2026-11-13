Afrikában köthetnek ki a kitoloncolt migránsok: öt uniós ország próbálkozik azzal, amibe a britek már belebuktak

Új szakaszba léphet az Európai Unió menekültügyi rendszerének átalakítása: öt tagállam Afrikában hozna létre befogadóközpontokat. A kitoloncolt migránsok elhelyezéséről Ruandával születhet megállapodás már hétfőn. A terv komoly politikai és emberi jogi aggályokat vet fel, ráadásul Nagy-Britannia korábban több százmillió fontot költött egy hasonló programra, amely végül teljes kudarcba fulladt.

Ausztria, Németország, Dánia, Görögország és Hollandia Ruandával egyeztet központok létrehozásáról kitoloncolt migránsok számára. / Fotó: Liselotte Sabroe / REUTERS/Liselotte Sabroe

Return Hubs – terv a kitoloncolt migránsok Európán kívüli elhelyezésére

Ausztria, Németország, Dánia, Görögország és Hollandia hétfőn Bécsben tehet újabb lépést az Európán kívüli kitoloncolási központok létrehozása felé.

Az öt ország január óta dolgozik a Return Hubs néven ismert rendszer előkészítésén, amelynek keretében harmadik országokba szállítanák azokat az elutasított menedékkérőket, akiket valamilyen okból nem lehet visszaküldeni a származási országukba – írja a Der Standard.

A kezdeményezés célja, hogy csökkentse az Európába irányuló illegális migrációt. Az elképzelés szerint a veszélyes út megtételétől is visszatarthatja az embereket, ha tudják, hogy elutasított menedékkérelmük esetén nem maradhatnak az Európai Unió területén.

Az öt ország illetékes miniszterei november 16-án, hétfőn Bécsben találkoznak, ahol várhatóan bejelentik, melyik harmadik állammal kívánnak együttműködni. A legnagyobb esélyes Ruanda, amelynek belügyminisztere, Vincent Biruta kedden felszólal a Nemzetközi Migrációpolitikai Fejlesztési Központ (ICMPD) által szervezett bécsi migrációs konferencián.

A tárgyalások kezdetén több ország neve is felmerült, köztük Üzbegisztán, Kazahsztán, Mauritánia és Kenya. Nyárra azonban Ruanda és Uganda maradt a két legesélyesebb jelölt, szeptember végétől pedig egyre több értesülés szólt arról, hogy az európai kormányok Kigali mellett dönthetnek.

Uganda esélyeit a korrupcióval kapcsolatos aggályok és az ország szigorúbb befogadási feltételei rontották. Kampala ugyanis nem fogadna be bűncselekmények miatt elítélt személyeket, a migránsok közül pedig kizárólag a térségből származókat engedné be.

Ruanda ezzel szemben aktívan részt vett az egyeztetéseken, és az érintett európai politikusok beszámolói szerint jóval kevesebb feltételt szabott, többek között a befogadott személyek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatban.