Alighogy elkezdődött, máris zárul a 2027-es költségvetés általános vitája: ezekről tárgyalnak szerdán a képviselők
Mindössze három nap alatt lezárulhat a jövő évi büdzsé általános vitája az Országgyűlésben. A 2027-es költségvetés hétfőn kezdődött, harmincórás vitájából szerdára már csak kilenc óra maradt, ezt követően pedig a költségvetést megalapozó törvényjavaslat kerül napirendre. Utóbbi többek között a budapesti parkolás átalakításáról, a tizennegyedik havi nyugdíjról és a gyermekvédelmi jóvátétel szabályairól is rendelkezik.
Késő délutánig még a költségvetésről vitatkoznak a képviselők
Szerdán reggel 8 órakor folytatódik a 2027-es költségvetés általános vitája az Országgyűlésben. A harmincórás időkeretből kilenc óra maradt, így a képviselők várhatóan késő délután fejezik be a hétfőn kezdődött tárgyalást. A parlament honlapján közzétett napirend alapján a képviselők a hétfőn megkezdett általános vita utolsó szakaszához érkeznek.
A harmincórás időkeretből szerdára kilenc óra maradt, így a felszólalások várhatóan késő délután érnek véget. Ezt követően hangzik el a vitát lezáró zárszó.
A képviselőknek azonban ezzel még nem ér véget a költségvetési munka: szerdán megkezdik a 2027-es büdzsét megalapozó törvényjavaslat általános vitáját is, amelyre mindössze 140 percet biztosítanak a frakcióknak.
A megalapozó törvényjavaslat az államháztartás működéséhez szükséges jogszabály-módosításokat tartalmazza. Az előterjesztés célja a közpénzekkel való átlátható, hatékony és ellenőrizhető gazdálkodás feltételeinek megteremtése, rendelkezései azonban több, a lakosságot közvetlenül érintő területre is kiterjednek.
Az egyik legjelentősebb változás a fővárosi parkolási rendszer átalakítása lehet. A javaslat értelmében Budapesten egységesen a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe kerülne a parkolás, megszüntetve a jelenlegi kerületi hatáskörök megosztottságát.
A szociális ellátórendszerben is új szolgáltatást vezetnének be. Biztos Pont Ambulancia néven olyan ellátási forma jönne létre, amely a hozzátartozók közötti erőszak áldozatainak nyújtana segítséget, emellett az áldozattá válás megelőzésében is szerepet kapna.
A gyermekvédelmi rendszerrel kapcsolatban a törvényjavaslat meghatározza a gondoskodás során elszenvedett bántalmazások jóvátételére létrehozott alapból finanszírozható szolgáltatások alapvető szabályait.
A tizennegyedik havi nyugdíjról is tárgyalnak
A nyugdíjasokat érintő rendelkezések között szerepel a tizennegyedik havi nyugdíj 2027-es folyósításának szabályozása.
A törvényjavaslat indoklása alapján jövőre is a februári nyugdíj 25 százalékának megfelelő összeget fizetnének ki tizennegyedik havi juttatásként. A kormány azt hangoztatja, célja, hogy az alacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők magasabb támogatásban részesüljenek.
A gazdasági szereplőket érintő változások között szerepel a bányajáradék szabályainak szigorítása és mértékének emelése is.
Emellett az egyéni vállalkozók számára is fontos döntés születhet. A javaslat megakadályozná annak a korábban elfogadott rendelkezésnek a hatálybalépését, amely alapján 2027. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal helyett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara venné át az egyéni vállalkozók nyilvántartásának vezetését.
A szerdai ülésen tehát a képviselők lezárhatják a jövő évi költségvetés általános vitáját, majd megkezdhetik azoknak a jogszabályi változtatásoknak a tárgyalását, amelyek a 2027-es büdzsé végrehajtásához szükségesek.
Magyar Péter igyekezett a fókuszt a Seszták-ügyön tartani a költségvetés helyett
Noha a költségvetés megtárgyalására hívták össze az Országgyűlés rendkívüli ülését, Magyar Péter hétfőn és kedden is szinte kizárólag az ellenzékkel foglalkozott. A miniszterelnök a 2027-es költségvetés helyett mindkét nap inkább a Seszták-ügyről beszélt.
Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a kormányfő vádjaira reagálva hangsúlyozta, hogy minden bűncselekmény gyanúját ki kell vizsgálni, és a felelősségről
- tisztességes,
- befolyásmentes
eljárásban kell dönteni. Emlékeztetett arra, hogy a Volánbusz-ügyben még a Fidesz-kormány idején, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feljelentése nyomán indult eljárás.
Az ellenzéki politikus rámutatott: Magyar Péter a Seszták-ügy folyamatos napirenden tartásával igyekszik elterelni a figyelmet a 2027-es költségvetés vitatott intézkedéseiről, köztük a nyugdíjakat, a családi adókedvezményeket és a lakáshitelezést érintő változásokról.