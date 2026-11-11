Rendkívüli parlamenti ülés jön: Magyar Péteréknek 2000 milliárd forintos lyukat kell betömniük a 2027-es költségvetésben

Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a kormány a 2027-es büdzsé megtárgyalására. Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslata alapján az Országgyűlés november 16-án, hétfőn kezdődő, háromnapos rendkívüli ülésen tárgyalhatja meg a jövő évi költségvetést és az azt megalapozó törvényjavaslatot.

Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a kormány a 2027-es költségvetés megtárgyalására. Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

Jövőre több mint 2000 milliárd forintos költségvetési kiigazítás jöhet

Ahogyan azt a Világgazdaság megírta: az október végén benyújtott, az „igazságosság és fejlődés költségvetéseként” beharangozott 2027-es költségvetés tervezete már egyértelműen jelzi a gazdaságpolitikai irányváltást.

Magyar Péter miniszterelnök ugyan szinte valamennyi társadalmi csoport számára bejelentett valamilyen béremelést vagy jövedelemnövelő intézkedést, a bejelentések mégsem váltottak ki osztatlan lelkesedést.

Nem véletlenül: a kormány az idén 7,5 százalékosra becsült költségvetési hiányt jövőre eredményszemléletben 4,9 százalékra kívánja leszorítani, ami több mint 2000 milliárd forintos kiigazítást feltételez, egyszóval a költségvetési kényszer nagyobb mozgásteret már nem adott a kabinetnek.

Ez hatalmas összeg, még akkoris, ha közben a kormány azt ígéri, hogy magán kezdi a spórolást a működési és beruházási kiadások visszafogásán vagy éppen jelentős mozgásteret a beáramló uniós források.

Ez egy kényszerhelyzetet is jelent a kormánynak, hiszen a befektetői bizalom erodálódása estén azonnal gyengülő forintárfolyamot látnánk. Éppen ezért a 2027-es költségvetés mellett legalább ekkora jelentősége van a kormány középtávú fiskális tervének, amely azt hivatott bemutatni, miként teremtené meg az euróbevezetés költségvetési feltételeit. A kabinet a GDP-arányos államháztartási hiány fokozatos mérséklésével számol:

2027: 4,9 százalék

2028: 4,0 százalék

2029: 3,4 százalék

2030: 2,8 százalék

A tervek szerint tehát 2030-ra sikerülne a maastrichti 3 százalékos küszöb alá szorítani a hiányt, ami fontos lépés lenne a 2032-es euróbevezetés felé.

A kormány kezdeményezése alapján a képviselők hétfőn, kedden és szerdán fognak ülésezni, a napirenden a költségvetési előterjesztések mellett két nemzetközi vonatkozású ügy is szerepel.