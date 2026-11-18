A külhoni magyarok támogatásának drasztikus csökkentését kérte számon a kormányon Németh Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője a 2027-es költségvetés szerdai parlamenti vitájában . A politikus úgy számol, hogy a korábbi években biztosított mintegy 100 milliárd forint helyett jövőre alig 50 milliárd jut a határon túli magyarság támogatására.

Németh Zsolt a 2027-es költségvetésben szereplő forráscsökkentést a külhoni magyarok elleni hadüzenetnek nevezte. / Fotó: NurPhoto via AFP

A költségvetésben szereplő forráscsökkentés hadüzenet a külhoni magyaroknak

Németh Zsolt emlékeztetett arra, hogy 2010 és 2025 között a nemzetpolitikai támogatások éves összege 10 milliárdról 100 milliárd forintra emelkedett. A mostani tervezetben szereplő forráscsökkentést a külhoni magyarok elleni „hadüzenetnek” nevezte.

„A költségvetés legnagyobb vesztesei a külhoni magyarok” – jelentette ki, hozzátéve, hogy a támogatások kiszámíthatósága érdekében a büdzsé meghatározott százalékát kellene nemzetpolitikai célokra fordítani.

Az ellenzéki képviselő különösen súlyosnak nevezte a kárpátaljai támogatások visszavágását. A korábban évi 2,5 milliárd forintból működő Zrínyi Ilona-program forrásai gyakorlatilag megszűnnek, ami

tanárok,

egészségügyi és szociális dolgozók,

valamint egyházi intézmények

támogatását veszélyezteti. Németh Zsolt arra figyelmeztetett, hogy a források elvonása a kárpátaljai magyar intézményrendszer összeomlásához vezethet. A Fidesz ezért módosító javaslatot nyújtott be a támogatás helyreállítására.

Jelentős csökkentés érheti a Határtalanul programot is, amelynek keretét a korábbi 10 milliárdról 2 milliárd forintra mérsékelik.

A fideszes politikus kifogásolta továbbá, hogy több nemzetpolitikai támogatás önálló költségvetési sora megszűnt vagy más előirányzatba olvadt. Kiemelte a csángó programot, valamint a külhoni oktatási, egyházi és kulturális támogatásokat, egyúttal közölte azt is, hogy a diaszpórát és a szórványmagyarságot segítő Kőrösi Csoma Sándor- és Petőfi-programokat pedig idén már meg sem hirdették.

Az ellenzéki képviselő ugyanakkor üdvözölte, hogy a külhoni magyar családoknak járó, 100 ezer forintos oktatási-nevelési támogatás megmarad, valamint pozitív fejleményként értékelte az ukrán–magyar megállapodást is az oktatási törvény ügyében.

Németh Zsolt a kormány külpolitikai irányvonala kapcsán pedig arra emlékeztetett, hogy az augusztus végére ígért külügyi stratégia továbbra sem készült el. A politikus egyúttal kifogásolta Feledy Botond, a Külügyi Intézet igazgatójának felmentését. A nemzetpolitikai intézmények tervezett átnevezését pedig szükségtelennek tartotta, hangsúlyozva, hogy a külhoni magyar közösségek számára a támogatások folyamatossága és kiszámíthatósága a meghatározó.