Rendkívüli parlamenti ülés jön: Magyar Péteréknek 2000 milliárd forintos lyukat kell betömniük a 2027-es költségvetésben
Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a kormány a 2027-es büdzsé megtárgyalására. Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslata alapján az Országgyűlés november 16-án, hétfőn kezdődő, háromnapos rendkívüli ülésen tárgyalhatja meg a jövő évi költségvetést és az azt megalapozó törvényjavaslatot.
Jövőre több mint 2000 milliárd forintos költségvetési kiigazítás jöhet
Ahogyan azt a Világgazdaság megírta: az október végén benyújtott, az „igazságosság és fejlődés költségvetéseként” beharangozott 2027-es költségvetés tervezete már egyértelműen jelzi a gazdaságpolitikai irányváltást.
Magyar Péter miniszterelnök ugyan szinte valamennyi társadalmi csoport számára bejelentett valamilyen béremelést vagy jövedelemnövelő intézkedést, a bejelentések mégsem váltottak ki osztatlan lelkesedést.
Nem véletlenül: a kormány az idén 7,5 százalékosra becsült költségvetési hiányt jövőre eredményszemléletben 4,9 százalékra kívánja leszorítani, ami több mint 2000 milliárd forintos kiigazítást feltételez, egyszóval a költségvetési kényszer nagyobb mozgásteret már nem adott a kabinetnek.
Ez hatalmas összeg, még akkoris, ha közben a kormány azt ígéri, hogy magán kezdi a spórolást a működési és beruházási kiadások visszafogásán vagy éppen jelentős mozgásteret a beáramló uniós források.
Ez egy kényszerhelyzetet is jelent a kormánynak, hiszen a befektetői bizalom erodálódása estén azonnal gyengülő forintárfolyamot látnánk. Éppen ezért a 2027-es költségvetés mellett legalább ekkora jelentősége van a kormány középtávú fiskális tervének, amely azt hivatott bemutatni, miként teremtené meg az euróbevezetés költségvetési feltételeit. A kabinet a GDP-arányos államháztartási hiány fokozatos mérséklésével számol:
- 2027: 4,9 százalék
- 2028: 4,0 százalék
- 2029: 3,4 százalék
- 2030: 2,8 százalék
A tervek szerint tehát 2030-ra sikerülne a maastrichti 3 százalékos küszöb alá szorítani a hiányt, ami fontos lépés lenne a 2032-es euróbevezetés felé.
A kormány kezdeményezése alapján a képviselők hétfőn, kedden és szerdán fognak ülésezni, a napirenden a költségvetési előterjesztések mellett két nemzetközi vonatkozású ügy is szerepel.
A parlament várhatóan megtárgyalja a Magyarország és az Egyesült Államok közötti, a polgári célú atomenergia-programmal kapcsolatos magyarországi együttműködést elősegítő megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot.
Napirendre kerül az Európai Unió irányítása alatt zajló balkáni katonai békefenntartó műveletben, az ALTHEA misszióban való magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló is.