Kert Attilát választotta a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatójává szombaton a társaság tulajdonosi jogait gyakorló Független Közmédia Testület (FKT). Az MTI tájékztatója szerint, Bayer Judit, a testület elnöke kérdésre válaszolva közölte: 6:1 arányban döntöttek Kert Attila javára, akinek koncepcióját szilárdabb alapokon nyugvónak találták; az ő esetében a többség nagyobb vezetői tapasztalatot látott, valamint gazdálkodási terveit nagyobb biztonságot nyújtónak találták.

Fotó: Arpad Kurucz

Csütörtökön és pénteken mutathatta be elképzeléseit az FKT előtt a tisztségre érvényesen pályázó tizennégy jelentkező. Az ezt követő sajtótájékoztatón Bayer Judit elnök elmondta: első szavazásukon annyira szoros eredmény született, hogy úgy döntöttek, szombaton ismét meghallgatják a két legjobbnak ítélt indulót, Kert Attilát és Szabó Stein Imrét.

Kiemelte, hogy a közmédiavállalat július elején hivatalba lépett átmeneti vezetése a munkatársakkal együtt a cég történetének egyik legnehezebb feladatát végezte el, hiszen "egy évek óta propagandagépezetként működő" intézményben adásszünet nélkül rakták le egy független hírszolgáltatást nyújtó közmédia alapjait.

Azonnal reagált a hírre Torockai László, a Mi Hazánk elnöke

„Döbbenet! A Gyurcsány-kormány propagandistáját választották a közmédia új vezetőjének. Azt a Kert Attilát, aki a Magyar Televízió (MTV) hírigazgatója volt 2006 és 2009 között. Az általa irányított szerkesztőség hazugságai miatt tört ki a tévéostrom is 2006-ban. Kert Attila később magáról az ostromról is számos interjúban hazudott, például amikor azt állította, hogy nem is volt semmilyen petíció nálam. Valójában, ha átvették volna azt a bizonyos petíciót, akkor nem lett volna tévéostrom sem" - reagált a hírre az X közösségi oldalán Torockai László a Mi hazánk elnöke. Véleménye szerint, Magyar Péter miniszterelnök lépésről lépésre hozza vissza a magyar történelem egyik legsötétebb, nemzetellenes időszakának, az MSZP-SZDSZ világának alakjait, miközben még Gyurcsányon is túltesz a fékek és ellensúlyok rendszerének felszámolásával.

Ideje lesz fokozni az ellenállást

- fejezte be bejegyzését Torockai.