Nem árulja el a Klebelsberg Központ, hogy milyen szempontok szerint választották ki az új tankerületi igazgatókat, illetve azt sem, hogy az igazgatójelölteket milyen arányban támogatták a tantestületek és a polgármesterek. A PDSZ a választ péntek reggel közölte, a szervezet vezetője, Nagy Erzsébet a Népszabadságnak nyilatkozva arról is beszélt, hogy miért lehet hibás a hivatal érvelése.

Titkolózik Lannert Judit és a Klebelsberg Központ / Fotó: Lannert Judit / Facebook

Ezért utasította el az adatigénylést a Klebelsberg Központ

A hivatal álláspontja szerint a pályázók nevei, illetve a pályázatokkal kapcsolatos vélemények is személyes adatnak minősülnek, míg az értékelési szempontrendszer nyilvánossá válása veszélyeztetné a jövőbeni pályázati eljárások megfelelő lefolytatását. Közölték azt is, hogy az Infotörvény alapján a döntések megalapozását szolgáló adatok a keletkezésüktől számított tíz évig nem nyilvánosak. Egyedül annyit árultak el, hogy a tankerületi igazgatói pályázatok véleményezésében 2114 köznevelési intézmény és 1454 polgármester vett részt.

A tankerületi igazgatói álláshelyek betöltésére a Klebersberg Központ még augusztusban tett közzé pályázati felhívást, pályázati anyagokat pedig az iskolák teljes alkalmazotti közössége és a tankerületekhez tartozó települések polgármesterei is véleményezhették.

A végső döntést a hivatal javaslatai alapján Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hozta meg.

Az eredmények november másodikán váltak nyilvánossá, majd kiderült, hogy több új tankerületi igazgatónak nincs tanári végzettsége, és pedagógiai vagy vezetői tapasztalattal sem rendelkeznek. Akad olyan tankerületi igazgató is, aki korábban ügyvédként képviselte a tankerületet a kifizetetlen túlórapénzükért pereskedő tanárokkal szemben. Többen kritizálták a kiválasztási folyamat átláthatatlanságát is. Az eredmények kihirdetését követően pedig több nyertes pályázó is visszalépett a kinevezéstől.

A PDSZ álláspontja

Nagy Erzsébet, a PDSZ országos választmányának elnöke rámutatott, hogy a Klebelsberg Központ válaszából nem derült ki, hogy miért nem lehet az igazgatói pályázatokra beérkezett véleményeket összesítve, személyes adatok nélkül közölni. Igénylésükben ráadásul összesített adatokat kértek a pályázók támogatottságának megismerése érdekében.