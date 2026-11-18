A külhoni magyarok lehetnek a 2027-es költségvetés legnagyobb vesztesei – Németh Zsolt: a kormány hadüzenetet küldött a határon túliaknak
A külhoni magyarok támogatásának drasztikus csökkentését kérte számon a kormányon Németh Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője a 2027-es költségvetés szerdai parlamenti vitájában . A politikus úgy számol, hogy a korábbi években biztosított mintegy 100 milliárd forint helyett jövőre alig 50 milliárd jut a határon túli magyarság támogatására.
A költségvetésben szereplő forráscsökkentés hadüzenet a külhoni magyaroknak
Németh Zsolt emlékeztetett arra, hogy 2010 és 2025 között a nemzetpolitikai támogatások éves összege 10 milliárdról 100 milliárd forintra emelkedett. A mostani tervezetben szereplő forráscsökkentést a külhoni magyarok elleni „hadüzenetnek” nevezte.
„A költségvetés legnagyobb vesztesei a külhoni magyarok” – jelentette ki, hozzátéve, hogy a támogatások kiszámíthatósága érdekében a büdzsé meghatározott százalékát kellene nemzetpolitikai célokra fordítani.
Az ellenzéki képviselő különösen súlyosnak nevezte a kárpátaljai támogatások visszavágását. A korábban évi 2,5 milliárd forintból működő Zrínyi Ilona-program forrásai gyakorlatilag megszűnnek, ami
- tanárok,
- egészségügyi és szociális dolgozók,
- valamint egyházi intézmények
támogatását veszélyezteti. Németh Zsolt arra figyelmeztetett, hogy a források elvonása a kárpátaljai magyar intézményrendszer összeomlásához vezethet. A Fidesz ezért módosító javaslatot nyújtott be a támogatás helyreállítására.
Jelentős csökkentés érheti a Határtalanul programot is, amelynek keretét a korábbi 10 milliárdról 2 milliárd forintra mérsékelik.
A fideszes politikus kifogásolta továbbá, hogy több nemzetpolitikai támogatás önálló költségvetési sora megszűnt vagy más előirányzatba olvadt. Kiemelte a csángó programot, valamint a külhoni oktatási, egyházi és kulturális támogatásokat, egyúttal közölte azt is, hogy a diaszpórát és a szórványmagyarságot segítő Kőrösi Csoma Sándor- és Petőfi-programokat pedig idén már meg sem hirdették.
Az ellenzéki képviselő ugyanakkor üdvözölte, hogy a külhoni magyar családoknak járó, 100 ezer forintos oktatási-nevelési támogatás megmarad, valamint pozitív fejleményként értékelte az ukrán–magyar megállapodást is az oktatási törvény ügyében.
Németh Zsolt a kormány külpolitikai irányvonala kapcsán pedig arra emlékeztetett, hogy az augusztus végére ígért külügyi stratégia továbbra sem készült el. A politikus egyúttal kifogásolta Feledy Botond, a Külügyi Intézet igazgatójának felmentését. A nemzetpolitikai intézmények tervezett átnevezését pedig szükségtelennek tartotta, hangsúlyozva, hogy a külhoni magyar közösségek számára a támogatások folyamatossága és kiszámíthatósága a meghatározó.
Velkey érdemi válasz helyett ismét a Seszták-ügyről beszélt
Velkey György külügyi államtitkár érdemi válasz helyett a Fidesz korábbi kormányzását és Németh Zsoltot kritizálta, a külhoni magyarokat sújtó elvonásokról ellenben alig beszélt.
A támogatások megvágását Velkey azzal próbálta indokolni, hogy a korábbi források jelentős részét a Fidesz klientúraépítésre fordította. Állítását azonban nem támasztotta alá olyan adatokkal, amelyek megmagyaráznák a nemzetpolitikai támogatások több tízmilliárd forintos csökkentését.
Az államtitkár közlése szerint a ténylegesen rászoruló külhoni magyarokhoz több pénz jut majd, arra azonban nem adott konkrét választ, hogy a kormány miként pótolná a kárpátaljai intézményektől és a Határtalanul programtól elvont milliárdokat.