Mindössze három nap alatt lezárulhat a jövő évi büdzsé általános vitája az Országgyűlésben. A 2027-es költségvetés hétfőn kezdődött, harmincórás vitájából szerdára már csak kilenc óra maradt, ezt követően pedig a költségvetést megalapozó törvényjavaslat kerül napirendre. Utóbbi többek között a budapesti parkolás átalakításáról, a tizennegyedik havi nyugdíjról és a gyermekvédelmi jóvátétel szabályairól is rendelkezik.

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter indítványozta a rendkívüli ülésszak összehívását a 2027-es költségvetés megvitatására, Magyar Péter inkább az ellenzékkel foglalkozott a héten. / Fotó: AFP

Késő délutánig még a költségvetésről vitatkoznak a képviselők

Szerdán reggel 8 órakor folytatódik a 2027-es költségvetés általános vitája az Országgyűlésben. A harmincórás időkeretből kilenc óra maradt, így a képviselők várhatóan késő délután fejezik be a hétfőn kezdődött tárgyalást. A parlament honlapján közzétett napirend alapján a képviselők a hétfőn megkezdett általános vita utolsó szakaszához érkeznek.

A harmincórás időkeretből szerdára kilenc óra maradt, így a felszólalások várhatóan késő délután érnek véget. Ezt követően hangzik el a vitát lezáró zárszó.

A képviselőknek azonban ezzel még nem ér véget a költségvetési munka: szerdán megkezdik a 2027-es büdzsét megalapozó törvényjavaslat általános vitáját is, amelyre mindössze 140 percet biztosítanak a frakcióknak.

A megalapozó törvényjavaslat az államháztartás működéséhez szükséges jogszabály-módosításokat tartalmazza. Az előterjesztés célja a közpénzekkel való átlátható, hatékony és ellenőrizhető gazdálkodás feltételeinek megteremtése, rendelkezései azonban több, a lakosságot közvetlenül érintő területre is kiterjednek.

Az egyik legjelentősebb változás a fővárosi parkolási rendszer átalakítása lehet. A javaslat értelmében Budapesten egységesen a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe kerülne a parkolás, megszüntetve a jelenlegi kerületi hatáskörök megosztottságát.

A szociális ellátórendszerben is új szolgáltatást vezetnének be. Biztos Pont Ambulancia néven olyan ellátási forma jönne létre, amely a hozzátartozók közötti erőszak áldozatainak nyújtana segítséget, emellett az áldozattá válás megelőzésében is szerepet kapna.